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РИА Новости
РИА Новости

Умер народный артист России Борис Клюев

Народный артист, один из ведущих актеров Малого театра Борис Клюев скончался во вторник в Москве после болезни на 77-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Умер народный артист России Борис Клюев

"Борис Клюев умер, он был тяжело болен", - сказала директор театра. В мае 2018 года стало известно, что актер борется с онкологическим заболеванием. Время и место похорон пока неизвестны.
ТАССвчера в 15:05
Подробнее о событии
Российская газета

15 цитат о самом главном: о чем говорил народный артист Борис Клюев

Российская газета23:30
РИА Новости

Умер народный артист России Борис Клюев

РИА Новости18:34
Комсомольская правда

Дал спектакль перед смертью: тяжелобольной Борис Клюев умирал, но выходил на сцену

Комсомольская правда19:40
Ёлдаш

Скончался Народный артист России Борис Клюев

Ёлдашвчера в 15:12
Интерфакс

Умер народный артист России Борис Клюев

Интерфаксвчера в 15:00
ТАСС

Прощание с Борисом Клюевым пройдет в Малом театре

ТАССвчера в 15:34
РБК

Директор Малого театра назвала место прощания с Борисом Клюевым

РБК17:22

ФБК снимал расследование в Новосибирске до отравления Навального

31 августа на YouTube-канале Алексея Навального вышла первая часть фильма-расследования из Новосибирска, которое начали снимать еще до инцидента с политиком: в Томске, где предположительно его отравили, Навальный оказался сразу после Новосибирска.
RuNews24.ru31 августа в 13:04
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Югра переходит на третий этап снятия ограничений по коронавирусу

Ханты-Мансийск, 1 сентября 2020, 17:33 — REGNUM Губернатор ХМАО Наталья Комарова объявила 1 сентября 2020 года о переходе региона к третьему этапу снятия ограничений, введённых ранее в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
REGNUMвчера в 10:33
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Происхождение таинственных радиосигналов из космоса объяснено

По словам исследователей, одной из главных версий происхождения таинственных радиосигналов из космоса считаются магнетары — разновидность нейтронных звезд, которые обладают экстремально сильным магнитным полем.
Live2431 августа в 12:58
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