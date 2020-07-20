Общество

BFM.ruBFM.ruУмер легендарный ведущий прогноза погоды Александр Беляев

Легендарный ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев скончался на 72-м году жизни. Об этом сообщил телеведущий Андрей Малахов в своем Twitter. Последние несколько лет Александр Беляев боролся с раком.
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Умер ведущий прогноза погоды Александр Беляев

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Стало известно от чего умер ведущий прогноза погоды Александр Беляев

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Скончался Александр Беляев - самый обаятельный ведущий прогноза погоды

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Стали известны обстоятельства смерти синоптика Александра Беляева

Газета.Ru10:00
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Александр Беляев
Географ
Советский и российский географ-гидролог, кандидат географических наук, ведущий ряда телепередач на канале НТВ. Заместитель директора Института географии РАН по научным вопросам, автор около сотни научных публикаций. Член экспертного совета национальной премии «Хрустальный компас».
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