Космос
ТАССУмер первый немецкий космонавт Зигмунд Йен
Первый немецкий космонавт Зигмунд Йен умер 21 сентября на 83 году жизни. Об этом сообщил в воскресенье Германский аэрокосмический центр (DLR). "Со смертью Зигмунда Йена мы утратили признанного космонавта, ученого и инженера", - заявил глава DLR Паскаль Эренфройнд.
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Авто
Российский автопром сокращает производство, готовясь к кризису
32CARS.ru вчера в 07:15
Фигурное катание
Тарасова поздравила Трусову с двумя мировыми рекордами
Трусова заняла первое место, а также установила два мировых рекорда - в произвольной программе и по общей сумме баллов.
Газета.Ru вчера в 10:23
Общество
Меган Маркл раскритиковали за платье в $11 тысяч
Как отмечается, для торжества герцогиня надела платье от Valentino стоимостью в $11 тыс. Однако выбор Маркл не понравился британцам, которые раскритиковали ее за расточительство.
Газета.Ru 11:29
Происшествия
В Турции перевернулся автобус с российскими туристами
Как сообщили в Генконсульстве РФ в Турции, всего пострадали 15 российских туристов, тяжелораненых среди них нет.
Daily Storm вчера в 12:34
Шоу-бизнес
Полина Гагарина рассказала, что ее положили под капельницу
На опубликованном в «историях» видео Гагарина показала руку, которая подключена к капельнице.
Мойка78 10:38
Хоккей
«Витязь» обыграл СКА и возглавил общую таблицу КХЛ
Победная серия "богатырей" теперь составляет семь матчей. Набрав 16 очков, "Витязь" вышел на первое место в общей турнирной таблице КХЛ.
Life.ru 13:45
Политика
МИД России объяснил заключение пакта Молотова — Риббентропа
МИД России назвал заключение в 1939 году договора о ненападении между СССР и Германией, который известен как пакт Молотова — Риббентропа, вынужденным шагом.
BFM.ru 14:10
Происшествия
Убившего подругу студента опознали на улице по окровавленной одежде
18-летнего студента юридической академии, подозреваемого в убийстве своей подруге из-за 2300 рублей, опознали по окровавленной одежде, в которой он шел по улицам Саратова.
Lenta.ru 17:29
Финансы
Трамп хочет девальвировать доллар. Зачем?
Трамп уже не впервые заявляет, что ослабление доллара необходимо, и может делать это еще десятки раз.
Мир новостей 20 сентября в 03:12
Футбол
Мусаев остался недоволен судейством в матче с ЦСКА
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев раскритиковал работу судей в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:3).
Чемпионат 15:12
Армия и оружие
Саудовская Аравия расценит атаку Ирана на НПЗ как акт войны
Эр-Рияд намерен расценить атаку на нефтяные объекты в качестве «акта войны», если нападение производилось с иранской территории, сообщает госминистр по иностранным делам Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.
Gazeta.SPb 10:24
Автоспорт
Феттель выиграл Гран-при Сингапура
Пилот команды "Формулы-1" "Феррари" Себастьян Феттель выиграл гонку 15-го этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Сингапура, проходившую при искусственном освещении.
РИА Новости 10:28
Авто
Гиперкар Bugatti Chiron в версии Longtail может ехать быстрее 489 км/ч
Вы, наверное, уже видели или слышали об этом, но все же, для справки – Bugatti вошел в историю в начале сентября этого года, сумев развить на гиперкаре Bugatti Chiron Longtail (версия гиперкара с удлиненной задней частью) максимальную скорость в 482,7 км/ч.
CarsWeek.ru вчера в 10:25
Политика
На Украине не увидели причин для пересмотра закона о языке
Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский не увидел причин для пересмотра закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Интерфакс 14:40
Политика
Байден призвал Трампа опубликовать стенограмму разговора с Зеленским
Президент США Дональд Трамп должен обнародовать расшифровку телефонного разговора со своим коллегой из Украины Владимиром Зеленским, считает бывший вице-президент США Джо Байден.
Интерфакс 20 сентября в 22:35
Культура
В Петербурге открылась панорама «Дорога через войну»
Проект занимает 2 тысячи квадратных метров, на которых воссозданы события Великой Отечественной войны.
Piter.tv вчера в 07:10
Здоровье
В Армении обнаружена женщина, которая плачет кристаллами
В Армении медики пытаются поставить диагноз 22-летней Сатеник Казарян.
BFM.ru вчера в 10:11
Гаджеты
Самый мощный флагман Redmi красуется на фото вживую
На экране с настройками видно, что смартфон работает под управлением уже не самой новой операционной системы Android 9 с фирменной оболочкой MIUI 10.4.1.0.
Ferra 09:54
Здоровье
В России могут начать бесплатно выдавать назначенные лекарства
Минздрав в рамках разработки единой цифровой системы амбулаторного лекарственного обеспечения пытается просчитать варианты выдачи пациентам поликлиник необходимых лекарств.
Газета.Ru 11:19
Шоу-бизнес
Моника Беллуччи лишилась роскошных волос и вышла в свет в прозрачной блузке
Беллуччи решилась на короткую стрижку, расставшись с роскошными волосами и показав экстремально короткое каре.
Комсомольская правда 18:15
Космос
Астронавтов на МКС разбудили ночью из-за сломанного морозильника
Наземные специалисты подняли ночью американских астронавтов на борту МКС из-за неисправного морозильника, где хранились результаты научных экспериментов, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 19 сентября в 06:47
Происшествия
Часы по цене квартиры украдены у депутата на Крещатике
Депутат Киевсовета от партии «Солидарность» Георгий Ясинский лишился дорогих часов, воры незаметно сняли их с руки и скрылись в толпе, сообщает 22 сентября издание «Страна.UA».
REGNUM 18:36
Шоу-бизнес
Пенсия Лолиты Милявской оказалась меньше прожиточного минимума
Невские Новости 06:44
Общество
МЧС: Тайфун Тапах принесет в Приморье разрушительные ливни и штормы
Сильные ливни и волны высотой до 4 метров придут в Приморье 23 сентября, предупреждает 22 сентября пресс-служба регионального управления МЧС.
REGNUM вчера в 23:13
Армия и оружие
В США назвали худший самолет Второй мировой войны
Германский одноместный ракетный истребитель-перехватчик Ba 349 Natter вертикального взлета, предназначенный для противовоздушной обороны (ПВО), является худшим самолетом Второй мировой войны, пишет Air & Space.
Lenta.ru 17:06
Происшествия
Экипажу севшего в кукурузном поле А321 подарили квартиры
Экипаж аварийно севшего в Подмосковье самолета А321 «Уральских авиалиний» получил ключи от квартир.
BFM.ru вчера в 23:32
Здоровье
В Индии родился ребенок с четырьмя ногами и тремя руками
В индийском городе Тонка на свет появилась девочка с четырьмя ногами и тремя руками, пишет The Mirror.
Известия вчера в 20:20
Единоборства
Джереми Стивенс ответил Яиру Родригесу
FightTime.ru 02:48
Происшествия
На автостоянке в Киеве загорелись девять бензовозов с топливом
В Киеве на автостоянке по адресу улица Вискозная, дом 3 загорелись девять цистерн с топливом.
РБК 17:44