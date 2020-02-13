Ушел из жизни легендарный разведчик Алексей Ботян, спасший Краков от уничтожения в 1945 году, передает телеканал "Россия 24". Герою России Алексею Николаевичу Ботяну три дня назад исполнилось 103 года. Он родился 10 февраля 1917 года в белорусской деревне Чертовичи на территории Польши.

Общество Гидрометцентр России спрогнозировал погоду на март Прогноз погоды на самый сухой месяц года в средней полосе спрогнозировал Гидрометцентр России. В Москве осадков будет всего 34 миллиметра.

Политика Стрелков прокомментировал попытку Москвы перехватить суд по делу MH17 Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что если бы суд по делу о крушении рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines под Донецком перенесли в Россию, ему пришлось бы присутствовать на процессе.

Единоборства Пётр Ян: Макгрегор может победить Нурмагомедова в реванше Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян, выступающий в UFC в легчайшей весовой категории, полагает, что у Конора Макгрегора есть шансы в возможном матче-реванше с Хабибом Нурмагомедовым, обладателем пояса в лёгком весе.

Общество Московский суд оштрафовал Twitter на четыре миллиона рублей Мировой суд в Москве оштрафовал компанию Twitter за отказ переносить в Россию серверы с персональными данными российских пользователей, передает корреспондент РИА Новости.

Общество ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра В правилах не уточняются действия страховщиков, которым будут сообщать об аннулировании карты. Новые поправки заработают с 8 июня 2020 года.

Общество Житель Минска поругался с продавщицей, попросившей говорить на русском Житель Минска Арамаис Миракян пожаловался в фейсбуке на то, что в одном из минских магазинов кассирша потребовала, чтобы он говорил не на белорусском языке, а на русском.

Общество Круизный лайнер Westerdam прибыл в Камбоджу Круизный лайнер Westerdam, который больше недели не мог причалить в азиатских портах из-за опасений властей о возможном наличии на его борту зараженных коронавирусом, в четверг утром совершил заход в Камбоджу с разрешения властей королевства.

Происшествия В Петербурге гражданин РФ осужден на 14 лет за госизмену Санкт-Петербургский городской суд в четверг огласил приговор в отношении гражданина РФ Виктора Прозорова, признав его виновным в государственной измене и приговорив к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима, передает корреспондент ТАСС из зала суда.