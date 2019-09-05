Исполнитель песни «Снег кружится», участник вокально-инструментальных ансамблей «Веселые ребята», «Самоцветы» и «Пламя» певец и музыкант Юрий Петерсон умер на 72-м году жизни из-за онкологического заболевания. Об этом Агентству городских новостей «Москва» заявила жена сына Ю.Петерсона Татьяна Путра.

с чего всё началось

Самой известной песней в исполнении Юрия стала баллада "Снег кружится". Кроме того, Петерсон исполнял такие хиты, как "Идет солдат по городу", "Вся жизнь впереди", "Не повторяется такое никогда", "Это говорим мы". Ранее сообщалось, что 5 августа умер автор песни "Снег кружится" - Сергей Березин.

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