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РИА Новости
РИА Новости

Умер народный артист России Борис Клюев

Народный артист, один из ведущих актеров Малого театра Борис Клюев скончался во вторник в Москве после болезни на 77-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Умер народный артист России Борис Клюев

"Борис Клюев умер, он был тяжело болен", - сказала директор театра. В мае 2018 года стало известно, что актер борется с онкологическим заболеванием. Время и место похорон пока неизвестны.
ТАССвчера в 15:05
Подробнее о событии
РИА Новости

Умер народный артист России Борис Клюев

РИА Новости18:34
РБК

Директор Малого театра назвала место прощания с Борисом Клюевым

РБК17:22
ТАСС

«Борис Клюев был замечательным актером и выдающимся педагогом»

ТАСС19:01
Коммерсантъ

Умер Борис Клюев

Коммерсантъ17:19
Ёлдаш

Скончался Народный артист России Борис Клюев

Ёлдашвчера в 15:12
Интерфакс

Умер народный артист России Борис Клюев

Интерфаксвчера в 15:00
Комсомольская правда

Дал спектакль перед смертью: тяжелобольной Борис Клюев умирал, но выходил на сцену

Комсомольская правда19:40

Генерал НАТО обсудил в Тбилиси обстановку в Абхазии и Южной Осетии

Командующий сухопутными войсками НАТО генерал-лейтенант Роджер Клотье обсудил во вторник в Тбилиси вопросы взаимодействия с Грузией, а также обстановку на «оккупированных территориях», как Грузия называет Абхазию и Южную Осетию.
Генерал НАТО обсудил в Тбилиси обстановку в Абхазии и Южной Осетии
Взгляд.рувчера в 09:23
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ФБК снимал расследование в Новосибирске до отравления Навального

31 августа на YouTube-канале Алексея Навального вышла первая часть фильма-расследования из Новосибирска, которое начали снимать еще до инцидента с политиком: в Томске, где предположительно его отравили, Навальный оказался сразу после Новосибирска.
RuNews24.ru31 августа в 13:04
1,1K

РБК: население России за год сократится более чем на 150 тысяч человек

Численность населения России по итогам 2020 года, по предварительной оценке, сократится на 158 тыс. человек — это максимум за 14 лет, передаёт РБК со ссылкой на проект единого плана правительства по достижению национальных целей развития.
RT на русскомвчера в 02:47
3,8K

Мишустин поручил проверить обоснованность тарифов ЖКХ в Забайкалье

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам рабочей поездки на Дальний Восток поручил ФАС, Минстрою и Минфину России проверить обоснованность тарифного регулирования ЖКХ в Забайкальском крае, Еврейской автономной области и Республике Бурятия.
Чита.Рувчера в 02:31
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Sony выпустила новый рекламный ролик PlayStation 5

Помимо игр, в рекламном ролике подчеркиваются различные улучшения консоли PlayStation 5. В частности речь идет о тактильной обратной связи контроллера DualSense, адаптивных триггерах, а также о новом мощном 3D-звуке.
МИТвчера в 15:17

Оппозиция Белоруссии объявила о создании партии

Одна из руководителей Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Мария Колесникова и члены штаба бывшего кандидата в президенты Виктора Бабарико объявили о создании политической партии «Вместе».
Lenta.ru31 августа в 16:02
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Вирусолог прокомментировал миллион случаев коронавируса в России

Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил, что миллион случаев заражения коронавирусом в России не является ужасающей цифрой по сравнению с показателями в других странах.
Peterburg2.ru20:01
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