с чего всё началось

В США на 88-м году жизни умер один из основателей рок-н-ролла Ричард Пенниман, известный как Литл Ричард, сообщает Rolling Stone со ссылкой на сына музыканта Дэнни Пеннимана.

Умер один из основателей рок-н-ролла Литл Ричард

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Армия и оружие Минобороны РФ опубликовало фотографии советских полководцев Москва, 10 мая 2020, 00:37 — REGNUM Министерство обороны России опубликовало в специальном разделе на своем сайте редкие фотографии советских полководцев, сделанные в завершающий период Великой Отечественной войны.

Политика Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко. 6,5K

Политика Обама назвал катастрофой реакцию Трампа на коронавирус Бывший президент США Барак Обама оценил действия нынешнего главы государства Дональда Трампа в борьбе с пандемией коронавируса.

Финансы Набиуллина допускает понижение ключевой ставки до 4,5% Москва, 9 мая 2020, 22:19 — REGNUM Глава Банка России Эльвира Набиуллина допускает, что в среднесрочной перспективе регулятор может понизить ключевую ставку сразу на один процентный пункт. 261

Происшествия Авиацию привлекут к тушению пожара в Удмуртии К тушению пожара на территории технической территории бывшего арсенала в селе Пугачево в Удмуртии привлекут авиацию, заявил глава региона Александр Бречалов. 63

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