с чего всё началось

На 97-ом году жизни умер президент Академии военных наук, генерал армии в отставке Махмут Гареев, говорится на сайте полномочного представительства Татарстана в России. О смерти Гареева полпредству сообщила его семья.

Культура Умерла автор главной песни из сериала «Друзья» Алли Уиллис была двукратным лауреатом премии "Грэмми" за работу над музыкой к мюзиклу "Цветы лиловые полей" и фильму "Полицейский из Беверли-Хиллз" с Эдди Мерфи.

Политика Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.

Политика По Крымскому мосту пошли «невозможные» поезда Наверняка все помнят апокалиптические прогнозы украинских и ряда примкнувших к ним российских "экспертов" по поводу того, что Крымский мост вообще невозможно построить.

Политика Путин назвал недостаточными темпы роста экономики России Президент России Владимир Путин на встрече с членами правительства заявил, что считает недостаточными темпы роста экономики страны.

Происшествия У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.

Общество Режим открытого неба введут в Пулково с Нового года В петербургском аэропорту Пулково с 1 января следующего года начнет действовать режим седьмой свободы воздуха для полетов иностранных авиакомпаний в Петербург.

Здоровье Диетолог Соломатина рассказала, кому нельзя пить минеральную воду Доктор обратила внимание на то, что при наличии язвы либо гастрита нет нужды пить кислотные минеральные воды, отметив, что при проблемах с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ) при раздражении слизистой может нанести вред даже столовая вода.

Футбол Манджукич перешел в «Аль-Духаиль» Хорватский нападающий Марио Манджукич стали игроком катарского клуба «Аль-Духаиль», сообщает официальный Twitter команды.

Общество В РЖД разрешили пассажирам с верхних полок сидеть внизу В новых железнодорожных билетах обозначено разрешение для пассажиров с местами на верхних полках сидеть на нижних полках в дневное время.

Политика ФЕОР поддержала Путина в оценке посла Польши в нацистской Германии Глава Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода поблагодарил президента России Владимира Путина за слова в адрес польского посла, поддержавшего лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера в 1938 году.