Музыка
КоммерсантъУмер один из основателей рок-н-ролла Литтл Ричард
Американский певец и композитор, один из основателей рок-н-ролла Литтл Ричард (настоящее имя — Ричард Уэйн Пенниман) умер на 88-м году жизни, сообщает журнал Rolling Stone со ссылкой на сына музыканта Дэни Пеннимана.
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В США на 88-м году жизни умер один из основателей рок-н-ролла Ричард Пенниман, известный как Литл Ричард, сообщает Rolling Stone со ссылкой на сына музыканта Дэнни Пеннимана.Ведомости10:33
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