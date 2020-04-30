Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев
Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев, ему было 57 лет. Об этом сообщил в Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. В своем сообщении Владимиров называет Джатдоева «отличным управленцем, надежным товарищем и соратником, верным другом».В источнике Безвременно ушел из жизни глава города Ставрополь Андрей Хасанович Джатдоев. Достойный человек, отличный управленец, надежный товарищ и соратник, верный друг. Он очень много сделал для краевого центра, его уход — это невосполнимая утрата для города.