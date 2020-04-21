Религия
ТАССУмер настоятель Елоховского кафедрального собора в Москве
"Отошел к Господу протоиерей Александр Агейкин, настоятель Богоявленского Елоховского кафедрального собора в Москве", - говорится в сообщении. Протоиерей Александр Агейкин родился 8 июня 1971 года в Одинцово-10 (ныне поселок городского типа Власиха) в Московской области.
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Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф спрогнозировал пик коронавируса в России.
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