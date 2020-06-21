Происшествия
ТАССУмер мужчина, устроивший стрельбу по полицейским в Москве
Мужчина, открывший огонь по двум полицейским на Ленинском проспекте в Москве, умер в больнице. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.
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Политика
Путин назвал неизбежным визит президента Украины в Россию
Руководство Украины когда-нибудь приедет с визитом в РФ, это неизбежно, но Россия подождет, заявил российский президент Владимир Путин в интервью в эфире телеканала «Россия 1», отвечая на вопрос, приедет ли когда-нибудь президент Украины, кем бы он ни был, в Кремль.
Rambler News Service 08:14
Футбол
Карпин отреагировал на перенос матча «Краснодара» и «Динамо»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на решение исполкома РФС отложить проведение матча 23-го тура между «Краснодаром» и «Динамо» с 21 июня на 19 июля.
РБК 09:38
Общество
В Сети сообщили о смерти блогера Насти Тропицель
18-летняя блогер-миллионник Настя Тропицель скончалась на 19-м году жизни, следует из сообщения в ее Instagram.
Известия 10:54
Единоборства
Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC
REGNUM 00:54
Футбол
«Челси» одержал волевую победу над «Астон Виллой» в 30-м туре АПЛ
В матче 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) лондонский «Челси» одержал победу над «Астон Виллой».
RT на русском 13:14
Общество
Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом
РИА Новости 06:50
Политика
Володин раскритиковал противников поправок к Конституции
Россияне, призывающие голосовать против поправок к Конституции РФ или вообще не участвовать в общероссийском голосовании, идут против своего же народа.
Телеканал 360° 08:39
Общество
Россияне поделились в соцсетях снимками солнечного затмения
Отмечается, что на территории России видны частные фазы этого затмения (в основном от 0,1 до 0,4). А наибольшая фаза солнечного затмения, видимая россиянами, оценивается в 0,45.
Российская газета 07:37
Культура
Федор Добронравов уволился из Театра сатиры
Газета.Ru вчера в 13:10
Общество
Мишустин подписал постановление об увеличении бюджетных мест в вузах
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о распределении 11,4 тысячи дополнительных бюджетных мест в вузах, приоритет будет у учебных заведений в регионах, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости 05:35
Музыка
Артур Пирожков презентовал новый трек «Перетанцуй меня»
По мнению ряда пользователей, песня «Перетанцую меня» может стать новым хитом в репертуаре Пирожкова.
NewInform вчера в 12:48
Кино
Михаила Ефремова вырежут из сериала
Актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, вырежут из сериала «Вампиры средней полосы» .
Lenta.ru 11:02
Футбол
«Локомотив» уволил ударившего журналиста на «РЖД Арене» стюарда
«Локомотив» уволил стюарда «РЖД Арены», который ударил журналиста «Спорт Экспресс» Евгения Белоусова перед матчем 23-го тура Российской премьер-лиги против «Оренбурга».
РБК 11:52
Футбол
«Десна» — «Заря»: сколько забьют соперники?
Предлагаем прогноз на матч «Десна» — «Заря», который пройдет 21 июня.
Все про Спорт ру вчера в 22:08
Происшествия
Активиста Петра Верзилова задержали в Москве
Участник арт-проекта «Война» Петр Верзилов задержан в Москве. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ в воскресенье, 21 июня.
Известия 07:48
Армия и оружие
На Украине заявили о возможности удара новой ракетой по Новороссийску
«Теоретически дистанция поражения ракет комплекса позволяет ему дотянуться до целей вокруг оккупированного Крыма, а с побережья Азовского моря — до кораблей в районе порта Новороссийск», — говорит эксперт.
РБК вчера в 23:33
Футбол
РФС и РПЛ сделали заявление по ситуации с чемпионатом
РФС, РПЛ и клубы заявляют о готовности обеспечить безопасность в ходе оставшихся матчей сезона, который был возобновлен 19 июня после паузы из-за коронавируса.
BFM.ru 12:48
Общество
The Last of Us: Part II поставила рекорд продаж в рознице Англии
Хоть The Last of Us: Part II вышла лишь пару дней назад, уже появились первые данные о её продажах.
Игромания.ру 11:59
Общество
Пассажиры подали в суд на «American Airlines» из-за расизма
Телеканал NBC News рассказал о совместном иске пяти человек против авиакомпании "American Airlines".
Pravda.Ru 13:09
Авто
Китайский Lifan находится на грани разорения
Автоновости дня вчера в 13:40
Космос
Сделаны самые близкие в истории снимки Солнца
TV BRICS 06:28
Политика
Путин назвал неприличным выпячивание чиновниками своего благосостояния
Президент России Владимир Путин назвал неприличными ситуации, когда чиновники, которые призваны служить людям, выпячивают свое благосостояние.
Lenta.ru 06:35
Финансы
Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета 19 июня в 06:35
Политика
Посол России рассказал об интересе США к статье Путина
Предложенный президентом России Владимиром Путиным саммит "ядерной пятерки" постоянных членов Совета безопасности ООН вызвал интерес в Госдепартаменте - констатировал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Газета.Ru 04:03
Шоу-бизнес
Николай Басков показал фото после похудения на 16 килограммов
Фанаты не поверили, что он мог быть таким полным. Николай Басков показал в своем Instagram фото после похудения на 16 килограммов.
Версия.Инфо вчера в 08:55
Наука
Подтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса
Люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных коронавирусом осложнений, считают иранские ученые.
РИА Новости 08:33
Политика
На Украине обнаружили тайник бандеровцев 70-летней давности
Львов, Украина, 21 июня 2020, 11:16 — REGNUM Тайник, в котором находились документы «Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии» (ОУН-УПА — организация, деятельность которой запрещена в РФ) 70-летней давности, обнаружили на территории Львовской области Украины.
REGNUM 04:16
Общество
Turkish Airlines объявила о возобновлении рейсов в Россию и страны СНГ
Авиакомпания Turkish Airlines заявила о возобновлении международного авиасообщения, в частности с Россией и странами СНГ.
Profi.travel 08:36