Умер народный артист России Борис Клюев
Народный артист, один из ведущих актеров Малого театра Борис Клюев скончался во вторник в Москве после болезни на 77-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.В источнике
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Умер народный артист России Борис Клюев
"Борис Клюев умер, он был тяжело болен", - сказала директор театра. В мае 2018 года стало известно, что актер борется с онкологическим заболеванием. Время и место похорон пока неизвестны.
ТАССвчера в 15:05
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Комсомольская правда19:40