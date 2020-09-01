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РИА Новости
РИА Новости

Умер народный артист России Борис Клюев

Народный артист, один из ведущих актеров Малого театра Борис Клюев скончался во вторник в Москве после болезни на 77-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Умер народный артист России Борис Клюев

"Борис Клюев умер, он был тяжело болен", - сказала директор театра. В мае 2018 года стало известно, что актер борется с онкологическим заболеванием. Время и место похорон пока неизвестны.
ТАССвчера в 15:05
Подробнее о событии
РИА Новости

Умер народный артист России Борис Клюев

РИА Новости18:34
РБК

Директор Малого театра назвала место прощания с Борисом Клюевым

РБК17:22
Коммерсантъ

Умер Борис Клюев

Коммерсантъ17:19
Ёлдаш

Скончался Народный артист России Борис Клюев

Ёлдашвчера в 15:12
Интерфакс

Умер народный артист России Борис Клюев

Интерфаксвчера в 15:00
ТАСС

Прощание с Борисом Клюевым пройдет в Малом театре

ТАССвчера в 15:34
Комсомольская правда

Дал спектакль перед смертью: тяжелобольной Борис Клюев умирал, но выходил на сцену

Комсомольская правда19:40

Учение войск ПВО с боевой стрельбой прошло на полигоне в Астраханской области

Расчеты дивизии противовоздушной обороны Центрального военного округа, дислоцированной в Самарской области, провели пуски зенитных управляемых ракет по учебным воздушным целям на полигоне в Астраханской области.
Аргументы неделивчера в 06:03

Вуз может отчислить студента за несколько заявлений на бюджетные места

Если абитуриент одновременно подал несколько заявлений о согласии на зачисление на бюджетные места в различных вузах, такой поступок нарушает правила поступления в высшие учебные заведения, говорится в сообщении.
ИА Красная Весна20:13