Происшествия

ТАССТАССУмер мужчина, устроивший стрельбу по полицейским в Москве

Мужчина, открывший огонь по двум полицейским на Ленинском проспекте в Москве, умер в больнице. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.
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СК сообщил о смерти открывшего огонь по инспекторам ДПС в Москве

РБК10:46

Умер устроивший стрельбу по полицейским мужчина

Москва 2409:52

Умер обстрелявший полицейских в Москве уроженец Ингушетии

Интерфакс10:10

Умер мужчина, устроивший стрельбу по полицейским в Москве

ТАСС10:06

СК: Стрелявший в полицейских на Ленинском проспекте скончался

Агентство Москва09:55

Умер мужчина, устроивший стрельбу на Ленинском проспекте в Москве

РИА Новости10:26

Скончался стрелявший в полицейских на Ленинском проспекте в Москве

Вечерняя Москва09:50
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Политика

Путин назвал неизбежным визит президента Украины в Россию

Руководство Украины когда-нибудь приедет с визитом в РФ, это неизбежно, но Россия подождет, заявил российский президент Владимир Путин в интервью в эфире телеканала «Россия 1», отвечая на вопрос, приедет ли когда-нибудь президент Украины, кем бы он ни был, в Кремль.
Rambler News Service 08:14
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Футбол

Карпин отреагировал на перенос матча «Краснодара» и «Динамо»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на решение исполкома РФС отложить проведение матча 23-го тура между «Краснодаром» и «Динамо» с 21 июня на 19 июля.
РБК 09:38
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Общество

В Сети сообщили о смерти блогера Насти Тропицель

18-летняя блогер-миллионник Настя Тропицель скончалась на 19-м году жизни, следует из сообщения в ее Instagram.
Известия 10:54
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Общество

«Мосводосток» назвал причину подтопления Варшавского шоссе

Ведомости 11:20
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Единоборства

Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC

REGNUM 00:54
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Футбол

«Челси» одержал волевую победу над «Астон Виллой» в 30-м туре АПЛ

В матче 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) лондонский «Челси» одержал победу над «Астон Виллой».
RT на русском 13:14
Общество

Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом

РИА Новости 06:50
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Политика

Володин раскритиковал противников поправок к Конституции

Россияне, призывающие голосовать против поправок к Конституции РФ или вообще не участвовать в общероссийском голосовании, идут против своего же народа.
Телеканал 360° 08:39
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Общество

Россияне поделились в соцсетях снимками солнечного затмения

Отмечается, что на территории России видны частные фазы этого затмения (в основном от 0,1 до 0,4). А наибольшая фаза солнечного затмения, видимая россиянами, оценивается в 0,45.
Российская газета 07:37
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Культура

Федор Добронравов уволился из Театра сатиры

Газета.Ru вчера в 13:10
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Общество

Мишустин подписал постановление об увеличении бюджетных мест в вузах

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о распределении 11,4 тысячи дополнительных бюджетных мест в вузах, приоритет будет у учебных заведений в регионах, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости 05:35
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Музыка

Артур Пирожков презентовал новый трек «Перетанцуй меня»

По мнению ряда пользователей, песня «Перетанцую меня» может стать новым хитом в репертуаре Пирожкова.
NewInform вчера в 12:48
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Кино

Михаила Ефремова вырежут из сериала

Актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, вырежут из сериала «Вампиры средней полосы» .
Lenta.ru 11:02
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Футбол

«Локомотив» уволил ударившего журналиста на «РЖД Арене» стюарда

«Локомотив» уволил стюарда «РЖД Арены», который ударил журналиста «Спорт Экспресс» Евгения Белоусова перед матчем 23-го тура Российской премьер-лиги против «Оренбурга».
РБК 11:52
Футбол

«Десна» — «Заря»: сколько забьют соперники?

Предлагаем прогноз на матч «Десна» — «Заря», который пройдет 21 июня.
Все про Спорт ру вчера в 22:08
Происшествия

Активиста Петра Верзилова задержали в Москве

Участник арт-проекта «Война» Петр Верзилов задержан в Москве. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ в воскресенье, 21 июня.
Известия 07:48
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Армия и оружие

На Украине заявили о возможности удара новой ракетой по Новороссийску

«Теоретически дистанция поражения ракет комплекса позволяет ему дотянуться до целей вокруг оккупированного Крыма, а с побережья Азовского моря — до кораблей в районе порта Новороссийск», — говорит эксперт.
РБК вчера в 23:33
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Футбол

РФС и РПЛ сделали заявление по ситуации с чемпионатом

РФС, РПЛ и клубы заявляют о готовности обеспечить безопасность в ходе оставшихся матчей сезона, который был возобновлен 19 июня после паузы из-за коронавируса.
BFM.ru 12:48
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Общество

The Last of Us: Part II поставила рекорд продаж в рознице Англии

Хоть The Last of Us: Part II вышла лишь пару дней назад, уже появились первые данные о её продажах.
Игромания.ру 11:59
Общество

Пассажиры подали в суд на «American Airlines» из-за расизма

Телеканал NBC News рассказал о совместном иске пяти человек против авиакомпании "American Airlines".
Pravda.Ru 13:09
Авто

Китайский Lifan находится на грани разорения

Автоновости дня вчера в 13:40
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Космос

Сделаны самые близкие в истории снимки Солнца

TV BRICS 06:28
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Политика

Путин назвал неприличным выпячивание чиновниками своего благосостояния

Президент России Владимир Путин назвал неприличными ситуации, когда чиновники, которые призваны служить людям, выпячивают свое благосостояние.
Lenta.ru 06:35
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Финансы

Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента

Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета 19 июня в 06:35
1,9K
Политика

Посол России рассказал об интересе США к статье Путина

Предложенный президентом России Владимиром Путиным саммит "ядерной пятерки" постоянных членов Совета безопасности ООН вызвал интерес в Госдепартаменте - констатировал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Газета.Ru 04:03
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Шоу-бизнес

Николай Басков показал фото после похудения на 16 килограммов

Фанаты не поверили, что он мог быть таким полным. Николай Басков показал в своем Instagram фото после похудения на 16 килограммов.
Версия.Инфо вчера в 08:55
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Наука

Подтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса

Люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных коронавирусом осложнений, считают иранские ученые.
РИА Новости 08:33
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Политика

На Украине обнаружили тайник бандеровцев 70-летней давности

Львов, Украина, 21 июня 2020, 11:16 — REGNUM Тайник, в котором находились документы «Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии» (ОУН-УПА — организация, деятельность которой запрещена в РФ) 70-летней давности, обнаружили на территории Львовской области Украины.
REGNUM 04:16
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Общество

Глава Калуги заступился за девушек, станцевавших у мемориала Победы

РИА Новости 11:17
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Общество

Turkish Airlines объявила о возобновлении рейсов в Россию и страны СНГ

Авиакомпания Turkish Airlines заявила о возобновлении международного авиасообщения, в частности с Россией и странами СНГ.
Profi.travel 08:36
Главное