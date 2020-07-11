Умер обнаруживший палатку пропавшей группы Дятлова турист

Национальная служба новостей 5 16

В Екатеринбурге на 85-м году жизни умер Михаил Шаравин. В 1959 году он первым обнаружил пустую палатку туристов группы Дятлова. Об этом порталу Ura.ru сообщил руководитель дятловского фонда Юрий Кунцевич.