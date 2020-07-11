В Екатеринбурге на 85-м году ушел из жизни Михаил Шаравин. Об этом URA.RU сообщили в фонде памяти группы Дятлова. В феврале 1959 именно Шаравин вместе с другим туристом Борисом Слобцовым первым нашел палатку пропавшей группы Дятлова.

с чего всё началось

В Екатеринбурге умер турист, который первым обнаружил палатку пропавшей группы Дятлова. Михаил Шаравин скончался в возрасте 84 лет. Церемония прощания уже состоялось.

Умер первый свидетель, проходивший по делу погибшей группы Дятлова

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