Происшествия
StarHit.ruУмер первый свидетель, проходивший по делу погибшей группы Дятлова
В Екатеринбурге умер турист, который первым обнаружил палатку пропавшей группы Дятлова. Михаил Шаравин скончался в возрасте 84 лет. Церемония прощания уже состоялось.
Читать в источнике
Оценить22
с чего всё началось
В Екатеринбурге на 85-м году ушел из жизни Михаил Шаравин. Об этом URA.RU сообщили в фонде памяти группы Дятлова. В феврале 1959 именно Шаравин вместе с другим туристом Борисом Слобцовым первым нашел палатку пропавшей группы Дятлова.URA.Ruвчера в 09:45
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 13:22, Ашберн
Космос
В ЕКА объявили о задержке первого запуска новейшей ракеты Ариан-6
Испытательный пуск ракеты-носителя Ариан-6 (Ariane-6), находящегося в разработке Европейского космического агентства (ЕКА), будет возможен не раньше второй половины 2021 года, заявил руководитель программ запуска ЕКА Даниэль Нейеншвандер, 12 июля сообщает журнал SpaceNews.
ИА Красная Весна 09:23
Культура
Реалити-шоу по мотивам игры The Sims выйдет летом 2020 года
Evo-rus.com 10 июля в 04:01
Единоборства
Глава UFC обвинил судью поединка Петра Яна в поздней остановке боя
Президент UFC Дэйна Уайт прокомментировал итоги поединка за звание чемпиона в легчайшем весе между россиянином Петром Яном и бразильцем Жозе Альдо.
РБК 05:52
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости вчера в 08:26
Политика
Путин отверг связь между Крымом и ухудшением отношений Москвы с Киевом
Ухудшение отношений Москвы и Киева «в принципе не связано» с присоединением Крыма к России.
РБК 07:58
Общество
Около 35 тысяч жителей Хабаровска вышли на митинг в поддержку Фургала
В Хабаровске 11 июля начался митинг в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала.
News.ru вчера в 01:52
Здоровье
Москва с 13 июля переходит к очередному этапу снятия ограничений
С 13 июля Москва переходит на следующий этап снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавируса.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 05:12
Происшествия
СМИ сообщили об избиении в Москве молодого человека компанией чеченцев
Говорит Москва 10:54
Музыка
Рок-группа Bon Jovi посвятила новую песню Джорджу Флойду
Американская рок-группа Bon Jovi посвятила новую песню "American Reckoning" памяти афроамериканца Джорджа Флойда и антирасистским протестам, охватившим США, сообщает издание Rolling Stone.
РИА Новости 12:04
Общество
ВОЗ зафиксировала рекордное число заразившихся коронавирусом в мире
За последние сутки в мире зарегистрировано рекордное число заразившихся коронавирусом в мире.
Lenta.ru 13:14
Авто
Разработчик Aurus: обновление автомобилей и секретные проекты
На вебинаре рассказали об истории создания дизайна, в чём его отличие от других известных мировых производителей и как развивается дизайн проекта сейчас.
Российская газета 04:39
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 04:27
Шоу-бизнес
Вдову Виктора Проскурина выселили из столичной квартиры
После смерти Виктора Проскурина прошло всего две недели, а родственники актера уже попросили его гражданскую супругу с вещами на выход из московской квартиры.
StarHit.ru 08:00
Футбол
Игорь Акинфеев: Слуцкий всем все доказал. Он топовый тренер
Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев высказался в адрес Леонида Слуцкого, который ныне тренирует «Рубин».
Советский спорт 08:29
Наука
Ученые случайно скрестили осетра с веслоносом
Как отмечают сами ученые, на невозможность гибридизации указывали и слишком больших расхождения между двумя рыбами — помимо значительной филогенетической дистанции у них совершенно различное строение, питание и места обитания.
Популярная механика 12:59
Технологии
Сбербанк запустил сервис бесконтактной оплаты SberPay
Москва, 11 июля 2020, 10:00 — REGNUM Запущен новый сервис бесконтактной оплаты SberPay с помощью банковской карты, привязанной к Android-смартфонам.
REGNUM вчера в 03:00
Здоровье
Доктор Комаровский предостерег от необоснованного приема антибиотиков
Последствия необоснованного применения антибиотиков могут быть серьезными, заявил врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский 9 июля в видео, размещенном на своем канале в Youtube.
ИА Красная Весна вчера в 03:39
Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32
Общество
Москву ожидает новое арктическое вторжение
Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что жителей Московского региона ожидает новое арктическое вторжение.
Газета.Ru 05:42
Авто
FAW Bestune B2-Concept предъявил новый стиль автобренда
Car.ru вчера в 01:07
Футбол
Кикнадзе встретился с болельщиками после матча с «Уфой»
Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе пообщался с поклонниками железнодорожников после матча 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой».
RT на русском 12:48
Игры
Опубликован трейлер фанатского ремейка GTA: San Andreas
В Сети появился трейлер ремейка GTA: San Andreas, создаваемого на графическом движке Unreal Engine 4. Он разрабатывается мододелами из команды ArcadiaSquad.
Discover24 02:26
Здоровье
Россиян предупредили об опасности употребления кофе в жару
Медик предупреждает, что в жару следует ограничить употребление кофе, поскольку он приводит к обезвоживанию организма.
Evo-rus.com 07:56
Происшествия
В Тульской области с рельсов сошли 15 вагонов с рудой
В Тульской области на перегоне станции Щекино — Лазарево 15 вагонов с рудой сошли с рельсов.
РБК 11:00
Происшествия
В Германии бездомный с луком разоружил полицейских и сбежал в лес
Полиция немецкой земли Баден-Вюртемберг проводит операцию по поиску подозрительного мужчины, вооруженного луком, стрелами, пистолетом и ножом, сообщает 12 июля издание Badische-Zeitung.
Известия 12:16
Армия и оружие
На границе Азербайджана и Армении произошло боестолкновение
На участке Товузского района азербайджано-армянской границы произошло столкновение, минобороны Армении заявило о попытке захвата армянского опорного пункта, азербайджанская сторона – об артобстреле своих позицией, двух погибших и пяти раненых военнослужащих.
Вести.Ru 10:51
Общество
Москвичей предупредили о граде и грозе
На территории Москвы до конца воскресенье прогнозируется дождь, местами сильный, гроза, град, усиление ветра до 12-17метров в секунду, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по столице.
РИАМО 10:10
Происшествия
Сын бывшего министра спорта насмерть сбил велосипедиста в Подмосковье
Оформленная на мать Артема Иванюженкова BMW X6 уже фигурировала в серьезном ДТП: в 2016 году старший сын Бориса Иванюженкова, занимавшего должность министра спорта РФ в 1999-2000 годах, врезался в автобусную остановку и сбил двух человек все в том же Подольске.
Вести.Ru 02:58