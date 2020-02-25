Общество
ИнтерфаксУмер маршал Советского Союза Дмитрий Язов
В Москве в возрасте 95 лет умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов, сообщили в Минобороны. Причиной смерти стала тяжелая и продолжительная болезнь. Язов был последним министром обороны СССР и последним остававшимся в живых маршалом Советского Союза.
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Кино
Фанаты не ожидали увидеть героев продолжения «Матрицы» не в лучшей форме
Происшествия
В Ленобласти школьный автобус с мертвым водителем вылетел в кювет
Во вторник, 25 февраля, в 16:15 в Лужском районе (Ленобласть) за рулем школьного автобуса марки ПАЗ скончался 50-летний водитель.
Армия и оружие
В Пентагоне сравнили войска на западе России с силами НАТО в Польше
Войска на западе России превосходят силы НАТО в Польше и Прибалтике с точки зрения численности и географического расположения.
Общество
Россиян призвали отказаться от поездок на север Италии
Напомним, что, по данным итальянского минздрава, на конец дня 24 февраля в стране были выявлены 229 случаев заражения COVID-2019, шестеро из зараженных скончались.
Шоу-бизнес
Юлия Высоцкая показала фото исхудавшего сына
Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая принадлежит к категории скрытных людей, поэтому она крайне редко делится снимками личного характера, предпочитая выкладывать отчетные кадры из путешествий.
Политика
Эрдоган назвал дату встречи с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает на встречу с российским президентом Владимиром Путиным для переговоров по поводу конфликта в сирийском Идлибе.
Политика
США расширили санкции против Российской Федерации из-за Ирана
Сегодня санкции были введены против 13 организаций и частных лиц из Китайской Народной Республики, Ирака, Российской Федерации и Турции.
Экономика
В России прогнозируют рост цен на непродовольственные товары
Повышение стоимости на непродовольственные товары в России прогнозируется в том случае, если в следующем году вступят в силу нормативы по полной утилизации отходов на потребительские товары и упаковки, сообщают «Известия».
Происшествия
В Сочи двух детей унесло в море
Спасатели Сочи ищут детей, которых при попытке перейти реку унесло потоком воды в Черное море.
Космос
NASA просит придумать сенсор для венерианского механического ровера
Музыка
Джастин Бибер побил рекорд Элвиса Пресли в американском чарте
25-летний музыкант Джастин Бибер стал самым молодым исполнителем, чьи семь альбомов заняли первое место в американских хит-парадах, сообщает The Guardian.
Спорт
МОК заявил, что Олимпиада в Токио может быть отменена
Член международного олимпийского комитета Дик Паунд заявил о том, что все организаторы, которые занимаются подготовкой Олимпийских игр в Токио, должны проверить до конца мая, находится ли смертельно опасный коронавирус под контролем.
Происшествия
Суд арестовал второго обвиняемого по делу об убийстве Япончика
Басманный суд Москвы арестовал второго обвиняемого в убийстве криминального "авторитета" Вячеслава Иванькова (Япончика) Каху Газзаева.
Происшествия
Бывший полицейский рассказал о подбрасывании наркотиков Голунову
Бывший полицейский Денис Коновалов дал показания о подбрасывании наркотиков журналисту Ивану Голунову.
Происшествия
Полицейские изъяли у москвича самодельный «бэтмобиль»
Политика
Захарова сообщила о «нападении» грузинских журналисток на делегацию РФ
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала поведение грузинских журналисток перед конференцией по разоружению и сессией Совета ООН по правам человека в Женеве.
Хоккей
СКА забросил четыре шайбы в ворота ЦСКА в Москве в матче КХЛ
Происшествия
Украинский суд арестовал участников беспорядков в Новых Санжарах
На Украине суд арестовал четырех участников беспорядков в полтавском поселке Новые Санжары, вспыхнувших из-за размещения в местном санатории эвакуированных из охваченного коронавирусом Китая.
Финансы
Индекс РТС опустился ниже 1500 пунктов
Индекс РТС на открытии торгов Московской биржи опустился ниже 1500 пунктов впервые с 10 февраля 2020 года.
Единоборства
Кадыров вышел на ринг с Александром Емельяненко
Глава Чечни Рамзан Кадыров 24 февраля провел тренировку по боксу с бойцом Александром Емельяненко Фотографию с ринга в своем инстаграме опубликовал Емельяненко.
Армия и оружие
В рамках учений США провели «ограниченное» ядерное сражение с Россией
На прошлой неделе Соединенные Штаты провели военные учения, в рамках которых произошла имитация обмена ядерными ударами с Россией.
Авто
Новый Kia Rio засняли на тестах в Скандинавии
Компания Kia приступила к зимним испытаниям своего обновленного хэтчбека Kia Rio, причем автомобиль покрыт плотным слоем камуфляжа.
Политика
Стало известно, что Язов говорил о Горбачеве, Ельцине и Путине
Газета «Комсомольская правда» опубликовала расширенную версию интервью с последним Маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым, который скончался сегодня, 25 февраля, на 96-м году жизни.
Хоккей
Хоккеисты «Рейнджерс» Бучневич и Шестеркин попали в аварию
Отмечается, что Бучневич не получил серьезных повреждений, а Шестеркин получил перелом ребра, на восстановление у него уйдет около двух недель.
Политика
Киев вызвал посла Сербии из-за символики Крыма на российском стенде
МИД Украины вызвал посла Сербии Аце Йовановича из-за размещения символики Крыма на российском стенде туристической ярмарки в Белграде.
Армия и оружие
В Киеве рассказали о «мощной» подготовке к российскому «наступлению»
Киев "очень-очень мощно" готовится к "широкомасштабному наступлению" России, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.