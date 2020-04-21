Религия

РИА НовостиРИА НовостиУмер настоятель Елоховского кафедрального собора Александр Агейкин

В Москве скончался настоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохове, протоиерей Александр Агейкин. Об этом в своем телеграм-канале сообщила рабочая группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях пандемии COVID-19.
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В РПЦ выразили соболезнования в связи со смертью протоиерея Агейкина

Известия12:52

Источник сообщил о смерти от COVID-19 настоятеля Елоховского собора Москвы

Интерфакс09:28

РПЦ: настоятель Елоховского собора в Москве умер от осложнений, вызванных коронавирусом

ТАСС11:30

В Москве умер настоятель Елоховского собора Александр Агейкин

РБК09:59

Настоятель Елоховского собора в Москве умер от коронавируса

Коммерсантъ09:59

Настоятель Елоховского собора скончался в Москве от коронавируса

Pravda.Ru09:29

Депутат: протоиерей Агейкин был удивительно чутким человеком

РИА Новости13:38
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