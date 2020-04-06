Коронавирус

Иркутск СегодняИркутск СегодняПациент с коронавирусом умер в Иркутской области

В Иркутской областной инфекционной больнице 6 апреля скончался пациент, у которого был подтвержден диагноз коронавирсная инфекция нового типа. Об этом сообщили в оперативном штабе по коронавирусу Приангарья.
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В Иркутске умер первый пациент с коронавирусной инфекцией

ТАСС02:45

В Иркутске умер первый пациент с коронавирусом

Твой Иркутск02:34

13 случаев коронавируса подтверждено в Иркутске

КП - Иркутск02:47

Мужчина с коронавирусом скончался в инфекционной больнице в Иркутске

IrkutskMedia02:26

В Иркутске от коронавируса умер первый больной

Байкал2402:17

Первый больной с коронавирусом умер в Иркутской области

ИрСити02:28

В Иркутске скончался первый пациент с коронавирусом

Телеинформ02:23
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Политика

Мишустин прокомментировал ситуацию с вывозом россиян из-за рубежа

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Россия предпринимает все усилия для того, чтобы вернуть находящихся за рубежом россиян на родину.
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Общество

Соловьев раскритиковал тех, кто жалуется на нехватку масок

По мнению телеведущего Владимира Соловьева, россиянам следует не тратить время "на крики и написание гневных постов" по поводу отсутствия масок в аптеках, а самим их сделать, передает РИА Новости.
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Общество

В России зарегистрирован 40-минутный экспресс-тест на коронавирус

Биофармацевтическая компания «Генериум» зарегистрировала в Росздравнадзоре экспресс-тест на коронавирус COVID-19.
Коммерсантъ 04:51
Энергетика

Названо препятствие в переговорах России и Саудовской Аравии по нефти

Москва, 6 апреля 2020, 11:32 — REGNUM Российская и саудовская стороны не могут договориться о параметрах новой сделки по сокращению добычи нефти.
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Технологии

Mail.ru Group представила обновленный мессенджер ICQ

Mail.ru Group представила обновленный мессенджер ICQ с функциями расшифрования аудио в текст и возможностью создавать ботов.
ТАСС вчера в 20:12
Общество

Британский премьер Борис Джонсон госпитализирован с коронавирусом

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона госпитализировали для проведения стандартных анализов, поскольку у него сохраняются симптомы болезни, вызванной новым коронавирусом, объяснила ТАСС представитель канцелярии главы правительства.
Газета.Ru 02:32
Общество

Замминистра прокомментировал сообщения о дебоше в аэропорту Ижевска

Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников ответил на сообщения об авиадебоше в Ижевске.
РЕН ТВ 04:29
Общество

За сутки коронавирус подтвердился у 23 человек старше 80 лет

В Москве за последние сутки выявлен еще 591 новый случай заражения COVID-19.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 04:18
Происшествия

Блогер Павел Петель погиб в ДТП

Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Газета.Ru 02:47
Общество

В британской разведке назвали версии возникновения коронавируса

Британская разведка снова рассматривает версию о возникновении коронавируса в результате утечки из лаборатории в Ухане, сообщает Daily Mail со ссылкой на источники в правительственных кругах.
РИА Новости 04:15
Общество

Названы регионы, где выявили новые случаи заражения коронавирусом

За последние сутки в 49 регионах России выявили 954 случая COVID-2019. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 04:49
Кино

Актриса из «Челюстей» Ли Фиерро умерла от коронавируса

Актриса, сыгравшая одну из ролей в хорроре Стивена Спилберга «Челюсти», Ли Фиерро скончалась на 92-м году жизни из-за осложнений, вызванных новым видом коронавируса.
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Экономика

«Ведомости»: российскому бизнесу не окажут серьёзной поддержки

Как заявили газете «Ведомости» четыре федеральных чиновника, «серьёзных денежных мер поддержки бизнеса» во втором пакете антикризисных мер отраслям экономики, пострадавших от введённых из-за эпидемии ограничений, который уже на текущей неделе представит правительство России, не предусмотрено.
REGNUM 03:43
Происшествия

Мужчина расстрелял пятерых человек в Рязанской области

RT на русском вчера в 05:04
Экономика

В России приготовились к нефти по 10 долларов и доллару по 89 рублей

Первый сценарий предполагает закрытие крупных городов, заморозку в России экономической деятельности во втором квартале и восстановление экономики Китая и Европы во втором и третьем кварталах.
Lenta.ru 02:01
Происшествия

Задержанный за выгул собаки москвич рассказал об инциденте с полицией

Газета.Ru 04 апреля в 18:18
Общество

Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса

Вакцина является наиболее эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:52
Общество

Петриков: в Москве еще не наступил пик заболеваемости коронавирусом

В Москве режим самоизоляции введен для горожан всех возрастов.
РИА Новости 02:07
Наука

Таяние ледника в Антарктике может спровоцировать катастрофу

Как сообщает ToDay News Ufa, ледник располагается в Антарктике, и он стремительно таит. Это может привести к серьезной катастрофе.
ToDay News Ufa вчера в 16:13
Религия

Три московских священника заразились коронавирусом

Интерфакс вчера в 14:01
Общество

В ВОЗ назвали первый и самый явный симптом коронавируса

Первым и самым явным симптомом заражения коронавирусной инфекцией нового типа является повышенная температура.
Mockva.ru 04:05
Здоровье

В Свердловской области подтвердили еще четыре случая коронавируса

В Свердловской области по состоянию на 6 апреля 2020 года подтверждено еще четыре случая заболевания коронавирусом.
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Ван Дейк заявил о желании стать легендой «Ливерпуля»

28-летний ван Дейк провел в текущем сезоне 29 матчей в АПЛ, отметившись 4 голами и 1 голевой передачей. "Ливерпуль" уверенно лидирует в АПЛ.
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Доллар и евро открылись снижением к рублю

В понедельник, 6 апреля, курс евро на открытии торгов на Московской бирже снизился до 82,6 рубля.
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Происшествия

Среди заразившихся коронавирусом в Барнауле есть ребенок

Среди 12 человек, которые заболели коронавирусом в Барнауле, один ребенок.
АМИТЕЛ 02:09
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Обратный эффект: оружейные санкции США помогли России

Введенные правительством США против предприятий российского оборонно-промышленного комплекса санкциидали обратный эффект.
Российская газета 04:07
Общество

В Крыму выявлен еще один случай коронавируса

Число заболевших коронавирусом в Крыму за сутки увеличилось.
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Fnatic обыграла Faze на ESL Pro League по CS:GO

Cyber.sports.ru вчера в 11:45
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Оценено влияние коронавируса на доходы россиян

Из-за пандемии коронавируса реальные денежные доходы россиян в 2020 году могут сократиться более чем на пять процентов.
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В Татарстане расширили круг лиц, которые могут штрафовать нарушителей самоизоляции

В Татарстане расширили круг должностных лиц, которые могут штрафовать нарушителей самоизоляции.
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