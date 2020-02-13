Общество

Вести.RuВести.RuУмер легендарный разведчик Алексей Ботян

Ушел из жизни легендарный разведчик Алексей Ботян, спасший Краков от уничтожения в 1945 году, передает телеканал "Россия 24". Герою России Алексею Николаевичу Ботяну три дня назад исполнилось 103 года. Он родился 10 февраля 1917 года в белорусской деревне Чертовичи на территории Польши.
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