Политика

ВедомостиВедомостиУмер президент Академии военных наук Махмут Гареев

На 97-ом году жизни умер президент Академии военных наук, генерал армии в отставке Махмут Гареев, говорится на сайте полномочного представительства Татарстана в России. О смерти Гареева полпредству сообщила его семья.
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Как отметили в полномочном представительстве Татарстана
, Гареев "до последнего дня оставался в строю, обладал светлым умом, завидной памятью и великолепным чувством юмора".
РИА Новости05:21

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Умер бывший замглавы советского Генштаба Махмут Гареев

РИА Новости05:21

Умер генерал армии Махмут Гареев

РБК04:09

Участник шести войн: умер генерал Махмут Гареев

Вести.Ru02:47

Умер президент Академии военных наук Махмут Гареев

RT на русском03:39

Умер генерал армии Махмут Гареев

Lenta.ru03:25

Умер президент Академии военных наук Махмут Гареев

ТАСС02:58

Скончался президент Академии военных наук Махмут Гареев

Газета.Ru03:46
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Происшествия

В Екатеринбурге школьник напал на педагога с молотком

РБК 06:42
Политика

На Украине возбудили дело после проезда поезда через Крымский мост

Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по факту прибытия поезда из Санкт-Петербурга в Крым через Крымский мост.
Известия 05:10
Общество

СМИ связали сбои в аэропортах с учениями по «изоляции Рунета»

Согласно сообщениям отечественных СМИ, масштабный сбой Сети, который парализовал работу нескольких российских авиакомпаний и аэропортов на несколько часов, может быть связан с учениями по "изоляции Рунета".
VSE42.RU 06:52
Культура

Умерла автор главной песни из сериала «Друзья»

Алли Уиллис была двукратным лауреатом премии "Грэмми" за работу над музыкой к мюзиклу "Цветы лиловые полей" и фильму "Полицейский из Беверли-Хиллз" с Эдди Мерфи.
РИА Новости 03:55
Политика

Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину

Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Российская газета вчера в 05:58
Экономика

Доля россиян с банковскими вкладами упала из-за низких доходов

Доля граждан, не имеющих возможность открыть вклад из-за нехватки денег, выросла по сравнению с 2017 годом.
РБК 06:21
Финансы

Госдолг Украины в ноябре вырос почти на $1 млрд

Государственный долг Украины в ноябре увеличился почти на $0,99 млрд и достиг $82,83 млрд.
REGNUM вчера в 13:52
Авто

АвтоВАЗ прекратил производство пикапа ВАЗ-2329

Компания АвтоВАЗ прекратила производство своего пикапа ВАЗ-2329.
Актуальные Новости вчера в 09:15
Политика

По Крымскому мосту пошли «невозможные» поезда

Наверняка все помнят апокалиптические прогнозы украинских и ряда примкнувших к ним российских "экспертов" по поводу того, что Крымский мост вообще невозможно построить.
РИА Новости 23 декабря в 11:23
Происшествия

В Петербурге курьер по доставке еды попытался изнасиловать клиентку

РИА Новости 02:58
Политика

Путин назвал недостаточными темпы роста экономики России

Президент России Владимир Путин на встрече с членами правительства заявил, что считает недостаточными темпы роста экономики страны.
RT на русском 06:53
Происшествия

У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки

Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Газета.Ru вчера в 08:12
Происшествия

Наталья Мазина об обыске в квартире: "Жизненными принципами не поступаюсь!"

Министр здравоохранения Саратовской области Наталья Мазина выступила со специальным заявлением об обысках, прошедших сегодня утром в квартирах сотрудников министерства.
Взгляд-инфо 06:03
Общество

Режим открытого неба введут в Пулково с Нового года

В петербургском аэропорту Пулково с 1 января следующего года начнет действовать режим седьмой свободы воздуха для полетов иностранных авиакомпаний в Петербург.
Gazeta.SPb вчера в 10:13
Происшествия

На российских полицейских завели дело за отказ найти подростка

В Новгородской области возбуждено уголовное дело в отношении двух полицейских, из-за халатности которых погиб похищенный подросток.
Lenta.ru 06:54
Хоккей

Кучеров и Тарасенко вошли в топ-5 правых вингеров десятилетия в НХЛ

Pravda.Ru 05:16
Здоровье

Диетолог Соломатина рассказала, кому нельзя пить минеральную воду

Доктор обратила внимание на то, что при наличии язвы либо гастрита нет нужды пить кислотные минеральные воды, отметив, что при проблемах с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ) при раздражении слизистой может нанести вред даже столовая вода.
RuNews24.ru 23 декабря в 05:32
Гаджеты

В продажу поступили «умные» часы Xiaomi Youpin стоимостью 17 долларов

В продажу на рынок КНР поступили «умные» часы Xiaomi Youpin стоимостью 17 долларов, что дешевле даже фирменного фитнес-браслета китайской марки.
UfaTime.ru вчера в 14:22
Политика

Медведев пожелал Путину «немножко отдохнуть»

Глава российского правительства Дмитрий Медведев пожелал президенту Владимиру Путину хорошего Нового года.
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Общество

В Госдуме предложено ввести «новогодний капитал» для пенсионеров

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил коллегам ввести «новогодний капитал», сообщает 25 декабря RT.
REGNUM вчера в 22:58
Общество

В «Современнике» рассказали о состоянии Галины Волчек

Театр «Современник» обратился к зрителям в связи с госпитализацией художественного руководителя Галины Волчек.
BFM.ru вчера в 09:37
Происшествия

В Татарстане троих полицейских уволили после учений со школьниками

РИА Новости 05:06
Футбол

Манджукич перешел в «Аль-Духаиль»

Хорватский нападающий Марио Манджукич стали игроком катарского клуба «Аль-Духаиль», сообщает официальный Twitter команды.
Спорт-Экспресс вчера в 11:34
Происшествия

Число пострадавших при жесткой посадке Ми-8 возросло до 15

Число пострадавших в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае увеличилось до 15.
Известия 04:29
Общество

В РЖД разрешили пассажирам с верхних полок сидеть внизу

В новых железнодорожных билетах обозначено разрешение для пассажиров с местами на верхних полках сидеть на нижних полках в дневное время.
Российская газета 03:05
Экономика

Козак считает хорошим исходом выплату «Газпромом» Украине $2,9 млрд

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Газета.Ru 05:23
Политика

ФЕОР поддержала Путина в оценке посла Польши в нацистской Германии

Глава Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода поблагодарил президента России Владимира Путина за слова в адрес польского посла, поддержавшего лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера в 1938 году.
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"В Будапеште трагически погибла моя выпускница, замечательная пианистка и прекрасный человек Элина Валиева", - заявил преподаватель вуза, где училась и работала девушка.
Газета.Ru 06:09
Происшествия

В Петрозаводске водитель насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП

Водитель «УАЗ Патриот», двигаясь по проспекту вверх, насмерть сбил 48-летнюю женщину, которая перебегала дорогу в неположенном месте.
Московский Комсомолец 06:00
Армия и оружие

Украина обвинила Россию в имитации ракетных ударов по эсминцам США

Газета.Ru вчера в 14:41
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Гареев Махмут Ахметович
Военачальник
Советский и российский военачальник, генерал армии в отставке, доктор военных и доктор исторических наук, профессор. Военный теоретик.
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