Происшествия
StarHit.ruУмер первый свидетель, проходивший по делу погибшей группы Дятлова
В Екатеринбурге умер турист, который первым обнаружил палатку пропавшей группы Дятлова. Михаил Шаравин скончался в возрасте 84 лет. Церемония прощания уже состоялось.
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с чего всё началось
В Екатеринбурге на 85-м году ушел из жизни Михаил Шаравин. Об этом URA.RU сообщили в фонде памяти группы Дятлова. В феврале 1959 именно Шаравин вместе с другим туристом Борисом Слобцовым первым нашел палатку пропавшей группы Дятлова.URA.Ruвчера в 09:45
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