Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ Иркутске скончался первый пациент с коронавирусом

Первый пациент с коронавирусом COVID-19 скончался в Иркутске. Об этом в понедельник, 6 апреля, ТАСС сообщили в пресс-службе регионального правительства. «Сегодня в больнице скончался 62-летний мужчина с коронавирусной инфекцией», — рассказали в администрации.
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В Иркутске от коронавируса умер первый больной

Байкал2402:17

В Иркутске умер первый пациент с коронавирусной инфекцией

ТАСС02:45

В Иркутске умер первый пациент с коронавирусом

Твой Иркутск02:34

Первый больной с коронавирусом умер в Иркутской области

ИрСити02:28

Мужчина с коронавирусом скончался в инфекционной больнице в Иркутске

IrkutskMedia02:26

Статистика заражения коронавирусом в Иркутске: сколько лет зараженным и кто в зоне опасности

КП - Иркутск05:33

В Иркутске скончался первый пациент с коронавирусом

Телеинформ02:23
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Общество

Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками

Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
RT на русском 06:18
Экономика

Силуанов заявил о готовности России к «новой экономической реальности»

По словам Силуанова, резервов хватит, чтобы отреагировать на все изменения, которые происходят в экономике и бюджете.
RT на русском вчера в 20:35
Происшествия

В Оренбургской области годовалый ребенок заразился коронавирусом

Годовалый ребенок есть среди новых зараженных коронавирусной инфекцией в Оренбургской области, младенец мог заразиться от больного родственника, сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.
РИА Новости 06:24
Политика

Мишустин назвал недопустимым закрытие границ внутри России

Меры по борьбе с распространением коронавируса, предпринимаемые в регионах, должны быть адекватными, напомнил премьер-министр России Михаил Мишустин российским руководителям.
Газета.Ru 07:19
Политика

Песков прокомментировал реакцию регионов на приезд москвичей

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что по реакциям в отдельных регионах на распространение коронавируса нельзя судить обо всей стране.
Интерфакс 05:57
Общество

МВД выплатит компенсацию полицейским за сверхурочную работу

МВД России намерено выплатить компенсацию собственным сотрудникам за сверхурочную работу в условиях коронавируса.
РЕН ТВ 05:59
Общество

Роспотребнадзор назвал стоимость теста на COVID-19 на дому

Стоимость анализа на выявление коронавирусной инфекции на дому составит 1250 рублей, дополнительно будет оплачиваться выезд медперсонала.
Газета.Ru 07:06
Здоровье

Первый пациент с коронавирусом скончался в Бурятии

73-летняя женщина имела первую группу инвалидности и скончалась в понедельник в отделении реанимации и интенсивной терапии.
Интерфакс 06:09
Экономика

Кабмин утвердил размер кредитов для обращений о кредитных каникулах

Правительство России установило максимальный размер кредитов, по которым заёмщики могут обращаться к кредиторам с требованием о кредитных каникулах.
RT на русском 02:52
Общество

Ведущая НТВ рассказала о 40 тысячах погибших от COVID-19 в России

Телеведущая Ирада Зейналова в эфире канала НТВ 5 апреля по ошибке заявила, что в России от COVID-19 скончались 40 тысяч человек.
Газета.Ru 07:41
Наука

Таяние ледника в Антарктике может спровоцировать катастрофу

Как сообщает ToDay News Ufa, ледник располагается в Антарктике, и он стремительно таит. Это может привести к серьезной катастрофе.
ToDay News Ufa вчера в 16:13
Общество

«Коммерсантъ» узнал об использовании властями тактики «намеренного устрашения» населения из-за коронавируса

Администрация президента и московская мэрия в некоторых случаях допускают применение «намеренного устрашения той части населения», которая пренебрегает защитными мерами в условиях распространения коронавируса, рассказали несколько осведомленных источников «Коммерсанта».
Forbes 02:45
Космос

Межпланетные зонды ESA вышли из «карантина»

Европейское космическое агентство возобновило работу межпланетных зондов после случая заражения своего сотрудника COVID-19.
Российская газета вчера в 09:14
Общество

Кадыров похвалил силовиков за избиение нарушителя карантина в Чечне

Lenta.ru вчера в 20:22
Общество

Карту распространения коронавируса обновили в Подмосковье

82 новых случая заражения коронавирусом выявили в Подмосковье за минувшие сутки.
Радио 1 07:30
Здоровье

Медики описали типичную жертву коронавируса

Китайские медики назвали самую незащищенную группу пациентов при коронавирусе.
Neva.Today 07:05
Единоборства

Глава UFC подтвердил срыв боя Нурмагомедова с Фергюсоном

Глава промоушена по смешанным единоборствам UFC Дейна Уайт сообщил у себя в Twitter, что Хабиб Нурмагомедов не примет участия в турнире UFC 249, главным событием которого должен был стать поединок россиянина с американцем Тони Фергюсоном.
РБК 02:02
Энергетика

Bloomberg: Москва и Эр-Рияд не смогут договориться о сделке по нефти

Падение нефтяных цен было вызвано разрывом сделки ОПЕК+, когда в начале марта ее участники не смогли договориться о сокращении добычи или продлении существующих договоренностей.
Газета.Ru 06:32
Здоровье

В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии главврача Дениса Проценко

Ранее стало известно о том, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заражен короновирусной инфекцией COVID-19.
Evo-rus.com 02:15
Общество

Заразившийся коронавирусом Борис Джонсон госпитализирован

Борис Джонсон доставлен в госпиталь для дополнительного обследования, так как симптомы заболевания коронавирусом остаются в силе и спустя десять дней после его ухода на карантин.
Российская газета 00:40
Экономика

Титов предложил налоговую амнистию для МСП на фоне коронавируса

Бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением провести налоговую амнистию для малого и среднего бизнеса на фоне распространения нового коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе Титова.
РИА Новости 06:24
Общество

В России зарегистрирован 40-минутный экспресс-тест на коронавирус

Биофармацевтическая компания «Генериум» зарегистрировала в Росздравнадзоре экспресс-тест на коронавирус COVID-19.
Коммерсантъ 04:51
Общество

Британская разведка озвучила новую версию появления коронавируса

Издание отмечает, что один из членов комитета по чрезвычайным ситуациям рассказал о данных разведки, которые свидетельствуют об утечке коронавируса из одной из лабораторий в Ухане, где находятся институт вирусологии и центр контроля заболеваний.
Известия 00:00
Происшествия

Блогер Павел Петель погиб в ДТП в Подмосковье

В Подмосковье в результате автоаварии погиб блогер Павел Петель. Об этом в Instagram сообщил его близкий друг и коллега Сергей Остриков.
РБК 02:39
Общество

Королева Елизавета II выступила с историческим обращением к нации

Королева Елизавета II в пятый раз в истории выступила с обращением к нации.
Super.ru 06:12
Финансы

ЦБ снизил курс доллара на 7 апреля до 76,4074 рубля

Банк России установил на 7 апреля официальный курс доллара на уровне 76,4074 рубля, что на 1,3251 рубля ниже предыдущего показателя.
ТАСС 06:13
Наука

Избыток соли в пище ослабляет иммунитет

В статье журнала Science Translational Medicine говорится, что избыток соли оказывает пагубное влияние на иммунитет человека.
Vevby.ru 03 апреля в 13:47
Общество

На Кубани произведут единовременные выплаты малоимущим и многодетным

Власти Кубани со следующей недели начнут единовременные выплаты для помощи малоимущим и многодетным, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 07:30
ЖКХ

В России до конца года отменили штрафы за просрочку оплаты услуг ЖКХ

Правительство РФ приняло решение до конца текущего года ввести мораторий на отключение коммунальных услуг за долги и на штрафы за просрочку платежей в этой сфере.
ТАСС 05:17
Общество

В НИИ Склифосовского заявили, что медперсонала в институте достаточно

Директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков заявил, что медицинского персонала в институте достаточно для работы в экстренных ситуациях.
РИА Новости 04:09
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