Общество

BFM.ruBFM.ruУмер легендарный ведущий прогноза погоды Александр Беляев

Легендарный ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев скончался на 72-м году жизни. Об этом сообщил телеведущий Андрей Малахов в своем Twitter. Последние несколько лет Александр Беляев боролся с раком.
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Мы скорбим: памяти ведущего НТВ Александра Беляева

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Скончался Александр Беляев - самый обаятельный ведущий прогноза погоды

Комсомольская правда10:59

Стало известно от чего умер ведущий прогноза погоды Александр Беляев

Ёлдаш10:17
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Власти Донецкой Народной Республики с 1 января 2021 года повысят пенсии и зарплаты бюджетникам. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
ИА Новороссия 14:47
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Следственный комитет начал проверку после обнаружения в подмосковном Лыткарино тела полугодовалой девочки около гидротехнического шлюза в Москве-реке, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru 15:13
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ПВО Сирии отразили ракетный удар по окрестностям Дамаска

В небе над Дамаском силы противовоздушной обороны Сирии сбили несколько ракет, направленных, в том числе, и на жилые кварталы, сообщает ТАСС со ссылкой на правительственный телеканал "Аль-Ихбария".
Российская газета 16:15
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Политика

Иран заинтересован в приобретении новых вооружений у России

Иран заинтересован в приобретении новых вооружений у России, рассказал в интервью изданию «Коммерсантъ» иранский посол Казем Джалали.
RT на русском 14:54
Политика

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Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия 13:16
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Археолог нашел на Марсе древние руины неизвестного происхождения

В поле зрения археолога попала разрушенная конструкция с блоками длиной более 40 м и шириной 20 м, выполненная из металла и имеющая несколько отверстий.
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Культура

«Лента.ру» запустила сериал об отечественной музыке 90-х

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Крестный отец Ефремова заявил, что поедет к артисту в колонию

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Канье Уэст не смог зарегистрироваться кандидатом в президенты США

Американский рэпер Канье Уэст не смог зарегистрироваться кандидатом в президенты США в штате Южная Каролина.
Lenta.ru 16:04
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Общество

В Госдуме предложили освободить часть россиян от транспортного налога

В России размер транспортного налога не зависит от интенсивности эксплуатации автомобиля, написал Федоров в своем письме на имя главы МВД Владимира Колокольцева.
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Политика

Зеленский назначил Пристайко послом Украины в Соединенном Королевстве

Президент Украины Владимир Зеленский назначил чрезвычайным и полномочным послом Украины в Соединенном Королевстве экс-главу МИД Вадима Пристайко, говорится в указе, опубликованном на сайте президента в понедельник.
РИА Новости 15:29
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Режим ЧС ввели на территории уральского города из-за подтопления

Режим ЧС ввели на территории города Нижние Серги в Свердловской области из-за подтопления.
ТАСС 16:35
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Футбол

СМИ: «Оренбург» рассматривает наставника «Чертанова» на пост главного тренера

Наставник московского клуба «Чертаново» Игорь Осинькин является основным претендентом на пост главного тренера футбольного клуба «Оренбург».
RT на русском вчера в 12:53
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Еще 17 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

"В Москве за сутки скончались 17 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.
Интерфакс 16:29
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Клип Little Big стал самым просматриваемым на канале Евровидения

«Клип на песню Uno набрал более 134 млн просмотров и теперь является самым просматриваемым видео на официальном YouTube-канале Евровидения», — говорится в Instagram группы.
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Дочь Кадырова прокомментировала запрет на въезд в США

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Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте Алексей Навальный.
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Актёр Назаров написал стихотворение про «Зенит» после матча со «Спартаком»

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Премьеру «Довода» Кристофера Нолана перенесли на неопределенный срок

Студия Warner Bros. в третий раз перенесла премьеру нового фильма Кристофера Нолана «Довод», который должен был выйти 12 августа.
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Илон Маск назвал преимущества чипирования

О подробностях мозгового импланта Neuralink в своем Twitter рассказал американский изобретатель и предприниматель Илон Маск.
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В Сети появились материалы игры, отмененной из-за Ghost of Tsushima

Материалы видеоигры, не выпущенной вследствие переключения на разработку Ghost of Tsushima, были обнаружены на сайте художника Макса Чэпмана.
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Офис Зеленского ответил Кадырову на требование извинений от президента

Зеленскому пришлось принести извинения главе Чечни Рамзану Кадырову от имени всей съёмочной группы.
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Названы последствия деноминации рубля для России

Журналист Семен Новопрудский утверждает, что деноминация подорвет доверие к рублю, а также проводится деноминация только в тех странах, где развивается нищета и рецессия.
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В инстаграме врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева появились сотни комментариев с критикой

В инстаграме депутата Госдумы Михаила Дегтярева, назначенного врио губернатора Хабаровского края, появились сотни негативных комментариев.
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Мужчину нашли живым на кладбище через четыре месяца после похорон

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Президент ФК «Урал» Иванов принял отставку главного тренера Парфенова

Ничего страшного, что осталась одна игра, нам надо готовиться к новому главному тренеру. - заявил Иванов в интервью РИА Новости.
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В Москве погибла 20-летняя фигуристка Екатерина Александровская

В Москве фигуристка пробовала участвовать в телевизионных шоу, но карьера так и не складывалась.
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Nissan представил самый маленький кроссовер

Японский автопроизводитель представил концепт нового компактного кроссовера Magnite. Презентация новинки состоялось в онлайн-формате.
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Александр Беляев
Географ
Советский и российский географ-гидролог, кандидат географических наук, ведущий ряда телепередач на канале НТВ. Заместитель директора Института географии РАН по научным вопросам, автор около сотни научных публикаций. Член экспертного совета национальной премии «Хрустальный компас».
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