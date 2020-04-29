В Москве на 74-году жизни скончался личный пилот президентов России Григорий Белодед. Мужчина ушел из жизни внезапно, ничего не предвещало беды. Его сын Ярослав почувствовал неладное, когда не смог дозвониться до своего отца.

с чего всё началось

Григорий Белодед работал командиром экипажа в специальном летном отряде «Россия», которым летал первый президент страны Борис Ельцин. Позже он стал личным шеф-пилотом действующего главы государства Владимира Путина.

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