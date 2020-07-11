Умер обнаруживший палатку пропавшей группы Дятлова турист
В Екатеринбурге на 85-м году жизни умер Михаил Шаравин. В 1959 году он первым обнаружил пустую палатку туристов группы Дятлова. Об этом порталу Ura.ru сообщил руководитель дятловского фонда Юрий Кунцевич.В источнике
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Скончался турист, первым нашедший палатку группы Дятлова
В Екатеринбурге на 85-м году ушел из жизни Михаил Шаравин. Об этом URA.RU сообщили в фонде памяти группы Дятлова. В феврале 1959 именно Шаравин вместе с другим туристом Борисом Слобцовым первым нашел палатку пропавшей группы Дятлова.
URA.Ruвчера в 09:45
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