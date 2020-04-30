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Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев
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Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев, ему было 57 лет. Об этом сообщил в Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. В своем сообщении Владимиров называет Джатдоева «отличным управленцем, надежным товарищем и соратником, верным другом».В источнике
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Владимир Владимиров
российский политик
Безвременно ушел из жизни глава города Ставрополь Андрей Хасанович Джатдоев. Достойный человек, отличный управленец, надежный товарищ и соратник, верный друг. Он очень много сделал для краевого центра, его уход — это невосполнимая утрата для города.
Подробнее о событии
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Умер мэр Ставрополя

ТАСС 01:52
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Скончался глава Ставрополя Андрей Джатдоев

Своё ТВ 01:31
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Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев

Интерфакс 01:42
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