Будьте в Плюсе
Главное
Происшествия
США
Происшествия
Интересное
Происшествия
Политика
Происшествия
Общество
Происшествия
Экономика
Происшествия
В мире
Происшествия
Спорт
Происшествия
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Происшествия
Lenta.ruLenta.ru

Умер обнаруживший палатку пропавшей группы Дятлова турист

В Екатеринбурге на 85-м году жизни умер Михаил Шаравин. В 1959 году он первым обнаружил пустую палатку туристов группы Дятлова. Об этом порталу Ura.ru сообщил руководитель дятловского фонда Юрий Кунцевич.В источнике
С чего всё началось

Скончался турист, первым нашедший палатку группы Дятлова

В Екатеринбурге на 85-м году ушел из жизни Михаил Шаравин. Об этом URA.RU сообщили в фонде памяти группы Дятлова. В феврале 1959 именно Шаравин вместе с другим туристом Борисом Слобцовым первым нашел палатку пропавшей группы Дятлова.
URA.Ruвчера в 09:45
Подробнее о событии

Умер турист, первым обнаруживший палатку группы Дятлова

ТК Звезда04:54

Умер обнаруживший палатку пропавшей группы Дятлова турист

Lenta.ruвчера в 15:59

Умер нашедший пустую палатку группы Дятлова турист

Известиявчера в 14:46

Скончался нашедший палатку группы Дятлова турист

Газета.Ruвчера в 15:23

Умер первый обнаруживший палатку и тела погибшей группы Игоря Дятлова

РЕН ТВвчера в 16:20

Скончался нашедший первым палатку группы Дятлова турист

Московский Комсомолецвчера в 15:44

Скончался турист, первым нашедший палатку группы Дятлова

URA.Ruвчера в 09:45
Реклама
Реклама

Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова

Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новостивчера в 08:26
3,4K

Российские военные отбили атаку боевиков на авиабазу Хмеймим в Сирии

Российские средства противовоздушной обороны отбили 11 июля атаку боевиков, совершенную с применением двух ударных беспилотников, на авиабазу Хмеймим в Сирии, сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Александр Щербицкий.
Известия15:18
14
Реклама

Генпрокуратура утвердила обвинение старшим сестрам Хачатурян

Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение для двух старших сестер Хачатурян - Крестины и Ангелины, обвиняемых в убийстве отца, сообщил "Интерфаксу" адвокат одной из девушек Алексей Липцер.
Интерфакс16:08
16
Реклама

Премьер Греции обсудил с главой Элладской церкви ситуацию с Айя-Софией

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис обсудил с главой Элладской православной церкви архиепископом Иеронимом ответные действия на превращение собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть, сообщила пресс-служба премьера.
РИА Новости14:53
Реклама

Герой России рассказал, как попал под обстрел на Су-25

Командующий дальней авиацией, Герой России, генерал-лейтенант Сергей Кобылаш в беседе с телеканалом "Звезда" рассказал, как во время выполнения задания в августе 2008 года попал под плотный обстрел на своем Су-25.
РИА Новости15:30
Реклама
Реклама
Реклама