Народный артист РФ Геннадий Пискунов умер в возрасте 73 лет в одной из московских клиник. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе Московского государственного академического детского музыкального театра имени Наталии Сац.

с чего всё началось

Геннадий Пискунов закончил ГИТИС. Выступал на сценах Московского театра оперетты, в театрах Тамбова и Саратова. Во время учебы в ГИТИСе начал работать в Детском музыкальном театре имени Сац.

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