Коронавирус
ИзвестияВ Иркутске скончался первый пациент с коронавирусом
Первый пациент с коронавирусом COVID-19 скончался в Иркутске. Об этом в понедельник, 6 апреля, ТАСС сообщили в пресс-службе регионального правительства. «Сегодня в больнице скончался 62-летний мужчина с коронавирусной инфекцией», — рассказали в администрации.
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Общество
Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками
Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
Экономика
Силуанов заявил о готовности России к «новой экономической реальности»
По словам Силуанова, резервов хватит, чтобы отреагировать на все изменения, которые происходят в экономике и бюджете.
Происшествия
В Оренбургской области годовалый ребенок заразился коронавирусом
Годовалый ребенок есть среди новых зараженных коронавирусной инфекцией в Оренбургской области, младенец мог заразиться от больного родственника, сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.
Политика
Мишустин назвал недопустимым закрытие границ внутри России
Меры по борьбе с распространением коронавируса, предпринимаемые в регионах, должны быть адекватными, напомнил премьер-министр России Михаил Мишустин российским руководителям.
Политика
Песков прокомментировал реакцию регионов на приезд москвичей
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что по реакциям в отдельных регионах на распространение коронавируса нельзя судить обо всей стране.
Общество
МВД выплатит компенсацию полицейским за сверхурочную работу
МВД России намерено выплатить компенсацию собственным сотрудникам за сверхурочную работу в условиях коронавируса.
Общество
Роспотребнадзор назвал стоимость теста на COVID-19 на дому
Стоимость анализа на выявление коронавирусной инфекции на дому составит 1250 рублей, дополнительно будет оплачиваться выезд медперсонала.
Здоровье
Первый пациент с коронавирусом скончался в Бурятии
73-летняя женщина имела первую группу инвалидности и скончалась в понедельник в отделении реанимации и интенсивной терапии.
Экономика
Кабмин утвердил размер кредитов для обращений о кредитных каникулах
Правительство России установило максимальный размер кредитов, по которым заёмщики могут обращаться к кредиторам с требованием о кредитных каникулах.
Общество
Ведущая НТВ рассказала о 40 тысячах погибших от COVID-19 в России
Телеведущая Ирада Зейналова в эфире канала НТВ 5 апреля по ошибке заявила, что в России от COVID-19 скончались 40 тысяч человек.
Наука
Таяние ледника в Антарктике может спровоцировать катастрофу
Как сообщает ToDay News Ufa, ледник располагается в Антарктике, и он стремительно таит. Это может привести к серьезной катастрофе.
Общество
«Коммерсантъ» узнал об использовании властями тактики «намеренного устрашения» населения из-за коронавируса
Администрация президента и московская мэрия в некоторых случаях допускают применение «намеренного устрашения той части населения», которая пренебрегает защитными мерами в условиях распространения коронавируса, рассказали несколько осведомленных источников «Коммерсанта».
Космос
Межпланетные зонды ESA вышли из «карантина»
Европейское космическое агентство возобновило работу межпланетных зондов после случая заражения своего сотрудника COVID-19.
Общество
Кадыров похвалил силовиков за избиение нарушителя карантина в Чечне
Общество
Карту распространения коронавируса обновили в Подмосковье
82 новых случая заражения коронавирусом выявили в Подмосковье за минувшие сутки.
Здоровье
Медики описали типичную жертву коронавируса
Китайские медики назвали самую незащищенную группу пациентов при коронавирусе.
Единоборства
Глава UFC подтвердил срыв боя Нурмагомедова с Фергюсоном
Глава промоушена по смешанным единоборствам UFC Дейна Уайт сообщил у себя в Twitter, что Хабиб Нурмагомедов не примет участия в турнире UFC 249, главным событием которого должен был стать поединок россиянина с американцем Тони Фергюсоном.
Энергетика
Bloomberg: Москва и Эр-Рияд не смогут договориться о сделке по нефти
Падение нефтяных цен было вызвано разрывом сделки ОПЕК+, когда в начале марта ее участники не смогли договориться о сокращении добычи или продлении существующих договоренностей.
Здоровье
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии главврача Дениса Проценко
Ранее стало известно о том, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заражен короновирусной инфекцией COVID-19.
Общество
Заразившийся коронавирусом Борис Джонсон госпитализирован
Борис Джонсон доставлен в госпиталь для дополнительного обследования, так как симптомы заболевания коронавирусом остаются в силе и спустя десять дней после его ухода на карантин.
Экономика
Титов предложил налоговую амнистию для МСП на фоне коронавируса
Бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением провести налоговую амнистию для малого и среднего бизнеса на фоне распространения нового коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе Титова.
Общество
В России зарегистрирован 40-минутный экспресс-тест на коронавирус
Биофармацевтическая компания «Генериум» зарегистрировала в Росздравнадзоре экспресс-тест на коронавирус COVID-19.
Общество
Британская разведка озвучила новую версию появления коронавируса
Издание отмечает, что один из членов комитета по чрезвычайным ситуациям рассказал о данных разведки, которые свидетельствуют об утечке коронавируса из одной из лабораторий в Ухане, где находятся институт вирусологии и центр контроля заболеваний.
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП в Подмосковье
В Подмосковье в результате автоаварии погиб блогер Павел Петель. Об этом в Instagram сообщил его близкий друг и коллега Сергей Остриков.
Общество
Королева Елизавета II выступила с историческим обращением к нации
Королева Елизавета II в пятый раз в истории выступила с обращением к нации.
Финансы
ЦБ снизил курс доллара на 7 апреля до 76,4074 рубля
Банк России установил на 7 апреля официальный курс доллара на уровне 76,4074 рубля, что на 1,3251 рубля ниже предыдущего показателя.
Наука
Избыток соли в пище ослабляет иммунитет
В статье журнала Science Translational Medicine говорится, что избыток соли оказывает пагубное влияние на иммунитет человека.
Общество
На Кубани произведут единовременные выплаты малоимущим и многодетным
Власти Кубани со следующей недели начнут единовременные выплаты для помощи малоимущим и многодетным, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
ЖКХ
В России до конца года отменили штрафы за просрочку оплаты услуг ЖКХ
Правительство РФ приняло решение до конца текущего года ввести мораторий на отключение коммунальных услуг за долги и на штрафы за просрочку платежей в этой сфере.
Общество
В НИИ Склифосовского заявили, что медперсонала в институте достаточно
Директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков заявил, что медицинского персонала в институте достаточно для работы в экстренных ситуациях.