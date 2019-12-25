Политика
ВедомостиУмер президент Академии военных наук Махмут Гареев
На 97-ом году жизни умер президент Академии военных наук, генерал армии в отставке Махмут Гареев, говорится на сайте полномочного представительства Татарстана в России. О смерти Гареева полпредству сообщила его семья.
Читать в источнике
Оценить37
с чего всё началось
Как отметили в полномочном представительстве Татарстана, Гареев "до последнего дня оставался в строю, обладал светлым умом, завидной памятью и великолепным чувством юмора".РИА Новости05:21
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7112 источников, обновлено в 07:03, Ашберн
Политика
На Украине возбудили дело после проезда поезда через Крымский мост
Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по факту прибытия поезда из Санкт-Петербурга в Крым через Крымский мост.
Общество
СМИ связали сбои в аэропортах с учениями по «изоляции Рунета»
Согласно сообщениям отечественных СМИ, масштабный сбой Сети, который парализовал работу нескольких российских авиакомпаний и аэропортов на несколько часов, может быть связан с учениями по "изоляции Рунета".
Культура
Умерла автор главной песни из сериала «Друзья»
Алли Уиллис была двукратным лауреатом премии "Грэмми" за работу над музыкой к мюзиклу "Цветы лиловые полей" и фильму "Полицейский из Беверли-Хиллз" с Эдди Мерфи.
Политика
Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину
Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Экономика
Доля россиян с банковскими вкладами упала из-за низких доходов
Доля граждан, не имеющих возможность открыть вклад из-за нехватки денег, выросла по сравнению с 2017 годом.
Финансы
Госдолг Украины в ноябре вырос почти на $1 млрд
Государственный долг Украины в ноябре увеличился почти на $0,99 млрд и достиг $82,83 млрд.
Авто
АвтоВАЗ прекратил производство пикапа ВАЗ-2329
Компания АвтоВАЗ прекратила производство своего пикапа ВАЗ-2329.
Политика
По Крымскому мосту пошли «невозможные» поезда
Наверняка все помнят апокалиптические прогнозы украинских и ряда примкнувших к ним российских "экспертов" по поводу того, что Крымский мост вообще невозможно построить.
Политика
Путин назвал недостаточными темпы роста экономики России
Президент России Владимир Путин на встрече с членами правительства заявил, что считает недостаточными темпы роста экономики страны.
Происшествия
У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки
Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Происшествия
Наталья Мазина об обыске в квартире: "Жизненными принципами не поступаюсь!"
Министр здравоохранения Саратовской области Наталья Мазина выступила со специальным заявлением об обысках, прошедших сегодня утром в квартирах сотрудников министерства.
Общество
Режим открытого неба введут в Пулково с Нового года
В петербургском аэропорту Пулково с 1 января следующего года начнет действовать режим седьмой свободы воздуха для полетов иностранных авиакомпаний в Петербург.
Происшествия
На российских полицейских завели дело за отказ найти подростка
В Новгородской области возбуждено уголовное дело в отношении двух полицейских, из-за халатности которых погиб похищенный подросток.
Здоровье
Диетолог Соломатина рассказала, кому нельзя пить минеральную воду
Доктор обратила внимание на то, что при наличии язвы либо гастрита нет нужды пить кислотные минеральные воды, отметив, что при проблемах с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ) при раздражении слизистой может нанести вред даже столовая вода.
Гаджеты
В продажу поступили «умные» часы Xiaomi Youpin стоимостью 17 долларов
В продажу на рынок КНР поступили «умные» часы Xiaomi Youpin стоимостью 17 долларов, что дешевле даже фирменного фитнес-браслета китайской марки.
Политика
Медведев пожелал Путину «немножко отдохнуть»
Глава российского правительства Дмитрий Медведев пожелал президенту Владимиру Путину хорошего Нового года.
Общество
В Госдуме предложено ввести «новогодний капитал» для пенсионеров
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил коллегам ввести «новогодний капитал», сообщает 25 декабря RT.
Общество
В «Современнике» рассказали о состоянии Галины Волчек
Театр «Современник» обратился к зрителям в связи с госпитализацией художественного руководителя Галины Волчек.
Футбол
Манджукич перешел в «Аль-Духаиль»
Хорватский нападающий Марио Манджукич стали игроком катарского клуба «Аль-Духаиль», сообщает официальный Twitter команды.
Происшествия
Число пострадавших при жесткой посадке Ми-8 возросло до 15
Число пострадавших в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае увеличилось до 15.
Общество
В РЖД разрешили пассажирам с верхних полок сидеть внизу
В новых железнодорожных билетах обозначено разрешение для пассажиров с местами на верхних полках сидеть на нижних полках в дневное время.
Экономика
Козак считает хорошим исходом выплату «Газпромом» Украине $2,9 млрд
Вице-премьер Дмитрий Козак прокомментировал решение о выплате "Газпромом" компенсации "Нафтогазу". Об этом сообщает телеканал "Россия 24".
Политика
ФЕОР поддержала Путина в оценке посла Польши в нацистской Германии
Глава Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода поблагодарил президента России Владимира Путина за слова в адрес польского посла, поддержавшего лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера в 1938 году.
Происшествия
Российская пианистка трагически погибла в венгерском отеле
"В Будапеште трагически погибла моя выпускница, замечательная пианистка и прекрасный человек Элина Валиева", - заявил преподаватель вуза, где училась и работала девушка.
Происшествия
В Петрозаводске водитель насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП
Водитель «УАЗ Патриот», двигаясь по проспекту вверх, насмерть сбил 48-летнюю женщину, которая перебегала дорогу в неположенном месте.
Армия и оружие