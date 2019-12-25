с чего всё началось

Президент Академии военных наук генерал армии Махмут Гареев умер в возрасте 96 лет. Об этом 25 декабря сообщается на сайте полпредства Татарстана в России. В ведомстве выразили соболезнования родным и близким генерала, назвав его легендой.

Общество Вендоры не гарантируют работу смартфонов с отечественным ПО Представители Ассоциации предложили закрепить в законе «О защите прав потребителей» норму, согласно которой ответственность за сбои будут нести разработчики стороннего софта, а не производители устройств или продавцы.

Политика Путин раскритиковал доклад зампреда правительства РФ Гордеева Президент РФ Владимир Путин остался недоволен докладом зампредседателя правительства Алексея Гордеева на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Экономика Глава Газпромбанка назвал покупателей 6,6% акций «Газпрома» Квазиказначейский пакет акций "Газпрома" в размере 6,6% капитала, который в этом году в два приема продали структуры монополии, приобрел консорциум инвесторов, сообщил "Интерфаксу" глава Газпромбанка Андрей Акимов.

Космос В БФУ поставили под сомнение безграничность Вселенной Астрофизики Балтийского федерального университета имени Канта Артем Асташенок и Александр Тепляков предложили теорию, согласно которой у Вселенной есть границы и нет тёмной энергии.

Экономика Правительство планирует выкупить у ЦБ акции «Сбербанка» Ранее агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что правительство рассматривает вариант выкупа правительством пакета на средства из ФНБ.

Политика В Госдуме оценили идею переговоров с Грузией в «нормандском формате» Идея переговоров по российско-грузинским отношениям в "нормандском формате" выглядит своеобразной, так как проблемы между Россией и Грузией касаются, в первую очередь, этих двух стран, а в российско-украинских отношениях "совершенно особая ситуация", считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.