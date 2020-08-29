Скончался народный артист СССР Владимир Андреев
В Москве скончался актер театра и кино, режиссер и педагог, народный артист СССР Владимир Андреев. Он умер на 91-м году жизни, сообщил ТАСС ректор ГИТИСа Григорий Заславский. По его словам, 90-летний юбилей Андреев отпраздновал всего два дня назад.В источнике
Два дня назад мы отмечали 90-летие Владимира Андреева, он неважно себя чувствовал, у него была ишемическая болезнь сердца. Но мы надеялись, что все будет хорошо и скоро он встретится со студентами, которых мы только что набрали в ГИТИС.
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