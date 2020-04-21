Религия

РИА НовостиРИА НовостиУмер настоятель Елоховского кафедрального собора Александр Агейкин

В Москве скончался настоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохове, протоиерей Александр Агейкин. Об этом в своем телеграм-канале сообщила рабочая группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях пандемии COVID-19.
Читать в источнике
Комментировать334

Подробнее о событии

В РПЦ выразили соболезнования в связи со смертью протоиерея Агейкина

Известия12:52

Настоятель Елоховского собора скончался в Москве от коронавируса

Pravda.Ru09:29

РПЦ: настоятель Елоховского собора в Москве умер от осложнений, вызванных коронавирусом

ТАСС11:30

В Москве умер настоятель Елоховского собора Александр Агейкин

РБК09:59

Настоятель Елоховского собора в Москве умер от коронавируса

Коммерсантъ09:59

Депутат: протоиерей Агейкин был удивительно чутким человеком

РИА Новости13:38

Источник сообщил о смерти от COVID-19 настоятеля Елоховского собора Москвы

Интерфакс09:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7157 источников, обновлено в 14:13, Ашберн

Комментарии

Общество

В Минпросвещения рассказали, как выпускники будут сдавать ЕГЭ

"ЕГЭ для 11-х классов планируется провести в очном формате в школах, в которых непосредственно учатся экзаменуемые, в небольших аудиториях", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 06:42
144
Экономика

Президент Crocus Group Агаларов сравнил свой бизнес с тонущим кораблем

Президент Crocus Group Араз Агаларов в интервью телеканалу РБК рассказал о том, в какой ситуации сейчас находится его бизнес.
РБК 04:13
327
Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
5,1K
Общество

Навальный призвал сторонников требовать от власти денежных компенсаций

Политик Алексей Навальный призвал своих сторонников требовать от властей компенсаций за объявленный режим изоляции.
FreeNews-Volga 08:38
110
Финансы

Курс евро на Мосбирже превысил 84 рубля

Последний раз курс евро превышал отметку в 84 рублей 3 апреля. Рубль дешевеет на фоне падающих нефтяных котировок.
Парламентская газета 12:11
63
Армия и оружие

Работа над российским боевым роботом «Маркер» закончится в 2021 году

Известия 03:20
Общество

В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в России

Эпидемия коронавируса в России еще находится в стадии роста, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.
РИА Новости 13:43
Транспорт

В Москве около 800 тысяч автомобилистов ездят без пропусков

Газета.Ru 11:01
20
Футбол

Рассказов сообщил о несостоявшемся переходе в «Аугсбург»

Защитник «Спартака» Николай Рассказов сообщил, что к нему проявлял интерес «Аугсбург»
Metaratings 13:27
Политика

Зеленский призвал правительство представить план выхода из карантина

Президент Украины Владимир Зеленский призвал правительство страны представить план по выходу из карантина.
Lenta.ru 08:48
1
Общество

В Подмосковье могут продлить режим самоизоляции на майские праздники

Режим ограничений в Московской области продлят, считает губернатор Андрей Воробьев.
РИА Новости 13:51
5
Армия и оружие

США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35

Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
РИА Новости 19 апреля в 20:15
614
Здоровье

В ЛНР усилили ограничения из-за угрозы коронавируса

Власти самопровозглашенной Луганской Народной Республики запретили посещать больных в лечебных учреждениях, а также закрыли для посещения кладбища из-за угрозы распространения коронавируса, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе правительства республики.
РИА Новости 09:58
Экономика

Правительство России продолжает разрабатывать меры поддержки экономики

Правительство продолжает разрабатывать меры для поддержки российской экономики в условиях эпидемии коронавируса, говорится в сообщении на сайте кабмина.
ТАСС 11:55
10
Экономика

Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС 10:37
7K
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет

Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК 19 апреля в 22:04
917
Политика

США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР

По данным телеканала, США изучают разведывательные данные о резком ухудшении самочувствия северокорейского лидера.
Вести.Ru вчера в 23:55
456
Шоу-бизнес

Ксения Бородина подготовила тост на свадьбу Бузовой и Манукяна

Ольга Бузова предложила своей коллеге по ТНТ рассекретить тост, который она заготовила на будущую свадьбу Ольги с возлюбленным Давидом Манукяном.
Bimru.ru 11:06
Энергетика

Цена на нефть Brent опустилась ниже $25 за баррель

Цена июньских фьючерсов нефти Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) опустилась ниже $25 за баррель.
Ведомости 02:49
153
Здоровье

Коронавирус выявлен у пациентов и медиков онкодиспансера Белгорода

Национальная служба новостей 12:21
22
Энергетика

Новак объяснил обвал цен на нефть WTI

Министр энергетики Александр Новак после падения стоимости нефти WTI до отрицательных значений призвал не драматизировать ситуацию.
РИА Новости 13:08
269
Экономика

Правительство готовит дополнительные меры поддержки экономики

Правительство представит третий и четвертый пакеты мер, направленные на поддержку экономики в условиях пандемии, пишет ТАСС со ссылкой на министра экономического развития Максима Решетникова.
Газета.Ru 13:36
2
Экономика

Греф прокомментировал возможность изъятия вкладов россиян

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что изъятие государством банковских вкладов россиян невозможно, для такого нет никакого повода.
БИЗНЕС Online 07:50
470
Шоу-бизнес

Поклонники восхитились повзрослевшей дочерью Началовой

Мать покойной певицы Юлии Началовой Таисия поделилась с поклонниками новыми фотографиями 13-летней внучки.
ФАН вчера в 05:21
6
Здоровье

Переболевший COVID-2019 москвич рассказал, что спасло ему жизнь

Переболевший коронавирусом москвич Александр Кутузов в интервью "Комсомольской правде" рассказал, что переливание крови спало ему жизнь.
Газета.Ru 14:02
6
Общество

В Кремле прокомментировали виртуальные митинги

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал виртуальные митинги, которые прошли накануне в картографических сервисах «Яндекса».
RT на русском 05:52
1,4K
Общество

Как россияне отдыхают в майские праздники в 2020 году

Посвящена она празднованию Победы в Великой Отечественной войне. Между праздничными выходными россиян ждут 3 рабочих дня — 6, 7 и 8 мая.
Gazeta.SPb 07:43
44
Происшествия

Тела двоих школьников нашли в подъезде московской многоэтажки

Вести.Ru 10:18
22
Общество

Кадыров побрился налысо в ответ на просьбы открыть парикмахерские

Российская газета 13:45
308
Армия и оружие

В ЮВО заявили, что дополнительные войска в Чечню не вводились

Газета.Ru 07:05
1,8K
Главное