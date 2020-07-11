Происшествия

StarHit.ruStarHit.ruУмер первый свидетель, проходивший по делу погибшей группы Дятлова

В Екатеринбурге умер турист, который первым обнаружил палатку пропавшей группы Дятлова. Михаил Шаравин скончался в возрасте 84 лет. Церемония прощания уже состоялось.
Читать в источнике
Комментировать37
с чего всё началось

Скончался турист, первым нашедший палатку группы Дятлова

В Екатеринбурге на 85-м году ушел из жизни Михаил Шаравин. Об этом URA.RU сообщили в фонде памяти группы Дятлова. В феврале 1959 именно Шаравин вместе с другим туристом Борисом Слобцовым первым нашел палатку пропавшей группы Дятлова.
URA.Ruвчера в 09:45

Подробнее о событии

Умер турист, первым обнаруживший палатку группы Дятлова

ТК Звезда04:54

Умер обнаруживший палатку пропавшей группы Дятлова турист

Lenta.ruвчера в 15:59

Скончался нашедший первым палатку группы Дятлова турист

Московский Комсомолецвчера в 15:44

Скончался нашедший палатку группы Дятлова турист

Газета.Ruвчера в 15:23

Умер первый обнаруживший палатку и тела погибшей группы Игоря Дятлова

РЕН ТВвчера в 16:20

Умер нашедший пустую палатку группы Дятлова турист

Известиявчера в 14:46

Скончался турист, первым нашедший палатку группы Дятлова

URA.Ruвчера в 09:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 13:22, Ашберн
Космос

В ЕКА объявили о задержке первого запуска новейшей ракеты Ариан-6

Испытательный пуск ракеты-носителя Ариан-6 (Ariane-6), находящегося в разработке Европейского космического агентства (ЕКА), будет возможен не раньше второй половины 2021 года, заявил руководитель программ запуска ЕКА Даниэль Нейеншвандер, 12 июля сообщает журнал SpaceNews.
ИА Красная Весна 09:23
Шоу-бизнес

У индийской актрисы Айшварии Рай обнаружили коронавирус

Газета.Ru 11:31
6
Культура

Реалити-шоу по мотивам игры The Sims выйдет летом 2020 года

Evo-rus.com 10 июля в 04:01
9
Единоборства

Глава UFC обвинил судью поединка Петра Яна в поздней остановке боя

Президент UFC Дэйна Уайт прокомментировал итоги поединка за звание чемпиона в легчайшем весе между россиянином Петром Яном и бразильцем Жозе Альдо.
РБК 05:52
Происшествия

Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова

Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости вчера в 08:26
3,4K
Политика

Путин отверг связь между Крымом и ухудшением отношений Москвы с Киевом

Ухудшение отношений Москвы и Киева «в принципе не связано» с присоединением Крыма к России.
РБК 07:58
853
Общество

Около 35 тысяч жителей Хабаровска вышли на митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске 11 июля начался митинг в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала.
News.ru вчера в 01:52
9,1K
Здоровье

Москва с 13 июля переходит к очередному этапу снятия ограничений

С 13 июля Москва переходит на следующий этап снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавируса.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 05:12
Происшествия

СМИ сообщили об избиении в Москве молодого человека компанией чеченцев

Говорит Москва 10:54
61
Музыка

Рок-группа Bon Jovi посвятила новую песню Джорджу Флойду

Американская рок-группа Bon Jovi посвятила новую песню "American Reckoning" памяти афроамериканца Джорджа Флойда и антирасистским протестам, охватившим США, сообщает издание Rolling Stone.
РИА Новости 12:04
11
Общество

ВОЗ зафиксировала рекордное число заразившихся коронавирусом в мире

За последние сутки в мире зарегистрировано рекордное число заразившихся коронавирусом в мире.
Lenta.ru 13:14
673
Авто

Разработчик Aurus: обновление автомобилей и секретные проекты

На вебинаре рассказали об истории создания дизайна, в чём его отличие от других известных мировых производителей и как развивается дизайн проекта сейчас.
Российская газета 04:39
2
Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 04:27
1,2K
Шоу-бизнес

Вдову Виктора Проскурина выселили из столичной квартиры

После смерти Виктора Проскурина прошло всего две недели, а родственники актера уже попросили его гражданскую супругу с вещами на выход из московской квартиры.
StarHit.ru 08:00
16
Футбол

Игорь Акинфеев: Слуцкий всем все доказал. Он топовый тренер

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев высказался в адрес Леонида Слуцкого, который ныне тренирует «Рубин».
Советский спорт 08:29
Наука

Ученые случайно скрестили осетра с веслоносом

Как отмечают сами ученые, на невозможность гибридизации указывали и слишком больших расхождения между двумя рыбами — помимо значительной филогенетической дистанции у них совершенно различное строение, питание и места обитания.
Популярная механика 12:59
Технологии

Сбербанк запустил сервис бесконтактной оплаты SberPay

Москва, 11 июля 2020, 10:00 — REGNUM Запущен новый сервис бесконтактной оплаты SberPay с помощью банковской карты, привязанной к Android-смартфонам.
REGNUM вчера в 03:00
243
Здоровье

Доктор Комаровский предостерег от необоснованного приема антибиотиков

Последствия необоснованного применения антибиотиков могут быть серьезными, заявил врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский 9 июля в видео, размещенном на своем канале в Youtube.
ИА Красная Весна вчера в 03:39
63
Общество

В сеть попал дебютный трейлер Far Cry 6 на французском языке

Piter.tv 09:15
2
Происшествия

В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста

В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32
535
Общество

Москву ожидает новое арктическое вторжение

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что жителей Московского региона ожидает новое арктическое вторжение.
Газета.Ru 05:42
123
Авто

FAW Bestune B2-Concept предъявил новый стиль автобренда

Car.ru вчера в 01:07
Футбол

Кикнадзе встретился с болельщиками после матча с «Уфой»

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе пообщался с поклонниками железнодорожников после матча 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой».
RT на русском 12:48
Игры

Опубликован трейлер фанатского ремейка GTA: San Andreas

В Сети появился трейлер ремейка GTA: San Andreas, создаваемого на графическом движке Unreal Engine 4. Он разрабатывается мододелами из команды ArcadiaSquad.
Discover24 02:26
13
Здоровье

Россиян предупредили об опасности употребления кофе в жару

Медик предупреждает, что в жару следует ограничить употребление кофе, поскольку он приводит к обезвоживанию организма.
Evo-rus.com 07:56
6
Происшествия

В Тульской области с рельсов сошли 15 вагонов с рудой

В Тульской области на перегоне станции Щекино — Лазарево 15 вагонов с рудой сошли с рельсов.
РБК 11:00
10
Происшествия

В Германии бездомный с луком разоружил полицейских и сбежал в лес

Полиция немецкой земли Баден-Вюртемберг проводит операцию по поиску подозрительного мужчины, вооруженного луком, стрелами, пистолетом и ножом, сообщает 12 июля издание Badische-Zeitung.
Известия 12:16
36
Армия и оружие

На границе Азербайджана и Армении произошло боестолкновение

На участке Товузского района азербайджано-армянской границы произошло столкновение, минобороны Армении заявило о попытке захвата армянского опорного пункта, азербайджанская сторона – об артобстреле своих позицией, двух погибших и пяти раненых военнослужащих.
Вести.Ru 10:51
819
Общество

Москвичей предупредили о граде и грозе

На территории Москвы до конца воскресенье прогнозируется дождь, местами сильный, гроза, град, усиление ветра до 12-17метров в секунду, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по столице.
РИАМО 10:10
102
Происшествия

Сын бывшего министра спорта насмерть сбил велосипедиста в Подмосковье

Оформленная на мать Артема Иванюженкова BMW X6 уже фигурировала в серьезном ДТП: в 2016 году старший сын Бориса Иванюженкова, занимавшего должность министра спорта РФ в 1999-2000 годах, врезался в автобусную остановку и сбил двух человек все в том же Подольске.
Вести.Ru 02:58
185
Расследование гибели группы ДятловаБольше новостей по теме
Главное