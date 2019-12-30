Культура

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваСкончался народный артист России Геннадий Пискунов

Народный артист РФ Геннадий Пискунов скончался в одной из столичных клиник. Об этом рассказали в пресс-службе Московского государственного академического детского музыкального театра имени Наталии Сац.
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Умер народный артист России Геннадий Пискунов

Народный артист РФ Геннадий Пискунов умер в возрасте 73 лет в одной из московских клиник. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе Московского государственного академического детского музыкального театра имени Наталии Сац.
ТАСС10:32

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В Москве умер народный артист России Геннадий Пискунов

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РБК12:02

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ТАСС10:32

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RT на русском11:04

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В Москве скончался народный артист России Геннадий Пискунов

REGNUM10:42

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Московский Комсомолец11:15
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