Умер министр из Свердловской области, у которого был коронавирус

Царьград 1 23

Скончался министр АПК и потребительского рынка Свердловской области Дмитрий Дегтярев, у которого ранее выявили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram. Отмечается, что министр умер в среду, 22 июля.