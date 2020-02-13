Общество
Вести.RuУмер легендарный разведчик Алексей Ботян
Ушел из жизни легендарный разведчик Алексей Ботян, спасший Краков от уничтожения в 1945 году, передает телеканал "Россия 24". Герою России Алексею Николаевичу Ботяну три дня назад исполнилось 103 года. Он родился 10 февраля 1917 года в белорусской деревне Чертовичи на территории Польши.
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Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 07:07, Ашберн
Общество
Гидрометцентр России спрогнозировал погоду на март
Прогноз погоды на самый сухой месяц года в средней полосе спрогнозировал Гидрометцентр России. В Москве осадков будет всего 34 миллиметра.
Экономика
Силуанов огласил стоимость покупки контрольного пакета акций Сбербанка
Министр финансов России Антон Силуанов назвал стоимость покупки контрольного пакета акций Сбербанка правительством у ЦБ.
Происшествия
В Хабаровске задержали мужчину, бросившего детей в Шереметьево
В Хабаровске задержали мужчину, который оставил своих несовершеннолетних сыновей в аэропорту Шереметьево, сообщается на сайте Следственного комитета.
Общество
Минтранс предложил изменить правила перевозки багажа в поездах
Министерство транспортра планирует уравнять права пассажиров верхних и нижних полок поездов по перевозке багажа.
Политика
Стрелков прокомментировал попытку Москвы перехватить суд по делу MH17
Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что если бы суд по делу о крушении рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines под Донецком перенесли в Россию, ему пришлось бы присутствовать на процессе.
Общество
В Петрозаводске директор школы отчитала ученицу за «толстоватые ноги»
Жительница Петрозаводска разместила в сети видео, на котором директор местной школы отругала ее дочь за короткую юбку.
Единоборства
Пётр Ян: Макгрегор может победить Нурмагомедова в реванше
Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян, выступающий в UFC в легчайшей весовой категории, полагает, что у Конора Макгрегора есть шансы в возможном матче-реванше с Хабибом Нурмагомедовым, обладателем пояса в лёгком весе.
Энергетика
МЭА: Эпидемия в Китае вызовет общее падение спроса на нефть
Эпидемия в Китае вызовет общее падение спроса на нефть в I квартале 2020 года на 435 тыс. баррелей в сутки.
Общество
Московский суд оштрафовал Twitter на четыре миллиона рублей
Мировой суд в Москве оштрафовал компанию Twitter за отказ переносить в Россию серверы с персональными данными российских пользователей, передает корреспондент РИА Новости.
Политика
Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища
Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев попросил у Великобритании политического убежища.
Экономика
Аналитики «Авито» сообщили о снижении цен на дачи по всей России
Средняя стоимость продажи дач в регионах России составила 13,3 тыс. руб. за 1 кв. м, за год данный показатель снизился на 5%. Об этом в пресс-релизе сообщают аналитики онлайн-сервиса объявлений «Авито-Недвижимость».
Общество
Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты
Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.
Экономика
Мишустин констатировал дороговизну ипотеки для россиян
Премьер-министр России Михаил Мишустин, заявил что ипотека в России остается очень дорогой.
Политика
Украина пересчитает население Крыма с помощью спутника
Украина обсудила с ООН проведение переписи населения в Крыму и на Донбассе.
Здоровье
Главный нарколог Минздрава назвал треть россиян «тихими алкоголиками»
Ведущий специалист Министерства здравоохранения, нарколог Евгений Брюн поведал о количестве злоупотребляющих алкоголем граждан, треть из них обозначив как "тихих алкоголиков".
Шоу-бизнес
Григорьев-Апполонов узнал результаты ДНК-теста на отцовство
Сам Григорьев-Апполонов был шокирован новостью о внебрачном ребенке. При этом он не стал отрицать, что знаком с Сазыкиной.
Хоккей
Новым президентом КХЛ станет Алексей Морозов
Алексей Морозов, являющийся двукратным чемпионом мира и серебряным призёром олимпиады, станет новым президентом КХЛ.
Энергетика
Газпром приостановил переговоры по газу с КНР из-за коронавируса
Компания «Газпром» из-за распространения коронавируса приостановила переговоры по новым маршрутам поставок газа в Китай.
Общество
ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра
В правилах не уточняются действия страховщиков, которым будут сообщать об аннулировании карты. Новые поправки заработают с 8 июня 2020 года.
Общество
Житель Минска поругался с продавщицей, попросившей говорить на русском
Житель Минска Арамаис Миракян пожаловался в фейсбуке на то, что в одном из минских магазинов кассирша потребовала, чтобы он говорил не на белорусском языке, а на русском.
Армия и оружие
Красный навал: как два сторожевика выгнали корабли США из Черного моря
Кино
В сети опубликовали первые видео со съемок седьмого сезона «Сватов»
Пользователи поделились первыми видео со съемок популярного сериала "Сваты".
Общество
Круизный лайнер Westerdam прибыл в Камбоджу
Круизный лайнер Westerdam, который больше недели не мог причалить в азиатских портах из-за опасений властей о возможном наличии на его борту зараженных коронавирусом, в четверг утром совершил заход в Камбоджу с разрешения властей королевства.
Происшествия
В Петербурге гражданин РФ осужден на 14 лет за госизмену
Санкт-Петербургский городской суд в четверг огласил приговор в отношении гражданина РФ Виктора Прозорова, признав его виновным в государственной измене и приговорив к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Здоровье
В Китае резко выросло число смертей от коронавируса
Число новых случаев заражения вирусом в Хубэй достигло 14 840 человек.
Происшествия
СК начал проверку из-за ЧП на заводе в Свердловской области
Футбол
Дзюба и Слуцкий устроили перепалку в Инстаграме
Армия и оружие
Песков ответил на обвинения Эрдогана о нападениях в Идлибе
Ранее турецкий глава Реджеп Тайип Эрдоган обвинил российских военнослужащих в нападении на мирных жителей в Идлибе, пишет "Интерфакс".
Общество
В Белоруссии могут «осовременить» герб
Последний раз герб Белоруссии меняли в 2012 году — было скорректировано число лепестков на цветах льна, а также изменились шрифты и оттенки.