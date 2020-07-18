Американский политик, конгрессмен и лидер движения борцов за гражданские права Джон Льюис умер в возрасте 80 лет. Об этом сообщила спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси на своем сайте.

Умер лидер движения за гражданские права в США Джон Льюис

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