Происшествия
Lenta.ruУмер отдыхавший в «Артеке» российский школьник
По факту смерти 12-летнего мальчика из Петербурга, отдыхавшего в международном детском центре «Артек», возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).
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В Петербурге создана комиссия по расследованию причин смерти подростка в Крыму
Телеканал Санкт-Петербург07:23
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Происшествия
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21
Вести.Ru вчера в 21:25
Политика
Элладская церковь признала право Варфоломея предоставлять автокефалию
Элладская церковь признала право патриарха Константинопольского Варфоломея предоставлять автокефалию, сообщил по окончании архиерейского собора митрополит Яннинский Максим РИА Новости.
РИА Новости 07:39
Экономика
Минфин Белоруссии назвал потери от налогового маневра РФ в 2020 году
Налоговый маневр в российской нефтяной отрасли обернется для Белоруссии в 2020 году потерей $400 млн.
REGNUM 10 октября в 04:20
Футбол
Норманн, которым интересуется «МЮ»: нет причин покидать «Ростов»
Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн, интерес к которому проявляют «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм Хотспур» и «Севилья», заявил, что не намерен покидать Россию.
Чемпионат 07:06
Общество
Работающих родителей могут лишить пособия по уходу за ребенком
"Если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается", - значится в пояснительной записке к законопроекту.
Газета.Ru вчера в 03:22
Общество
Умер советский космонавт Алексей Леонов
Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости вчера в 07:15
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк опровергла новости о ее состоянии
Родственники актрисы Анастасии Заворотнюк опубликовали опровержение некоторых новостей о ее состоянии, а также обнародовали фото преследующих ее семью папарацци.
Lenta.ru вчера в 12:06
Происшествия
Предполагаемого убийцу Лизы Киселевой вывезли из Саратова
Радио Комсомольская правда 06:15
Происшествия
Песков ответил на вопрос о возвращении смертной казни
Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова спросили о возможности возвращения в стране смертной казни, передает ТАСС.
Газета.Ru 08:14
Политика
МИД Латвии осудил салют в Москве в честь освобождения Риги
Министерство иностранных дел Латвии выступило против праздничного салюта, который планируется в Москве 13 октября в честь 75-летия освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков.
Известия 01:34
Экономика
ЦБ заявил о готовности пересмотреть ограничения для инвестиций россиян
ЦБ после долгих дискуссий пошел на уступки финансовому рынку и согласился сохранить для неквалифицированных инвесторов возможность покупать акции некоторых иностранных компаний, а также существенно расширить для них лимиты по рискованным инвестициям в целом.
РБК вчера в 15:35
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове назвал мотив преступления
RuNews24.ru вчера в 05:12
Армия и оружие
Путин призвал освободить Сирию от иностранных военных
Президент России Влалимир Путин призвал освободить Сирию от иностранного военного присутствия, передает RT.
Газета.Ru 05:40
Авто
Toyota представила водородный седан Mirai нового поколения
Toyota Mirai нового поколения построена на заднеприводной платформе TNGA-N, которая также легла в основу седана Toyota Crown для рынка Японии.
Тарантас Ньюс вчера в 00:42
Кино
Фею в новой «Золушке» сыграет темнокожий гей
Американский темнокожий актер, открытый гомосексуалист Билли Портер сыграет фею-крестную в новом мюзикле «Золушка».
Культуромания вчера в 09:41
Экономика
Выпуск криптовалюты от Telegram в США приостановили
«Наши чрезвычайные действия сегодня направлены на то, чтобы помешать Telegram наводнить рынки США цифровыми токенами, которые, как мы считаем, были проданы незаконно», — заявила сопредседатель отдела правоприменения SEC Стефани Авакян.
Lenta.ru 02:22
Экономика
Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, насколько может вырасти страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров в ближайшие годы.
РИА Новости 10 октября в 11:33
Происшествия
Четверо граждан Таджикистана напали на чемпиона мира по карате
Спорт-Экспресс вчера в 09:16
Шоу-бизнес
В инстаграме Заворотнюк появились новые фото
На странице в инстраграме актрисы Анастасии Заворотнюк появились новые фото.
Газета.Ru 08:23
Армия и оружие
Пентагон сообщил об обстреле Турцией военной базы США на севере Сирии
RT на русском 07:46
Хоккей
ЦСКА прервал шестиматчевую победную серию «Ак Барса»
Матч ТВ вчера в 14:18
Политика
Зеленский: поведение Порошенко шокирует Европу
Поведение Порошенко шокирует европейских руководителей, заявил Зеленский на видео, опубликованном Офисом президента Украины.
Вести.Ru 04:01
Футбол
УЕФА назвал гол Головина моментом дня в матчах отбора Евро-2020
Гол полузащитника сборной России Александра Головина в ворота Шотландии в 7-м туре квалификации чемпионата Европы – 2020 был признан УЕФА моментом дня по итогам матчей четверга.
Чемпионат вчера в 20:26
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru 10 октября в 21:28
Автоспорт
Квалификационные гонки сезона-2020 пройдут в России, Франции и Бельгии
Квалификационные гонки в сезоне-2020 года пройдут на этапах в России, Франции и Бельгии, утверждает Auto Motor und Sport.
Спорт-Экспресс 06:41
Экономика
Костин заявил о возможности ВТБ стать частным при отсутствии санкций
«Что касается ВТБ, то [при отсутствии санкций] мы уже могли бы быть частным банком или акционерным обществом с исключительно частными акционерами», — сказал глава ВТБ.
РБК 03:20
Кино
Умер американский актер Роберт Форстер
В 1997 году номинировался на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Джеки Браун».
МИР 24 03:17
Шоу-бизнес
Лиама Хемсворта заметили на свидании с новой девушкой
Источник из близкого окружения Хемсворта сообщил изданию People, что актер осторожен в новых отношениях и не спешит бросаться в омут с головой.
Salt Mag 03:55
Футбол
Колобков: Мы очень хотим Суперкубок УЕФА в Татарстане
Министр спорта России Павел Колобков во время визита в Татарстан рассказал о заявочной кампании республики к проведению матча за Суперкубок УЕФА в 2023 году.
Kazanfirst.ru 08:21