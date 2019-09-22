Космос

ТАССТАССУмер первый немецкий космонавт Зигмунд Йен

Первый немецкий космонавт Зигмунд Йен умер 21 сентября на 83 году жизни. Об этом сообщил в воскресенье Германский аэрокосмический центр (DLR). "Со смертью Зигмунда Йена мы утратили признанного космонавта, ученого и инженера", - заявил глава DLR Паскаль Эренфройнд.
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Умер первый немецкий космонавт Зигмунд Йен

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Умер первый немецкий космонавт Зигмунд Йен

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