Общество

RT на русскомRT на русскомУмер основатель группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко

Бывший гитарист и один из основателей рок-группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко скончался в Минске в реанимации, не выходя из комы, после того как получил черепно-мозговую травму летом 2019 года. Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на официальный Instagram группы.
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Умер один из основателей группы «Ляпис Трубецкой»

РБК06:08

Умер один из основателей группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко

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Умер сооснователь группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко

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«Все надеялись, что он выкарабкается». Гитарист «Ляписа Трубецкого» Руслан Владыко умер после полугода комы

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Скончался один из основателей группы «Ляпис Трубецкой»

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Умер один из основателей группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко. С июня он был в коме после нападения

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Умер легендарный Пан из «Ляписа Трубецкого». Ему было всего 45 лет

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