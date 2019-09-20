с чего всё началось

Один из северокорейских браконьеров, напавших при задержании на российских пограничников, умер. Об этом сообщил в эфире телеканала "Россия-24" начальник дознания Пограничного управления ФСБ РФ по Приморскому краю Владимир Краснов.

Умер один из северокорейских браконьеров, задержанных в Японском море

Армия и оружие Раскрыты подробные характеристики нового истребителя МиГ-35 Появилась подробная информация о технических характеристиках новейшего российского многофункционального истребителя МиГ-35.

Политика Песков сообщил о подготовке визита Мадуро в Россию Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ведётся подготовка визита венесуэльского лидера Николаса Мадуро в Россию.

Армия и оружие Минобороны заявило о защищенности Калининграда от любых атак США «Возможности системы ПВО в Калининградской области по обнаружению, сопровождению и, при необходимости, гарантированной нейтрализации любых воздушных целей в зоне ответственности хорошо известны всем натовским пилотам, приближавшимся к воздушным границам Российской Федерации на Балтике», — говорится в сообщении министерства.

Космос Новый дом человечества. Куда переберутся люди, когда погаснет Солнце Ученые предлагают уже сейчас искать для человечества подходящее место за пределами Солнечной системы.

Политика Еврокомиссия требует найти «другое решение» по транзиту через Украину В ходе трехсторонних консультаций России, Украины и представителей ЕК, последние потребовали от российской стороны найти «другое решение», поскольку продление договора, срок которого истекает в декабре, невозможно.

ЖКХ Регулярное отопление в Петербурге включат 24 сентября Напомним, в 2018 году режим периодического протапливания был введен с 24 сентября, отопительный сезон (регулярное отопление) — с 28 сентября.

Происшествия ФСИН отстранила главу красноярской колонии после банкета со стриптизом Временно исполняющий обязанности начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в интернете видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.

Хоккей Галак совершил невероятный сейв на Фросте и захотел увидеть, как он это сделал Матч завершился со счётом 3:1 в пользу команды Брюса Кэссиди. В первом периоде невероятный сейв исполнил голкипер «Бостона» Ярослав Галак.

Происшествия СК завел дело после убийства двух сотрудников спецсвязи в Брянске Следственный комитет завел уголовное дело после убийства двух сотрудников службы спецсвязи в Брянске.

Политика Лукашенко упростит визовый режим с Евросоюзом Белоруссия упростит визовый режим со странами Евросоюза. Решение принял президент страны Александр Лукашенко.

Киберспорт Первый мейджор нового сезона пройдет в Чэнду Стало известно, где пройдет первый мейджор сезона Dota Pro Circuit 2019-2020.

Происшествия «Анжи» отрицает причастность задержанного Идрисова к клубу Задержанный в Дагестане Махи Идрисов никогда не являлся сотрудником футбольного клуба «Анжи», заявил ТАСС руководитель пресс-службы махачкалинской команды Сергей Расулов.

Авто Honda выпустила обновленный кроссовер CR-V Японская компания Honda представила обновленный кроссовер CR-V для рынка США. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

Космос Стало известно, как будет выглядеть первый в истории космический отель Разработан дизайн первого в мире космического отеля. Гостиница будет находиться на орбите Земли.

Экономика Единый фонд страхования жилья от ЧС предложили создать за счет россиян Минфин и Банк России предложили создать единый фонд страхования жилья от чрезвычайных ситуаций за счет граждан.

Энергетика Украина начала импортировать электроэнергию из Белоруссии Украинская компания «Нафтогаз» начала импортировать электроэнергию из Белоруссии. Об этом говорится на сайте компании.

Шоу-бизнес Заворотнюк делала МРТ головного мозга за год до беременности Друг актрисы Анастасии Заворотнюк, которая, по слухам, лечится от онкологического заболевания, рассказал, что звезда «Моей прекрасной няни» делала МРТ головного мозга за год до своей третьей беременности.

Происшествия Россиянина освободили из 30-летнего рабства в Казахстане В Казахстане освободили из трудового рабства мужчину, приехавшего на заработки из России еще в советское время.

Спорт Девять российских спортсменов подали в суд на главу РУСАДА Спортсмены требуют признать утверждения Гануса в интервью L'Equipe не соответствующими действительности и порочащими их честь, достоинство и деловую репутацию, опубликовать в том же издании опровержение данной информации и взыскать с главы РУСАДА и издания сумму морального вреда в размере одного рубля, а также расходы по уплате госпошлины в размере 300 рублей.

Футбол СМИ: «Барселона» зимой устроит распродажу игроков «Барселона» в зимнее трансферное окно намерена сосредоточиться на продаже игроков, а не подписании новичков.