В Москве скончался настоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохове, протоиерей Александр Агейкин. Об этом в своем телеграм-канале сообщила рабочая группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях пандемии COVID-19.

Экономика АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются. 385

Общество Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы. 3,8K

Экономика Греф прокомментировал возможность изъятия вкладов россиян Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что изъятие государством банковских вкладов россиян невозможно, для такого нет никакого повода. 487

Происшествия Петербургский СК возбудил дело о срыве пранкером онлайн-уроков Как сообщили в СК, некий блогер как минимум дважды - 27 марта и 6 апреля - присоединялся к онлайн-урокам, проводившимся для петербургских школьников, и фактически срывал учебный процесс: хамил, вел себя вызывающе, не давал педагогам вести уроки. 12

Общество Жительница Краснодара нашла презерватив в пасхальном куличе Фотографию разрезанного кулича с использованным презервативом внутри женщина продемонстрировала подписчикам популярного городского паблика «Типичный Краснодар». 8

Происшествия В Нацмедпалате уточнили данные о сбежавших из уфимской клиники врачах Из семи человек, ушедших из закрытой на карантин по коронавирусу Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе, врачей было только двое, еще пять человек — ординаторы, уборщицы и регистратор, сообщила пресс-служба союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата". 25

Шоу-бизнес Алена Шишкова рассказала о странностях в отношениях с Тимати Поклонники Тимати и Шишковой давно заметили, что их общая дочь Алиса в основном проводит время с Симоной Юнусовой - мамой Тимура, своей бабушкой.

Наука Вирусологи назвали самый вероятный путь заражения коронавирусом Как стало известно rosvest.com, главным способом передачи опасной инфекции являются длительные контакты с инфицированным человеком, по утверждению специалистов. 63

Армия и оружие Над Пальмирой сирийские ПВО отразили воздушную атаку Израиля Противовоздушные силы Сирии успешно отразили атаку Израиля в небе над Пальмирой на востоке провинции Хомс, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное информационное агентство САНА. 212

Общество В Сбербанке спрогнозировали пик коронавируса в России Пик эпидемии коронавируса в России наступит с 5 по 10 мая, заявил Герман Греф в интервью, которое транслировал "Сбербанк TV". 2,1K

Экономика Правительство готовит дополнительные меры поддержки экономики Правительство представит третий и четвертый пакеты мер, направленные на поддержку экономики в условиях пандемии, пишет ТАСС со ссылкой на министра экономического развития Максима Решетникова. 131

Здоровье Глава Минздрава Украины предложил продлить карантин до 12 мая По данным министра здравоохранения Украины Максима Степанова, на ближайшем заседании правительства 22 апреля будет вынесено постановление о продлении действия карантина. 1

Общество РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса. 5,1K