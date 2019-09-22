Космос
ТАССУмер первый немецкий космонавт Зигмунд Йен
Первый немецкий космонавт Зигмунд Йен умер 21 сентября на 83 году жизни. Об этом сообщил в воскресенье Германский аэрокосмический центр (DLR). "Со смертью Зигмунда Йена мы утратили признанного космонавта, ученого и инженера", - заявил глава DLR Паскаль Эренфройнд.
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Происшествия
В Таджикистане ранили двух российских военных
BFM.ru вчера в 11:02
Автоспорт
Квят прокомментировал аварию с Райкконеном на Гран-при Сингапура
Российский гонщик команды «Торро Россо» Даниил Квят заявил, что столкновения с финном Кими Райкконеном из «Альфа Ромео» на этапе Гран-при «Формулы-1» в Сингапуре произошло по вине последнего.
Известия 14:03
Фигурное катание
Фигуристка Трусова побила два мировых рекорда Загитовой
15-летняя российская фигуристка Александра Трусова побила два мировых рекорда на турнире серии «Челленджер» в Братиславе.
РБК вчера в 08:19
Авто
В России появится новый китайский кроссовер GAC GS8
На российском рынке новый кроссовер GAC GS8 появится до конца этого года.
Известия 20 сентября в 04:35
Авто
В РФ заработали новые правила расчета транспортного налога
Новые правила будут применять для транспортного налога за 2018 г. К тому же отменили федеральную льготу для организаций.
Независимый публицист вчера в 22:55
Кино
В кинотеатрах Великобритании вышел мультфильм «Маша и Медведь»
В пятницу, 20 сентября, в 89 кинотеатрах Великобритании вышел российский мультсериал "Маша и Медведь".
В городе R вчера в 03:50
Здоровье
Названы замедляющие старение продукты
Известия 16:45
Экономика
В России предлагают ввести «индекс самогона»
Эксперты Финансового университета при правительстве РФ предложили считать производство и потребление самогона индикатором экономической ситуации в стране, сообщила «РГ».
BFM.ru 11:21
Экономика
Правительство одобрило повышение МРОТ до 12 130 рублей
Правительство России одобрило законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 130 руб. с 1 января 2020 года.
Коммерсантъ вчера в 06:50
Кино
Фильм «Тайна печати дракона» возглавил российский прокат в выходные
Российско-китайский фильм "Тайна печати дракона" стал лидером российского проката, собрав 179,3 млн рублей за минувший уикенд.
ТАСС 17:37
Политика
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
Политика
Кудрин ответил Шойгу в споре о бюджете на оборону
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил удивление словами министра обороны Сергея Шойгу, которыми тот ответил на заявление Кудрина о раздутых тратах на оборону.
Газета.Ru 19:54
Политика
МИД России объяснил заключение пакта Молотова — Риббентропа
МИД России назвал заключение в 1939 году договора о ненападении между СССР и Германией, который известен как пакт Молотова — Риббентропа, вынужденным шагом.
BFM.ru 14:10
Наука
Водопроводная вода может быть причиной развития рака
Обычная водопроводная вода из-под крана, не прошедшая все надлежащие уровни очистки, может стать причиной возникновения рака в организме человека.
Ugpressa.ru вчера в 00:56
Энергетика
Saudi Aramco могут потребоваться месяцы на восстановление
Государственной нефтяной компании Saudi Aramco могут потребоваться месяцы на ремонт после атак.
RT на русском 18:45
Технологии
Эпоха боточеловека: компьютерные программы стали неотличимы от людей
Простые боты, которые раньше использовались злоумышленниками для различных мошеннических схем и легко ловились программами для обеспечения кибербезопасности, стали по своему цифровому поведению абсолютно неотличимыми от людей.
Известия 17:01
Армия и оружие
Украинские каратели ранили мирного жителя ДНР
На линии соприкосновения в Донбассе возле пункта пропуска "Майорск" ранен мирный житель.
Вести.Ru 18:53
Происшествия
Экс-губернатор Курской области просит возбудить дело против КВНщика
Федеральный чиновник обратился в СК РФ с требованием возбудить уголовное дело против комика, которые пародирует манеру его общения, в этом сенатор увидел нарушение неприкосновенности частной жизни.
Московский Комсомолец 17:04
Футбол
Икарди: сомневаюсь, что Месси не хочет видеть меня в сборной Аргентины
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди прокомментировал слухи о том, что капитан сборной Аргентины и «Барселоны» Лионель Месси не хочет видеть его в составе национальной команды из-за дружбы с Макси Лопесом.
Чемпионат 17:35
Транспорт
В Южно-Сахалинск начнут летать Embraer-170 и Embraer-190
Аэропорт "Южно-Сахалинск" получил допуск к приему и выпуску самолетов Embraer-170 И Embraer-190.
Сахалин.Инфо 18:34
Футбол
Дзюба стал героем мемов из-за реакции на отмененный гол
Петербуржцы разгромили гостей, казанский "Рубин", со счетом 5:0. На компенсированных минутах встречи форвард оформил несколько голов, однако они не были засчитаны из-за системы видеопомощи арбитрам (VAR), зафиксировавшей оффсайд.
Газета.Ru 02:22
Гаджеты
Стало известно, какие объективы с креплением Sony E компания Tamron представит в октябре
iXBT.com вчера в 12:29
Футбол
ЦСКА обыграл «Краснодар» в матче РПЛ
В следующем туре ЦСКА сыграет с «Уралом», а «Краснодар» проведет встречу с «Арсеналом».
Vprognoze.ru 17:30
Политика
Оппозиция Венесуэлы направит делегацию на Генассамблею ООН
Оппозиционеры венесуэльской власти выступили с намерением направить делегацию на Генеральную ассамблею ООН.
РЕН ТВ 14:16
Происшествия
Американец сделал предложение своей возлюбленной и умер
Наша версия вчера в 10:42
Здоровье
В Армении обнаружена женщина, которая плачет кристаллами
В Армении медики пытаются поставить диагноз 22-летней Сатеник Казарян.
BFM.ru вчера в 10:11
Авто
Компания Audi в августе увеличила продажи в России на 1%
Немецкая компания Audi в прошлом месяце увеличила продажи своих машин на российском рынке.
Rusargument 14:47
Здоровье
В Индии родилась девочка с тремя руками и четырьмя ногами
В индийском штате Раджастан на свет появилась девочка с тремя руками и четырьмя ногами, сообщают портал India Times Post и британская газета Daily Mail.
РБК 06:12
Гаджеты
В Россию придет китайско-американский производитель очень необычных смартфонов
Palm образца 2018 года – это очень маленький смартфон на Android.
Dgl.ru 08:54