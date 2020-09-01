Будьте в Плюсе
Главное
Культура
США
Культура
Интересное
Культура
Политика
Культура
Общество
Культура
Экономика
Культура
В мире
Культура
Спорт
Культура
Происшествия
Культура
Культура
Технологии
Наука
Авто
Культура
РИА Новости
РИА Новости

Умер народный артист России Борис Клюев

Народный артист, один из ведущих актеров Малого театра Борис Клюев скончался во вторник в Москве после болезни на 77-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Умер народный артист России Борис Клюев

"Борис Клюев умер, он был тяжело болен", - сказала директор театра. В мае 2018 года стало известно, что актер борется с онкологическим заболеванием. Время и место похорон пока неизвестны.
ТАССвчера в 15:05
Подробнее о событии
Интерфакс

Что случилось этой ночью: среда, 2 сентября

Интерфакс00:30
РБК

В Малом театре назвали причину смерти Клюева

РБК00:40
Ёлдаш

Скончался Народный артист России Борис Клюев

Ёлдашвчера в 15:12
РИА Новости

Умер народный артист России Борис Клюев

РИА Новости18:34
Российская газета

15 цитат о самом главном: о чем говорил народный артист Борис Клюев

Российская газета23:30
ТАСС

Прощание с Борисом Клюевым пройдет в Малом театре

ТАССвчера в 15:34
Комсомольская правда

Дал спектакль перед смертью: тяжелобольной Борис Клюев умирал, но выходил на сцену

Комсомольская правда19:40

Путин увеличил зарплаты главы СКР и генпрокурора России

Денежное вознаграждение главы СКР Александра Бастрыкина, генпрокурора России Игоря Краснова и зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева увеличится на 3%. Глава государства также повысил зарплату дипломатам и отдельным руководителям федеральных ведомств.
RuNews24.ruвчера в 18:02
3,1K

ПТК «Гермес» стал главным открытием форума «Армия-2020»

В рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020» был впервые продемонстрирован российский комплекс управляемого вооружения «Гермес», который разработан АО «Конструкторское бюро приборостроения».
Военное деловчера в 23:38
27

Министр экологии Красноярского края Корчашкин ушел в отставку

«Распоряжением главы региона (Александра Усса) Павел Корчашкин освобожден от должности министра экологии и рационального природопользования края в связи с отставкой по собственному желанию», — говорится в заявлении.
Известия00:20
18

ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма, сообщила «РИА Новости» во вторник, 1 сентября, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Известиявчера в 01:55
586

«Дневник здоровья»: москвичи внесли более 750 тысяч записей в электронную медкарту

Москвичи внесли более 750 тысяч записей в раздел «Дневник здоровья» электронной медицинской карты на mos.ru и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО», рассказали в пресс-службе столичного комплекса социального развития.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы00:00