Народный артист РФ Геннадий Пискунов умер в возрасте 73 лет в одной из московских клиник. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе Московского государственного академического детского музыкального театра имени Наталии Сац.

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Народный артист РФ Геннадий Пискунов скончался в одной из столичных клиник. Об этом рассказали в пресс-службе Московского государственного академического детского музыкального театра имени Наталии Сац.

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