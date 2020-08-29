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BFM.ru
BFM.ru

Скончался народный артист СССР Владимир Андреев

В Москве скончался актер театра и кино, режиссер и педагог, народный артист СССР Владимир Андреев. Он умер на 91-м году жизни, сообщил ТАСС ректор ГИТИСа Григорий Заславский. По его словам, 90-летний юбилей Андреев отпраздновал всего два дня назад.В источнике
Григорий Заславскийроссийский филолог
Два дня назад мы отмечали 90-летие Владимира Андреева, он неважно себя чувствовал, у него была ишемическая болезнь сердца. Но мы надеялись, что все будет хорошо и скоро он встретится со студентами, которых мы только что набрали в ГИТИС.
Подробнее о событии
РБК

Умер народный артист СССР Владимир Андреев

РБК11:16
Lenta.ru

Умер народный артист СССР Владимир Андреев

Lenta.ru10:52
ТАСС

Владимира Андреева похоронят на Троекуровском кладбище

ТАСС11:09
РИА Новости

Умер народный артист СССР Владимир Андреев

РИА Новости10:27
Эхо Москвы

Народный артист СССР Владимир Андреев умер на 91-м году жизни

Эхо Москвы10:33
Московский Комсомолец

Умер народный артист Владимир Андреев

Московский Комсомолец10:07
RT на русском

Названо место похорон народного артиста СССР Владимира Андреева

RT на русском11:27

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РБК04:21
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Московский Комсомолец10:57

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