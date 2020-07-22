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Газета.Ru
Газета.Ru

Умер министр из Свердловской области, у которого был коронавирус

Скончался министр АПК и потребительского рынка Свердловской области Дмитрий Дегтярев, у которого ранее выявили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram. Отмечается, что министр умер в среду, 22 июля.В источнике
С чего всё началось
Как написал на своей странице
 в соцсети Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев, министр болел коронавирусной инфекцией, последнее время лежал в реанимации.
Znak.com07:46
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Людмила Бабушкина выразила соболезнования в связи с кончиной Дмитрия Дегтярёва

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Министр сельского хозяйства Свердловской области умер от коронавируса

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Свердловский министр умер от коронавируса

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В Свердловской области умер министр, у которого диагностировали коронавирус

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Министр агропромышленного комплекса Свердловской области Дмитрий Дегтярев умер от коронавируса

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Скончался свердловский министр сельского хозяйства: он болел коронавирусом

Znak.com07:46

Пушков резко ответил на требование США прекратить разработки ракет

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который заявил, что России нужно отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем, назвав их "летающим Чернобылем".
Пушков резко ответил на требование США прекратить разработки ракет
РИА Новостивчера в 16:19
2,2K

В РФ предложено выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

Султан Хамзаев, член Общественной палаты России, предложил выплатить пенсинерам по 15 тысяч рублей в виде поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции, об этом сообщает РИА «Новости».
Аткарский уездЪвчера в 03:25
1,6K

Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции

Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции.
Российская газетавчера в 06:08
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«Захваченный» схимонахом монастырь покинули уже 14 монахинь

На Урале продолжается исход насельниц из Среднеуральского женского монастыря, захваченного в середине июля духовником обители, бывшим схиигуменом Сергием (Романовым), сообщил религиовед Роман Силантьев со ссылкой на источники в монастыре.
Интерфакс09:28

Суд оштрафовал Анастасию Волочкову за нарушение карантина в Дивеево

Тверской суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей балерину Анастасию Волочкову за визит в Серафимо-Дивеевский монастырь во время действующих на территории села Дивеево ограничений по коронавирусу.
Российская газета12:53
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Минздрав Татарстана уточнил число пострадавших в ДТП с маршруткой

Восемь человек, по уточнённым данным, пострадали в столкновении пассажирского микроавтобуса "Газель" и легкового автомобиля в Набережных Челнах в среду вечером, сообщили РИА Новости в минздраве Татарстана.
РИА Новости13:21

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Кабардино-Балкарии

В сообщении сказано, что в ходе обыска на конспиративной квартире боевиков в Нальчике сотрудниками ФСБ и МВД были найдены и изъяты готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления взрывчатых веществ, «а также средства связи, содержащие переписку с боевиками МТО с обсуждением планируемого теракта».
Коммерсантъ10:31
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