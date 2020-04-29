Общество
ИзвестияУмер личный пилот Путина и Ельцина Григорий Белодед
Григорий Белодед работал командиром экипажа в специальном летном отряде «Россия», которым летал первый президент страны Борис Ельцин. Позже он стал личным шеф-пилотом действующего главы государства Владимира Путина.
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с чего всё началось
В Москве на 74-году жизни скончался личный пилот президентов России Григорий Белодед. Мужчина ушел из жизни внезапно, ничего не предвещало беды. Его сын Ярослав почувствовал неладное, когда не смог дозвониться до своего отца.Комсомольская правда05:10
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Подробности неожиданной смерти пилота Ельцина и Путина: на пенсию не собирался
Московский Комсомолец08:21
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Общество
В Минздраве сравнили смертность от коронавируса в России и США
В США умирают 88% пациентов с коронавирусом, находящихся на ИВЛ, в РФ таких около 50%, заявил главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.
РИА Новости 09:12
Общество
Путин назвал ситуацию на глобальном энергорынке беспрецедентной
О беспрецедентной ситуации на мировом энергетическом рынке президент заявил на совещании по вопросам развития топливно-энергетического комплекса, которое провел в режиме видеоконференции.
Российская газета 09:09
Политика
Минобороны предложило лишить армейских генералов каракулевых шапок
В соответствии с действующими нормами шапки из каракуля серого и черного цветов с козырьком носят высшие офицеры (к ним относятся маршалы, которых в России сейчас нет, а также генералы и адмиралы) и полковники Вооруженных сил, Федеральной службы охраны (ФСО) и генералы Росгвардии.
РБК 08:02
Политика
ФРГ не пригласила представителей РФ на годовщину Второй мировой
Российские представители, вероятнее всего, не приглашены на церемонию в связи с годовщиной 75-летия окончания Второй мировой войны, которую проведут в столице ФРГ, заявили в правительстве Германии.
Радио Sputnik 09:26
Энергетика
Украина предложила «Газпрому» передать ей газ и заплатить
Глава оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины Сергей Макогон предложил российскому «Газпрому» арендовать украинские газохранилища для закачки избыточных объемов газа.
Lenta.ru 07:28
Армия и оружие
Два бомбардировщика ВКС РФ выполнили полет над Балтийским морем
Москва, 29 апреля 2020, 05:15 — REGNUM Плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря осуществили два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 ВКС России, 29 апреля сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
REGNUM вчера в 22:15
Здоровье
В России умерли более 70 заразившихся коронавирусом медиков
Всего в России на 29 апреля COVID-19 диагностировали у 99 399 человек, умерли от заболевания 972 пациента, поправились 10 286.
РИА Новости 07:59
Общество
Минздрав РФ: бессимптомным носителям COVID-19 лечение не требуется
Министерство здравоохранения России сообщило, что людям с бессимптомным течением заболевания коронавирусом нового типа не требуется никакая терапия.
Аргументы недели 06:59
Общество
Власти Москвы назвали приоритетные отрасли по снятию ограничений
Смягчение в Москве ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса, начнется со строительной отрасли и промышленности.
Известия 09:38
Общество
Рабочие устроили бунт на базе «Газпрома» в Якутии
Деловое.ТВ вчера в 09:53
Политика
В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах
Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
ТАСС 06:01
Общество
Роспотребнадзор разработал правила поведения на майских праздниках
Роспотребнадзор в соответствии с поручением главы правительства Михаила Мишустина разработал правила поведения россиян в период майских праздников, соблюдение которых должно помешать распространению коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 05:58
Политика
В парламенте Сербии разразился скандал из-за российских военных
Оппозиционный депутат и лидер «Новой партии» Зоран Живкович оскорбительно высказался в адрес российских военнослужащих, помогающих Сербии в борьбе с пандемией коронавируса.
REGNUM 04:13
Футбол
Почеттино может возглавить «Ньюкасл»
Новые владельцы английского «Ньюкасла» намерены пригласить на пост главного тренера команды известного аргентинского специалиста Маурисио Почеттино, который ранее тренировал лондонский «Тоттенхэм», сообщает Sky Sports.
Свободная Пресса 09:25
Армия и оружие
В День Победы над центром Екатеринбурга пролетят 22 военных самолёта
В воздушном параде Победы, который пройдёт 9 мая над центром Екатеринбурга, будут задействованы 22 единицы авиационной техники.
АН Между строк 09:46
Общество
Ubisoft анонсирует новый Assassin’s Creed в прямом эфире
Игромания.ру 08:39
Общество
СМИ заявили о проверке СК публикаций о «двойном гражданстве» Мизулиной
Следственный комитет России начал проверку по факту публикаций о якобы двойном гражданстве у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Известия 09:46
Технологии
МегаФон запустил тарифы для удаленной работы без ограничения трафика
Честный безлимит без ограничения скорости позволяет обеспечить доступ в интернет, сопоставимый с проводными сетями, для полноценной удаленной работы дома или на даче.
Агентство нефтегазовой информации 08:50
Футбол
Эмери: Неймар может стать лучшим футболистом в мире
Неймар может стать лучшим футболистом в мире. Для меня было честью работать с ним. Он впечатляет на тренировках и в матчах.
Чемпионат 08:28
Футбол
Марадона попросил руку Бога покончить с пандемией коронавируса
Легендарный футболист Диего Марадона отреагировал на решение Федерации футбола Аргентины досрочно завершить внутренние турниры на фоне пандемии коронавируса, за счет чего его клуб «Химнасия и Эсгрима» остался в высшем дивизионе, передают аргентинские СМИ.
ProstoProSport 09:00
Религия
Скончался духовник московских священников протоиерей Георгий Бреев
Интерфакс Религия 08:45
Общество
Верховный суд рекомендовал судам рассматривать все дела по интернету
Верховный суд рекомендовал российским судам проводить судебные заседания по гражданским и уголовным делам в онлайн-формате в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
РБК 07:42
Общество
На Среднем Урале официально ввели масочный режим на майские праздники
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес изменения в указ о дополнительных мерах защиты от коронавирусной инфекции: с 1 мая жителям ряда уральских городов можно появляться в общественных местах лишь в масках.
Российская газета 09:11
Происшествия
Главврач красноярской больницы выпала из окна
Врио главного врача краевого госпиталя для ветеранов выпала из окна кабинета на пятом этаже, она находится в больнице в тяжелом состоянии.
Sibnet Новости 26 апреля в 22:50
Происшествия
123 случая коронавируса подтверждены в Иркутской области
Как сообщает оперативный штаб, по данным на вечер 29 апреля, в Иркутской области подтверждено 123 случая заболевания коронавирусной инфекцией.
SIA.ru 09:09