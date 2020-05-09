с чего всё началось

В США на 88-м году жизни умер один из основателей рок-н-ролла Ричард Пенниман, известный как Литл Ричард, сообщает Rolling Stone со ссылкой на сына музыканта Дэнни Пеннимана.

Умер один из основателей рок-н-ролла Литл Ричард

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Политика В Минске проходит военный парад Было отмечено, что участниками парада стали только новые и модернизированные образцы техники. 38

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Экономика От инфарктов в Италии умирают чаще, чем от осложнений Covid-19 — кардиологи Рим, 9 мая 2020, 16:58 — REGNUM От инфарктов в Италии умирают больше, чем от осложнений, связанных с коронавирусом, заявил в субботу, 9 мая, глава итальянского сообщества кардиологов Чиро Индольфи, передает Sky.

Политика Обама назвал катастрофой реакцию Трампа на коронавирус Бывший президент США Барак Обама оценил действия нынешнего главы государства Дональда Трампа в борьбе с пандемией коронавируса.

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Происшествия ТАСС назвал причину пожара в больнице на севере Москвы Причиной пожара в городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве стала неисправность в аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ). 4

Общество Покупателям объяснили, почему чеки нельзя оставлять на кассе магазина Член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев рассказал, что при покупке товаров в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизировать, сообщает «ПРАЙМ». 23

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Общество В Сеуле закрыли клубы и бары из-за новой вспышки коронавируса Власти Сеула приостановили на неопределенный срок работу ночных клубов, баров и других развлекательных заведений из-за новой локальной вспышки коронавирусной инфекции.

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Армия и оружие Более 12 тысяч лейтенантов пополнят ряды вооруженных сил Более 12 тысяч молодых лейтенантов из 36 вузов Минобороны России направятся к местам дальнейшего прохождения военной службы, сообщает министерство обороны РФ.