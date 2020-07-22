Умер министр из Свердловской области, у которого был коронавирус
Скончался министр АПК и потребительского рынка Свердловской области Дмитрий Дегтярев, у которого ранее выявили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram. Отмечается, что министр умер в среду, 22 июля.В источнике
С чего всё началось
Как написал на своей странице
в соцсети Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев, министр болел коронавирусной инфекцией, последнее время лежал в реанимации.
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