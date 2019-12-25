Политика
Lenta.ruУмер генерал армии Махмут Гареев
Президент Академии военных наук генерал армии Махмут Гареев умер в возрасте 96 лет. Об этом 25 декабря сообщается на сайте полпредства Татарстана в России. В ведомстве выразили соболезнования родным и близким генерала, назвав его легендой.
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с чего всё началось
Как отметили в полномочном представительстве Татарстана, Гареев "до последнего дня оставался в строю, обладал светлым умом, завидной памятью и великолепным чувством юмора".РИА Новости05:21
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Умерла Алли Уиллис — автор главной песни из сериала «Друзья»
В Лос-Анджелесе на 73-м году жизни умерла режиссер и автор песен Алли Уиллис. Как пишет Variety, причиной смерти стала остановка сердца.
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В БФУ поставили под сомнение безграничность Вселенной
Астрофизики Балтийского федерального университета имени Канта Артем Асташенок и Александр Тепляков предложили теорию, согласно которой у Вселенной есть границы и нет тёмной энергии.
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Правительство на итоговом заседании одобрило план приватизации на 2020-2022 годы, сообщили в пресс-службе кабмина.
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Глава ВТБ Андрей Костин впервые прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о нем и телеведущей Наиле Аскер-заде.
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В Госдуме оценили идею переговоров с Грузией в «нормандском формате»
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Путин усомнился в ощущении перемен к лучшему у россиян
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