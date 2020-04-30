Общество
ВедомостиУмер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев
Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев, ему было 57 лет. Об этом сообщил в Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. В своем сообщении Владимиров называет Джатдоева «отличным управленцем, надежным товарищем и соратником, верным другом».
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Безвременно ушел из жизни глава города Ставрополь Андрей Хасанович Джатдоев. Достойный человек, отличный управленец, надежный товарищ и соратник, верный друг. Он очень много сделал для краевого центра, его уход — это невосполнимая утрата для города.
— Владимир Владимиров, российский политикКоммерсантъ 01:46
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Переводы по номеру телефона стали бесплатными
Переводы по номеру телефона со счета в одном банке на счет в другом становятся фактически бесплатными.
Российская газета вчера в 12:03
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В Екатеринбурге ФСБ провела контртеррористическую операцию
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РИА Новости вчера в 15:43
Общество
«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков
«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков на Чаяндинском месторождении в Якутии, которое является ресурсной базой для поставок по газопроводу «Сила Сибири».
Lenta.ru 28 апреля в 10:20
Происшествия
В Воронежской области потушили крупный пожар в рыбацком поселке
REGNUM вчера в 23:03
Происшествия
Чиновников в Усть-Кутском районе подозревают в поджоге леса
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Общество
Власти Москвы рассказали о продлении пропусков для автомобилистов
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Вести.Ru вчера в 09:12
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Глава Минздрава предупредил о «коварстве» коронавируса
Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" рассказал о "коварности" новой коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 15:36
Армия и оружие
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США всячески пытаются стереть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, это ведет к росту угрозы ядерного конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 10:18
Происшествия
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В Москве задержан Арсен Бесолов, который является администратором чата в Telegram сторонников арестованного оперного певца Вадима Чельдиева.
Znak.com вчера в 18:27
Общество
Путин объявил о продлении режима нерабочих дней
Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
РИА Новости 28 апреля в 13:29
Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM вчера в 04:40
Энергетика
Цены на нефть Brent и WTI растут на бирже ICE
Стоимость июньских фьючерсов нефти Brent на лондонской бирже ICE выросла на 3,3%, до $21,4 за баррель.
Коммерсантъ 28 апреля в 23:42
Происшествия
Нейтрализованные в Екатеринбурге боевики оказались сторонниками ИГ
Боевики, которые готовили теракты в Екатеринбурге, были сторонниками запрещенной в России организации «Исламское государство» (ИГ).
Известия 02:01
Хоккей
«Ак Барс» объявил о продлении контракта с Зариповым
Матч ТВ вчера в 12:30
Политика
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Майкоп, 29 апреля 2020, 11:43 — REGNUM Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в масштабном селекторном совещании по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией, которое 28 апреля провёл президент Владимир Путин, сообщила пресс-служба главы республики.
REGNUM вчера в 04:43
Киберспорт
WePlay! отстранила Cyber Traktor от участия в Pushka League из-за подставного матча
Pushka League Season 1 Division 2 по Dota 2 приняли решение отстранить команду Cyber Traktor от участия из-за подозрения в организации подставного матча.
Metaratings вчера в 13:33
Наука
Фундаментальная физическая константа может быть непостоянной
Фундаментальная физическая константа может быть непостоянной, об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:34
Общество
В России в 2019 году выросло число осужденных за крупные взятки
Всего по коррупционным делам осудили почти 5,3 тыс. человек, из них 2,8 тыс.— за получение и дачу крупных взяток.
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Происшествия
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Lenta.ru 01:48
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Salt Mag вчера в 03:55
Экономика
Российская промышленность погрузилась в депрессию
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Ведомости вчера в 17:30
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Журнал FourFour Two представил рейтинг лучших тренеров в истории футбола, ежегодно публикуемый изданием.
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В результате заражения коронавирусом в Москве умер сотрудник Федеральной службы охраны, капитан Александр Филатов.
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Общество
В Саратове закупают маски по 425 бюджетных рублей за штуку
В Саратове за счет бюджета будет произведена закупка одноразовых медицинских масок стоимостью 425 рублей за штуку.
9111.ru вчера в 09:46
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В Киеве предрекли гибель и уничтожение украинцев
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Lenta.ru вчера в 23:54
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Песков заявил о большом риске второй волны коронавируса
Есть риск возникновения второй волны коронавирусной инфекции, и это требует очень взвешенных действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RTVI.
Российская газета вчера в 19:25
Армия и оружие
На Украине обнаружили незаконную бронетехнику и сто тонн боеприпасов
ИА Красная Весна вчера в 15:32