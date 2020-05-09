с чего всё началось

Американский певец и композитор, один из основателей рок-н-ролла Литтл Ричард (настоящее имя — Ричард Уэйн Пенниман) умер на 88-м году жизни, сообщает журнал Rolling Stone со ссылкой на сына музыканта Дэни Пеннимана.

Умер один из основателей рок-н-ролла Литтл Ричард

Экономика Reuters сообщило о планах Mazda взять кредит на $2,8 млрд Японская компания Mazda Motor Corp. запросила кредиты на общую сумму около 300 млрд иен ($2,8 млрд) у трех крупных банков Японии и других кредитных организаций для преодоления последствий эпидемии коронавируса, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Единоборства Олейник победил Вердума на турнире UFC 249 Российский боец смешанного стиля (ММА) в супертяжелом весе Алексей Олейник победил бразильца Фабрисио Вердума на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249 в США.

Футбол «Аякс» подтвердил готовность продать трех своих лидеров Ранее главный тренер «Аякса» Эрик Тен Хаг подтвердил, что Онана будет продан летом.

Политика Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко. 6,7K

Единоборства Петтис взял верх над Серроне на UFC 249 Петтис одержал 23-ю победу в карьере. Ранее сообщалось, что российский тяжеловес Алексей Олейник взял верх над бразильцем Фабрисио Вердумом.

Общество В Петербурге продлили ограничительные меры Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 31 мая, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. 457

Происшествия Пожарный рассказал, как тушили возгорание в больнице на севере Москвы Пожарным и врачам удалось не допустить более трагических последствий пожара в Городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве, в результате которого погибла женщина.

Общество Онищенко назвал хороший признак в ситуации с распространением COVID-19 В ситуации с эпидемией COVID-19 в России наметился "хороший признак", заявил в эфире НСН первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, указав на снижение коэффициента распространения коронавируса. 89

Общество Москвичей предупредили о резком похолодании Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели. 400

Политика В Британии опубликовали последние сообщения нацистов В одном из посланий, которые были опубликованы GCHQ к 75-летию окончания Второй мировой войны, показывают последние слова, переданные лейтенантом Кункелем, служившем в спецслужбе ВВС Германии незадолго до того, как он сдался британским войскам.

Происшествия Назван организатор убийства российского миллиардера Следственный комитет России установил еще одного организатора убийства российского миллиардера, основателя торговой сети «Партия» Александра Минеева в 2014 году. 44

Шоу-бизнес Архивное фото обнаженной Собчак восхитило поклонников Фотограф подписал архивный снимок просто: «Красивая Ксения Собчак». Подписчики Гусова были удивлены таким нежным образом теледивы. 21

Общество Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений в РФ Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора вечером в пятницу, на всех этапах останутся обязательными дополнительные меры предосторожности при выходе из дома, работа в удаленном доступе (если это возможно) и использование гигиенических масок в общественных местах "при любом выходе на улицу". 940

Общество В МВД объяснили правила соблюдения самоизоляции не по месту прописки Граждане, проживающие не по адресу своей прописки, не привлекаются к ответственности при соблюдении режима самоизоляции в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД. 588

Наука Обнаружено древнейшее европейское пиво Ученые из Австрийской академии наук разработали новый метод, позволяющий выявить следы солода в древних археологических находках. 24

Экономика Суверенный фонд Норвегии впервые продаст активы из-за дефицита бюджета Крупнейший в мире суверенный фонд - норвежский Government Pension Fund Global (GPFG), управляющий капиталами более одного триллиона долларов, впервые в истории начнет продавать активы для покрытия дефицита бюджета страны, сообщает агентство деловых новостей Bloomberg. 44

Общество В Роспотребнадзоре рассказали о первом этапе снятия ограничений На первом этапе ослабления ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса нового типа, разрешат работу некоторых непродовольственных магазинов и салонов красоты, а также прогулки с детьми. 785