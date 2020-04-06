Коронавирус
Иркутск СегодняПациент с коронавирусом умер в Иркутской области
В Иркутской областной инфекционной больнице 6 апреля скончался пациент, у которого был подтвержден диагноз коронавирсная инфекция нового типа. Об этом сообщили в оперативном штабе по коронавирусу Приангарья.
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Политика
Мишустин прокомментировал ситуацию с вывозом россиян из-за рубежа
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Россия предпринимает все усилия для того, чтобы вернуть находящихся за рубежом россиян на родину.
Общество
Соловьев раскритиковал тех, кто жалуется на нехватку масок
По мнению телеведущего Владимира Соловьева, россиянам следует не тратить время "на крики и написание гневных постов" по поводу отсутствия масок в аптеках, а самим их сделать, передает РИА Новости.
Общество
В России зарегистрирован 40-минутный экспресс-тест на коронавирус
Биофармацевтическая компания «Генериум» зарегистрировала в Росздравнадзоре экспресс-тест на коронавирус COVID-19.
Энергетика
Названо препятствие в переговорах России и Саудовской Аравии по нефти
Москва, 6 апреля 2020, 11:32 — REGNUM Российская и саудовская стороны не могут договориться о параметрах новой сделки по сокращению добычи нефти.
Технологии
Mail.ru Group представила обновленный мессенджер ICQ
Mail.ru Group представила обновленный мессенджер ICQ с функциями расшифрования аудио в текст и возможностью создавать ботов.
Общество
Британский премьер Борис Джонсон госпитализирован с коронавирусом
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона госпитализировали для проведения стандартных анализов, поскольку у него сохраняются симптомы болезни, вызванной новым коронавирусом, объяснила ТАСС представитель канцелярии главы правительства.
Общество
Замминистра прокомментировал сообщения о дебоше в аэропорту Ижевска
Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников ответил на сообщения об авиадебоше в Ижевске.
Общество
За сутки коронавирус подтвердился у 23 человек старше 80 лет
В Москве за последние сутки выявлен еще 591 новый случай заражения COVID-19.
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП
Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Общество
В британской разведке назвали версии возникновения коронавируса
Британская разведка снова рассматривает версию о возникновении коронавируса в результате утечки из лаборатории в Ухане, сообщает Daily Mail со ссылкой на источники в правительственных кругах.
Общество
Названы регионы, где выявили новые случаи заражения коронавирусом
За последние сутки в 49 регионах России выявили 954 случая COVID-2019. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Кино
Актриса из «Челюстей» Ли Фиерро умерла от коронавируса
Актриса, сыгравшая одну из ролей в хорроре Стивена Спилберга «Челюсти», Ли Фиерро скончалась на 92-м году жизни из-за осложнений, вызванных новым видом коронавируса.
Экономика
«Ведомости»: российскому бизнесу не окажут серьёзной поддержки
Как заявили газете «Ведомости» четыре федеральных чиновника, «серьёзных денежных мер поддержки бизнеса» во втором пакете антикризисных мер отраслям экономики, пострадавших от введённых из-за эпидемии ограничений, который уже на текущей неделе представит правительство России, не предусмотрено.
Происшествия
Мужчина расстрелял пятерых человек в Рязанской области
Экономика
В России приготовились к нефти по 10 долларов и доллару по 89 рублей
Первый сценарий предполагает закрытие крупных городов, заморозку в России экономической деятельности во втором квартале и восстановление экономики Китая и Европы во втором и третьем кварталах.
Происшествия
Задержанный за выгул собаки москвич рассказал об инциденте с полицией
Общество
Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса
Вакцина является наиболее эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19.
Общество
Петриков: в Москве еще не наступил пик заболеваемости коронавирусом
В Москве режим самоизоляции введен для горожан всех возрастов.
Наука
Таяние ледника в Антарктике может спровоцировать катастрофу
Как сообщает ToDay News Ufa, ледник располагается в Антарктике, и он стремительно таит. Это может привести к серьезной катастрофе.
Религия
Три московских священника заразились коронавирусом
Общество
В ВОЗ назвали первый и самый явный симптом коронавируса
Первым и самым явным симптомом заражения коронавирусной инфекцией нового типа является повышенная температура.
Здоровье
В Свердловской области подтвердили еще четыре случая коронавируса
В Свердловской области по состоянию на 6 апреля 2020 года подтверждено еще четыре случая заболевания коронавирусом.
Футбол
Ван Дейк заявил о желании стать легендой «Ливерпуля»
28-летний ван Дейк провел в текущем сезоне 29 матчей в АПЛ, отметившись 4 голами и 1 голевой передачей. "Ливерпуль" уверенно лидирует в АПЛ.
Финансы
Доллар и евро открылись снижением к рублю
В понедельник, 6 апреля, курс евро на открытии торгов на Московской бирже снизился до 82,6 рубля.
Происшествия
Среди заразившихся коронавирусом в Барнауле есть ребенок
Среди 12 человек, которые заболели коронавирусом в Барнауле, один ребенок.
Армия и оружие
Обратный эффект: оружейные санкции США помогли России
Введенные правительством США против предприятий российского оборонно-промышленного комплекса санкциидали обратный эффект.
Общество
В Крыму выявлен еще один случай коронавируса
Число заболевших коронавирусом в Крыму за сутки увеличилось.
Киберспорт
Fnatic обыграла Faze на ESL Pro League по CS:GO
Экономика
Оценено влияние коронавируса на доходы россиян
Из-за пандемии коронавируса реальные денежные доходы россиян в 2020 году могут сократиться более чем на пять процентов.
Общество
В Татарстане расширили круг лиц, которые могут штрафовать нарушителей самоизоляции
В Татарстане расширили круг должностных лиц, которые могут штрафовать нарушителей самоизоляции.