Религия
ТАССУмер настоятель Елоховского кафедрального собора в Москве
"Отошел к Господу протоиерей Александр Агейкин, настоятель Богоявленского Елоховского кафедрального собора в Москве", - говорится в сообщении. В РПЦ уточнили, что протоиерей умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
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В ходе видеоконференции с главой Приморского края Олегом Кожемяко президент РФ Владимир Путин прервался, чтобы позвонить министру транспорта Евгению Дитриху.
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Новые ограничения ввел мэр Москвы Сергей Собянин. В указе говорится, что граждан с ОРВИ будут также отслеживать по геолокации.
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С 27 апреля вступают в силу новые правила наличных расчетов.
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В Москве скончались 28 пациентов с диагностированной пневмонией и положительным тестом на коронавирусную инфекцию.
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Во время индивидуальной тренировки скончался 22-летний защитник "Казанки" Иннокентий Самохвалов. Причина смерти на данный момент выясняется.
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Обвинивший главврача медик из Петербурга заявил о подтвердившемся COVID
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Армия и оружие
В ЮВО заявили, что дополнительные войска в Чечню не вводились
В пресс-службе Южного военного округа (ЮВО) прокомментировали информацию о том, что жители Чечни заметили федеральных военных в Надтеречном районе республики, сообщает РИА "Новости".
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Ученые после исследования сигналов FRBs заявили, что инопланетяне опасаются встречи с землянами
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