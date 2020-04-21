Религия

ТАССТАССУмер настоятель Елоховского кафедрального собора в Москве

"Отошел к Господу протоиерей Александр Агейкин, настоятель Богоявленского Елоховского кафедрального собора в Москве", - говорится в сообщении. В РПЦ уточнили, что протоиерей умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
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Источник сообщил о смерти от COVID-19 настоятеля Елоховского собора Москвы

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