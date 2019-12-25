Политика

Lenta.ruLenta.ruУмер генерал армии Махмут Гареев

Президент Академии военных наук генерал армии Махмут Гареев умер в возрасте 96 лет. Об этом 25 декабря сообщается на сайте полпредства Татарстана в России. В ведомстве выразили соболезнования родным и близким генерала, назвав его легендой.
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Как отметили в полномочном представительстве Татарстана
, Гареев "до последнего дня оставался в строю, обладал светлым умом, завидной памятью и великолепным чувством юмора".
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Советский и российский военачальник, генерал армии в отставке, доктор военных и доктор исторических наук, профессор. Военный теоретик.
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