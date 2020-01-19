Общество
RT на русскомУмер основатель группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко
Бывший гитарист и один из основателей рок-группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко скончался в Минске в реанимации, не выходя из комы, после того как получил черепно-мозговую травму летом 2019 года. Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на официальный Instagram группы.
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