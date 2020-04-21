Религия
РИА НовостиУмер настоятель Елоховского кафедрального собора Александр Агейкин
В Москве скончался настоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохове, протоиерей Александр Агейкин. Об этом в своем телеграм-канале сообщила рабочая группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях пандемии COVID-19.
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Экономика
АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам
В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС 19 апреля в 18:52
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru вчера в 12:03
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $18 за баррель
Цена на фьючерсы нефти марки Brent в ходе торгов опускалась ниже $18 за баррель.
RT на русском 13:56
Экономика
Греф прокомментировал возможность изъятия вкладов россиян
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что изъятие государством банковских вкладов россиян невозможно, для такого нет никакого повода.
БИЗНЕС Online 07:50
Происшествия
Петербургский СК возбудил дело о срыве пранкером онлайн-уроков
Как сообщили в СК, некий блогер как минимум дважды - 27 марта и 6 апреля - присоединялся к онлайн-урокам, проводившимся для петербургских школьников, и фактически срывал учебный процесс: хамил, вел себя вызывающе, не давал педагогам вести уроки.
Российская газета 12:28
Общество
Мэр российского города забыл выключить прямую трансляцию и обматерил помощницу
Мэр Геленджика Алексей Богадистов забыл выключить прямую трансляцию и обматерил свою помощницу в эфире.
Lenta.ru 09:42
Общество
Число инфицированных коронавирусом в США превысило 780 тысяч
По последним данным, в США зафиксировано 783 290 случаев заражения коронавирусом.
RT на русском вчера в 19:58
Общество
ВОЗ объяснила низкий уровень смертности от коронавируса в России
В России сохраняется один из самых низких уровней смертности от коронавируса в мире.
Lenta.ru 14:22
Общество
Жительница Краснодара нашла презерватив в пасхальном куличе
Фотографию разрезанного кулича с использованным презервативом внутри женщина продемонстрировала подписчикам популярного городского паблика «Типичный Краснодар».
Инфо24 09:14
Энергетика
Медведев призвал продавать нефть по принципу take or pay
Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев предположил, что в будущем принципы торговли нефтью могут измениться.
Интерфакс вчера в 17:20
Транспорт
В Москве за сутки выявили 250 тысяч водителей без пропусков
На улицах столицы в течение дня 21 апреля замечены 250 тысяч автомобилистов без цифровых пропусков.
ТВ Центр 14:37
Армия и оружие
США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35
Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
РИА Новости 19 апреля в 20:15
Происшествия
В Нацмедпалате уточнили данные о сбежавших из уфимской клиники врачах
Из семи человек, ушедших из закрытой на карантин по коронавирусу Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе, врачей было только двое, еще пять человек — ординаторы, уборщицы и регистратор, сообщила пресс-служба союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата".
РИА Новости 08:56
Здоровье
О почернении кожи из-за коронавируса рассказали в Китае
Китайские врачи обнаружили необычные изменения в организме после заболевания коронавирусом.
ToDay News Ufa 00:27
Кино
Умер заразившийся коронавирусом режиссер Иван Щеголев
Режиссер Иван Щеголев умер в возрасте 59 лет, сообщила пресс-служба Союза кинематографистов.
РИА Новости 06:31
Шоу-бизнес
Алена Шишкова рассказала о странностях в отношениях с Тимати
Поклонники Тимати и Шишковой давно заметили, что их общая дочь Алиса в основном проводит время с Симоной Юнусовой - мамой Тимура, своей бабушкой.
Bimru.ru 06:42
Наука
Вирусологи назвали самый вероятный путь заражения коронавирусом
Как стало известно rosvest.com, главным способом передачи опасной инфекции являются длительные контакты с инфицированным человеком, по утверждению специалистов.
Российский Вестник 06:27
Авто
ГАЗ выпустит новый среднетоннажный грузовик
«Группа ГАЗ» работает над новым бескапотным грузовиком.
Автоновости дня 04:40
Армия и оружие
Над Пальмирой сирийские ПВО отразили воздушную атаку Израиля
Противовоздушные силы Сирии успешно отразили атаку Израиля в небе над Пальмирой на востоке провинции Хомс, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное информационное агентство САНА.
Российская газета вчера в 16:40
Общество
Кремль прокомментировал виртуальные митинги россиян
Как сообщал «ФедералПресс» ранее, во многих российских городах прошли виртуальные митинги.
ФедералПресс 06:07
Общество
В Минпросвещения рассказали, как выпускники будут сдавать ЕГЭ
В текущем году из-за ситуации с коронавирусом ЕГЭ начнется 8 июня, проект расписания экзаменов опубликован для общественного обсуждения.
Газета.Ru 06:42
Общество
В Сбербанке спрогнозировали пик коронавируса в России
Пик эпидемии коронавируса в России наступит с 5 по 10 мая, заявил Герман Греф в интервью, которое транслировал "Сбербанк TV".
РИА Новости 08:22
Единоборства
Лебедев рассказал, почему решил уйти из бокса
RT на русском 05:23
Экономика
Правительство готовит дополнительные меры поддержки экономики
Правительство представит третий и четвертый пакеты мер, направленные на поддержку экономики в условиях пандемии, пишет ТАСС со ссылкой на министра экономического развития Максима Решетникова.
Газета.Ru 13:36
Здоровье
Глава Минздрава Украины предложил продлить карантин до 12 мая
По данным министра здравоохранения Украины Максима Степанова, на ближайшем заседании правительства 22 апреля будет вынесено постановление о продлении действия карантина.
Инфорос 14:31
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Происшествия
Участники митинга во Владикавказе получили административный арест
Суд во Владикавказе назначил административные аресты 14 участникам несанкционированной акции, которая прошла у Дома правительства Северной Осетии в понедельник, сообщили "Интерфаксу" в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции республики.
Интерфакс 15:30