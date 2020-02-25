Общество
КоммерсантъУмер последний маршал Советского Союза Язов
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования. «25 февраля в Москве на 96-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов»,— сообщили в ведомстве (цитата по «Интерфаксу»).
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«Учитель технологии был замечен в нетрезвом состоянии на рабочем месте», цитирует представителя управления «Бизнес-online».
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РПЦ начала устанавливать видеокамеры в храмах
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После съемок певица обвинила Собчак в том, что та является "холодной, циничной и пустой ведущей".
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