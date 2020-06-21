Мужчина, открывший огонь по двум полицейским на Ленинском проспекте в Москве, умер в больнице. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

Умер мужчина, устроивший стрельбу по полицейским в Москве

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