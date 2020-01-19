Общество
RT на русскомУмер основатель группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко
Бывший гитарист и один из основателей рок-группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко скончался в Минске в реанимации, не выходя из комы, после того как получил черепно-мозговую травму летом 2019 года. Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на официальный Instagram группы.
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Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 14:17, Ашберн
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ
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Меркель рассказала об итогах конференции по Ливии в Берлине
Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала об договорённостях, достигнутых на "Мы договорились о том, что будет всеобъемлющий план урегулирования", — цитирует РИА Новости Меркель.
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По информации источника, бразильский клуб хотел взять 22-летнего футболиста в аренду на один год и разделить со «Спартаком» обязательства по зарплате игрока.
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«Ъ» рассказал о доходах Мишустина и его супруги
Согласно декларации, в 2014 году доход Мишустина составил 23,2 млн рублей, а его жены – 160,1 млн рублей.
Общество
На следующей неделе в Москву вернется зима
Аномально тёплая погода ожидается в Москве на следующей неделе, температурный фон в среднем окажется на 10 градусов выше климатической нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Армия и оружие
Anadolu: солдаты США в Сирии перекрыли путь российской военизированной колонне
Противостояние российских и американских военных в Сирии — турецкое информационное агентство Anadolu сообщило, что солдаты США, которые находятся в регионе под контролем курдских отрядов народной самообороны, перекрыли 18 января путь российской военизированной колонне, которая пыталась дойти до нефтяных месторождений Румейлан на северо-востоке от города Эль-Хасака.
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Приток иностранного капитала в российский госдолг в 2019 году стал рекордным за всю историю наблюдений.
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Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец
Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.
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Слуцкий встретился с Тошичем и Натхо
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Позиция Великобритании по инциденту в Солсбери не изменилась, нормализации отношений с Москвой не будет, пока Россия не прекратит свою «дестабилизирующую деятельность».
Армия и оружие
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Ватерполистки сборной России вышли в четвертьфинал чемпионата Европы
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Названа серьезная опасность минеральной воды
Злоупотребление минеральной водой может оказаться опасным и привести к возникновению серьезных заболеваний.
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В Таиланде заметили якобы отдыхающими Заворотнюк и Чернышева
Фанаты сообщают в соцсетях, что якобы они заметили звездную пару актрису Анастасию Заворотнюк и фигуриста Петра Чернышева на отдыхе в Таиланде.
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Bloomberg: Орешкин может стать помощником президента по экономике
Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что исполняющий обязанности министра экономического развития России Максим Орешкин может стать помощником президента по экономике.
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В Китае произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировано в воскресенье в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе КНР.
Футбол
Каррера одержал четвертую победу во главе АЕК
Космос
Корабль Crew Dragon уцелел при взрыве ракеты Falcon
Как и было задумано, ракета Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал, спустя 84 секунды после старта корабль Crew Dragon отделился от нее и с помощью специальных парашютов приводнился в Атлантическом океане.
Политика
В пресс-службе главы Чувашии объяснили его призыв «мочить журналистов»
Пресс-служба главы Чувашии Михаила Игнатьева разъяснила его призыв "мочить журналистов".
Общество
В РПЦ одобрили петицию по лишению Урганта гражданства России
Экс-председатель Синодального отдела по взаимодействию церкви и общества Всеволод Чаплин рассказал о подписании петиции о лишении телеведущего Ивана Уранта российского гражданства из-за оскорбления чувств верующих в эфире одной из своей программ "Вечерний Ургант".
Происшествия
Боксер прокомментировал драку охранника с подростком в московском ТЦ
Российский боксер Денис Лебедев прокомментировал конфликт в торговом центре "МЕГА Химки", в ходе которого охранник избил подростка, пытаясь разнять драку.
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Захарова ответила Венедиктову на критику Лаврова
Захарова напомнила, что в США действует прецедентное право, в связи с чем решения судов "изобилуют доказательствами того, о чем говорил Сергей Лавров".
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