Общество

КоммерсантъКоммерсантъУмер последний маршал Советского Союза Язов

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования. «25 февраля в Москве на 96-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов»,— сообщили в ведомстве (цитата по «Интерфаксу»).
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Что произошло за день: вторник, 25 февраля

Интерфакс12:32

Тайны Карибского кризиса: опубликовано интервью Язова, которое он просил обнародовать после своей смерти

ТК Звезда09:48

Названа дата похорон маршала Язова

Известия05:37

Маршал Язов — офицер, не боявшийся ответственности

ТАСС08:30

Минобороны назвало дату похорон маршала Язова

РБК06:14

Мои встречи и беседы с Язовым

Комсомольская правда08:55

Похороны маршала СССР Язова пройдут 27 февраля

РИА Новости04:33
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Дмитрий Язов
Политик
Советский государственный и политический деятель, военачальник. Маршал Советского Союза. Министр обороны СССР. Кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС. Член ЦК КПСС. Член Президентского совета СССР. Член Совета безопасности СССР. Член ГКЧП.
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