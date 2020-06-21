Происшествия

ВедомостиВедомостиУмер мужчина, стрелявший по полицейским в центре Москвы

В больнице умер мужчина, обстрелявший двух полицейских на Ленинском проспекте в Москве, передает ТАСС со ссылкой на заявление представителя столичного управления Следственного комитета Юлии Ивановой.
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Скончался открывший стрельбу по полицейским на Ленинском проспекте

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Умер мужчина, устроивший стрельбу по полицейским в Москве

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Умер мужчина, устроивший стрельбу на Ленинском проспекте в Москве

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СК сообщил о смерти открывшего огонь по инспекторам ДПС в Москве

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Умер устроивший стрельбу по полицейским мужчина

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Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 14:49, Ашберн
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