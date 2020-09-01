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РИА Новости
РИА Новости

Умер народный артист России Борис Клюев

Народный артист, один из ведущих актеров Малого театра Борис Клюев скончался во вторник в Москве после болезни на 77-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Умер народный артист России Борис Клюев

"Борис Клюев умер, он был тяжело болен", - сказала директор театра. В мае 2018 года стало известно, что актер борется с онкологическим заболеванием. Время и место похорон пока неизвестны.
ТАССвчера в 15:05
Подробнее о событии
URA.Ru

Актер из «Шерлока» рассказал, что не успел сделать Борис Клюев. «У него было огромное желание»

URA.Ru03:27
Интерфакс

Что случилось этой ночью: среда, 2 сентября

Интерфакс00:30
Дождь

Умер актер Борис Клюев

Дождьвчера в 14:55
Российская газета

15 цитат о самом главном: о чем говорил народный артист Борис Клюев

Российская газета23:30
РИА Новости

Умер народный артист России Борис Клюев

РИА Новости18:34
РБК

В Малом театре назвали причину смерти Клюева

РБК00:40
ТАСС

Прощание с Борисом Клюевым пройдет в Малом театре

ТАССвчера в 15:34

Вирусолог прокомментировал миллион случаев коронавируса в России

Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил, что миллион случаев заражения коронавирусом в России не является ужасающей цифрой по сравнению с показателями в других странах.
Peterburg2.ru20:01
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Прокуратура Германии не сочла дело Навального «особым случаем»

«Федеральная прокуратура не раскрывает, за исключением особых отдельных случаев, было ли проведено расследование в отношении определенного лица или было ли оно связано с определенным вопросом», – цитируют «РИА Новости» ответ прокуратуры на запрос о деле Навального.
Ведомости03:28
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ТАСС: бывший партнер Фургала признал вину в организации убийств

Бывший деловой партнер экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Николай Мистрюков признал вину в организации убийств и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Ведомости03:20
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Вакцину от COVID используют на добровольцах старше 60 лет

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что российскую вакцину от коронавируса испытают на добровольцах старше 60 лет в случае получения разрешения на ее применение для старших возрастных групп.
Газета.Ru03:02
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В России предложили отменить налог на имущество для многодетных семей

«Прошу вас отменить имущественный налог для многодетных семей (трое и более детей) до совершеннолетия младшего ребёнка», — говорится в тексте обращения на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина.
REGNUM01:27
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