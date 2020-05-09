Музыка
ВедомостиУмер один из основателей рок-н-ролла Литл Ричард
В США на 88-м году жизни умер один из основателей рок-н-ролла Ричард Пенниман, известный как Литл Ричард, сообщает Rolling Stone со ссылкой на сына музыканта Дэнни Пеннимана.
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В США на 88-м году жизни умер один из основателей рок-н-ролла Ричард Пенниман, известный как Литл Ричард, сообщает Rolling Stone со ссылкой на сына музыканта Дэнни Пеннимана.Ведомости10:33
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