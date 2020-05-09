Музыка

ТАССТАССУмер исполнитель песен Tutti Frutti и Long Tall Sally Литл Ричард

Американский певец, пианист и композитор, один из основателей рок-н-ролла Литл Ричард (Little Richard, настоящее имя - Ричард Уэйн Пенниман) умер в субботу на 88-м году жизни. Об этом сообщил журнал Rolling Stone со ссылкой на сына музыканта. Причина смерти на данный момент неизвестна.
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Американский певец и композитор, один из основателей рок-н-ролла Литтл Ричард (настоящее имя — Ричард Уэйн Пенниман) умер на 88-м году жизни, сообщает журнал Rolling Stone
 со ссылкой на сына музыканта Дэни Пеннимана.
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