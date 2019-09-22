Космос

ТАССТАССУмер первый немецкий космонавт Зигмунд Йен

Первый немецкий космонавт Зигмунд Йен умер 21 сентября на 83 году жизни. Об этом сообщил в воскресенье Германский аэрокосмический центр (DLR). "Со смертью Зигмунда Йена мы утратили признанного космонавта, ученого и инженера", - заявил глава DLR Паскаль Эренфройнд.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Умер первый немецкий космонавт

Известия15:49

Умер первый немецкий космонавт Зигмунд Йен

ТАСС15:49

Умер первый немецкий космонавт

Lenta.ru15:11

Умер первый немецкий космонавт Зигмунд Йен

РИА Новости15:43

Умер первый немецкий космонавт Зигмунд Йен

RT на русском15:41

Умер единственный космонавт из ГДР Зигмунд Йен

РБК15:48

Скончался первый космонавт Германии Зигмунд Йен

РЕН ТВ15:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 17:13, Вашингтон
Политика

Шойгу ответил на заявления Кудрина о больших расходах на оборону

Министр обороны России Сергей Шойгу возразил председателю Счетной палаты Алексею Кудрину на его слова о том, что Россия тратит на оборону и содержание армии недопустимо огромные средства.
Газета.Ru 10:16
Шоу-бизнес

Больная раком Анастасия Заворотнюк перенесла еще одну операцию

Друг Анастасии Заворотнюк рассказал о второй операции перенесенной 48-летней актрисой.
Ugpressa.ru 02:29
Культура

Хидео Кодзима посетит выставку «ИгроМир 2019»

Пресс-служба «PlayStation Россия» сообщает, что в рамках промо-тура Death Stranding Россию посетит геймдизайнер Хидео Кодзима.
Мир фантастики 19 сентября в 07:07
Происшествия

Американец хотел романтично сделать предложение своей девушке и утонул

Snob.ru 05:25
Культура

«Форт Боярд» вернулся на экраны

Форт: новейшая история Французскому шоу "Форт Боярд" в следующем году исполнится 30 лет.
RT на русском 16:11
Армия и оружие

В Москве состоялся салют в честь 75-летия освобождения Таллина

RT на русском 15:25
Футбол

В случае отставки Хохлова «Динамо» попробует пригласить Галактионова

Как стало известно «Чемпионату», в случае отставки Дмитрия Хохлова руководство «Динамо» с большой долей вероятности пригласит на пост главного тренера Михаила Галактионова.
Чемпионат 15:24
Здоровье

В Индии родился ребенок с четырьмя ногами и тремя руками

В индийском городе Тонка на свет появилась девочка с четырьмя ногами и тремя руками, пишет The Mirror.
Известия вчера в 20:20
Экономика

ОЭСР снизила прогнозы по экономическому росту в России

Был снижен прогноз по росту мировой экономики на 2019 год до уровня в 2,9%, раньше показатель прогноза находился на уровне 3,2%. Новый прогноз роста на 2020 год сократился до 3%, опустившись на 0,4 процентных пункта в сравнении с прогнозом, который был представлен в мае текущего года.
ГЛАС.RU 19 сентября в 16:48
Гаджеты

Селфи — прошлый век, настала пора слоуфи. Apple придумала новый термин для замедленных видео с фронтальной камеры

Новые смартфоны Apple, кроме прочего, получили новую функцию фронтальной камеры — возможность снимать замедленные видео с частотой 120 к/с.
iXBT.com 14:09
Политика

Трамп и Эрдоган провели телефонные переговоры

Американский президент Дональд Трамп и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры.
RT на русском 16:35
Происшествия

На Украине задержан подозреваемый в ДТП с 9 погибшими

Водителя грузовика, подозреваемого в смертельном ДТП в Одесской области Украины, задержали сотрудники правоохранительных органов.
REGNUM 11:51
Гаджеты

Спрос на новые iPhone в России вырос в несколько раз

Новые iPhone, российские продажи которых стартовали в минувшую пятницу, вызвали повышенный интерес у российских потребителей, сообщили RNS представители ритейлеров и операторов, подводя итоги первого уикенда продаж.
Rambler News Service 15:02
Футбол

Мемориальная доска вернулась на фасад стадиона «Динамо»

22 сентября прошла торжественная церемония возвращения на фасад стадиона «Динамо» памятной доски героям Великой Отечественной войны.
Вечерняя Москва 14:59
Происшествия

Пираты освободили захваченных у берегов Камеруна российских моряков

РИА Новости 03:40
Шоу-бизнес

Пенсия Лолиты Милявской оказалась меньше прожиточного минимума

Невские Новости 06:44
Политика

В конгрессе допустили импичмент Трампа из-за разговора с Зеленским

Конгресс США допустил импичмент президента Дональда Трампа в случае, если он окажет давление на украинского коллегу Владимира Зеленского.
РИА Новости 15:00
Шоу-бизнес

Мария Максакова запрещает сыну видеться с бабушкой

По словам Марии, которая пообщалась с журналистами из издания «СтарХит», мать Вороненкова не имеет права постоянно ходить на телевизионные шоу, в которых она поливает сына грязью и после этого требует встречи с внуком.
Bimru.ru 11:46
Единоборства

Фергюсон потребовал от президента UFC бой с Нурмагомедовым

Американский боец смешанных единоборств обратился к президенту Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дане Уайту с требованием организовать поединок с российским чемпионом организации в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.
RT на русском 13:21
Спорт

Ставшая интернет-звездой американская гимнастка снялась обнаженной

Американская гимнастка Кэтлин Охаши приняла участие в обнаженной фотосессии ESPN Body Issue.
Sport24.ru вчера в 07:18
Происшествия

Две боевые машины ВДВ разбились при десантировании

"Во время массового десантирования военной техники ВДВ на площадки приземления в Оренбургской области не сработали парашютные системы у двух боевых машин", - сообщили в ведомстве.
Газета.Ru 14:58
Гаджеты

Складной Samsung Galaxy Fold распродали в Европе за день

18 сентября смартфон вышел в Великобритании, Франции, Германии и Сингапуре, и первая партия, доступная для предзаказа, разошлась буквально за день.
3DNews вчера в 03:07
Происшествия

Российский турист утонул на Кипре

В Средиземном море у восточного побережья Кипра утонул пожилой турист из России.
Известия 15:56
Футбол

«Динамо» разгромило «Ворсклу» в матче чемпионата Украины

Киевское "Динамо" на выезде разгромило "Ворсклу" из Полтавы в матче восьмого тура чемпионата Украины по футболу.
РИА Новости 12:30
Экономика

В России предлагают ввести «индекс самогона»

Эксперты Финансового университета при правительстве РФ предложили считать производство и потребление самогона индикатором экономической ситуации в стране, сообщила «РГ».
BFM.ru 11:21
Происшествия

Убившего подругу студента опознали на улице по окровавленной одежде

Lenta.ru 16:58
Здоровье

В Армении обнаружена женщина, которая плачет кристаллами

В Армении медики пытаются поставить диагноз 22-летней Сатеник Казарян.
BFM.ru вчера в 10:11
Шоу-бизнес

Нейрохирург объяснил перевод Заворотнюк из реанимации в общую палату

Врач-нейрохирург объяснил перевод актрисы Анастасии Заворотнюк, находящуюся ранее в коме, из реанимации в общую палату.
Ugpressa.ru вчера в 15:58
Общество

Гороскоп на 22 сентября: Тельцов ждет расставание

Вас ожидает расставание с ненужными людьми и вещами – не стоит держать рядом с собой то, что уже отработало и выполнило свои функции.
Primpress.ru вчера в 19:45
Политика

Шойгу рассказал о вероятности войны с Украиной

Руководитель главного военного ведомства России отвечая на вопрос о наличии вероятности начала открытого военного конфликты между Украиной и Россией, ответил, что он даже не хочет думать об этом.
Наша версия 06:10
ещё по теме
Зигмунд Йен
Немецкий лётчик
Первый и единственный лётчик-космонавт ГДР, первый немец в космосе, Герой ГДР, Герой Советского Союза, генерал-майор авиации в отставке.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Валерий Фёдорович Быковский
Лётчик
Лётчик-космонавт СССР № 5, дважды Герой Советского Союза, совершивший три полёта в космос общей продолжительностью 20 суток 17 часов 47 минут 21 секунды. Был единственным из космонавтов, летавших на КК «Восток» или «Восход», кто совершил 3 космических полёта.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное