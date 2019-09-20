Происшествия
ТАССУмер один из северокорейских браконьеров, задержанных в Японском море
Один из северокорейских браконьеров, напавших при задержании на российских пограничников, умер. Об этом сообщил в эфире телеканала "Россия-24" начальник дознания Пограничного управления ФСБ РФ по Приморскому краю Владимир Краснов.
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с чего всё началось
В результате сопротивления российским пограничникам при задержании в Японском море шестеро северокорейских рыбаков получили ранения, один из которых скончался, сообщил начальник отдела дознания пограничного управления ФСБ РФ по Приморью Владимир Краснов в эфире телеканала "Россия 24".Радио Sputnik06:17
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Северокорейские дипломаты встретятся с задержанными в Японском море браконьерами из КНДР
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