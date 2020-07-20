Общество

BFM.ruBFM.ruУмер легендарный ведущий прогноза погоды Александр Беляев

Легендарный ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев скончался на 72-м году жизни. Об этом сообщил телеведущий Андрей Малахов в своем Twitter. Последние несколько лет Александр Беляев боролся с раком.
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Умер ведущий прогноза погоды Александр Беляев

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Биография телеведущего Александра Беляева

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Стало известно от чего умер ведущий прогноза погоды Александр Беляев

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«Профессор погоды»: вспоминаем телеведущего Александра Беляева

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Мы скорбим: памяти ведущего НТВ Александра Беляева

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Скончался Александр Беляев - самый обаятельный ведущий прогноза погоды

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Стали известны обстоятельства смерти синоптика Александра Беляева

Газета.Ru10:00
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Берлин оказался не готов к санкциям против "Северного потока -2". Об этом сообщает Bild со ссылкой на депутата бундестага от партии зеленых Клаудию Мюллер.
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Армия и оружие

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Российская Федерация «тайно разрабатывает новую угрозу» в Черном море, заявили украинские эксперты в исследовании, проведенном при участии экс-командующего ВМС Украины Сергея Гайдука и опубликованном в украинском журнале Defence Express.
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Генпрокуратура признала нежелательными семь иностранных организаций

Генеральная прокуратура приняла решение признать нежелательной деятельность семи иностранных неправительственных организаций на территории России.
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Утверждено обвинительное заключение по делу Михаила Ефремова

Москва, 20 июля 2020, 16:38 — REGNUM По делу известного актёра Михаила Ефремова утверждено обвинительное заключение.
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Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»

Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
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Госдума занимается подготовкой законопроекта, который обеспечит возвращение советских норм для педагогов. Об этом сообщает РИА "Новости".
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В Кремле не считают, что митинги в Хабаровске были оплачены командой Фургала.
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Ранее из-за вспышки коронавируса в краснодарской команде был отменен матч 29-го тура РПЛ «Тамбов» — «Сочи».
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Александр Беляев
Географ
Советский и российский географ-гидролог, кандидат географических наук, ведущий ряда телепередач на канале НТВ. Заместитель директора Института географии РАН по научным вопросам, автор около сотни научных публикаций. Член экспертного совета национальной премии «Хрустальный компас».
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