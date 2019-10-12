Происшествия

Lenta.ruLenta.ruУмер отдыхавший в «Артеке» российский школьник

По факту смерти 12-летнего мальчика из Петербурга, отдыхавшего в международном детском центре «Артек», возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).
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