Происшествия

Вести.RuВести.RuУмер пилот самолета, летевшего из Москвы в Анапу

Второй пилот самолета, летевшего в воскресенье из Москвы в Анапу, скончался во время экстренного приземления в аэропорту Ростова-на-Дону. Как рассказали ТАСС в экстренных службах, мужчина 1970 года рождения почувствовал себя плохо около 10 утра.
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Пилот рейса «Москва — Анапа» умер после посадки в Ростове-на-Дону

РИА Новости03:48

В Платове из-за смерти пилота экстренно приземлился самолет из Москвы

Donday.ru03:44

Скончался пилот экстренно приземлившегося в Ростове-на-Дону самолета Москва-Анапа

Интерфакс03:22

В Ростове скончался пилот самолета, летевшего в Анапу

161.ru03:35

В аэропорту Платов после экстренной посадки скончался второй пилот самолета

Блокнот Ростов-на-Дону03:25

Умер второй пилот экстренно приземлившегося в Ростове-на-Дону самолета

ТАСС03:18

Пилот самолета из Москвы умер после экстренной посадки в аэропорту Ростова

1rnd.ru03:43
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Деонтей Уайлдер отстоял титул чемпиона мира по боксу по версии WBC

REGNUM 02:35
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Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом

На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
RT на русском 04:07
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Мужчина пытался отобрать оружие у полицейского в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на сотрудника полиции напал мужчина и попытался отобрать у него оружие.
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В США анонсировали санкции против «Северного потока — 2»

Конгресс Соединённых Штатов собирается включить санкции против газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год.
RT на русском вчера в 23:47
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Tesla получила уже 146 тысяч заказов на электропикап Cybertruck

Основатель Tesla Илон Маск сообщил, что компания получила уже 146 тысяч заказов на новый электромобиль - пикап Cybertruck.
РИА Новости вчера в 17:17
Общество

Пушков отреагировал на заявление директора Ротару о ее травле

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на слова концертного директора Софии Ротару, заявившего, что критика в адрес исполнительницы из-за ее планов выступить в России связана с «каким-то заказом».
Известия вчера в 16:43
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Лавров рассказал о ставшей мемом в ООН фразе советского дипломата

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал историю о том, как фраза советского дипломата Олега Трояновского стала мемом в кругах ООН.
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Политика

На одежде президента Украины заметили шеврон с черепом

На встрече с военнослужащими ВМС Украины президент страны Владимир Зеленский показался в форме, на шевроне которой изображен череп.
REGNUM вчера в 20:00
Футбол

Мексиканский вратарь забил гол ударом через все поле

РИА Новости 02:39
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru вчера в 18:00
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The Economist показал карту Украины без Крыма

Вести.Ru 04:38
Происшествия

Мэр Тулуна выписался из больницы после аварии

ИА Альтаир 02:27
Экономика

В ПФР рассказали об индексации неиспользованного материнского капитала

Программа материнского капитала предусматривает компенсацию неиспользованной суммы.
РИА Новости 03:02
Общество

Синоптики предупредили о ледяном дожде в Москве

Ледяной дождь придет в Москву в четверг, льдом покроются дороги и тротуары, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
РИА Новости 03:41
Фигурное катание

Алина Загитова стала третьей на этапе Гран-при в Японии

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова заняла третье место на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Вечерняя Москва вчера в 05:15
Транспорт

Собянин пообещал устранить технические проблемы в работе МЦД

В ближайшее время будет проведена работа по технической отладке и налаживанию стабильной работы Московских центральных диаметров, пассажирское движение по которым было запущено 21 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью программе "Неделя в городе" канала "Россия", вышедшем в воскресенье.
Интерфакс 01:43
Футбол

«Фламенго» победил в финале Кубка Либертадорес

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Теннис

Рублев и Хачанов уступили канадцам и покидают Кубок Дэвиса

Карен Хачанов и Андрей Рублев уступили Поспишилу и Шаповалову в трех партиях. Канадцы выиграли первый сет 6:3.
Нева Спорт вчера в 11:25
Происшествия

В центре Петербурга пешеход ранил таксиста ножом

"По предварительным данным, трое неизвестных злоумышленников переходили дорогу, один из них залез на автомобиль марки BMW, которым управлял пострадавший, в результате чего произошел конфликт, в котором неизвестный нанес ножевое ранение мужчине", – говорится в сообщении.
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Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии

В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
РБК вчера в 15:40
Происшествия

Задержанный за стрельбу в центре Петербурга водитель принес извинения

Водитель, подозреваемый в стрельбе из окна автомобиля в центре Санкт-Петербурга, принес извинения за свой поступок.
РИА Новости вчера в 21:08
Происшествия

Мать ребенка, который задавал вопросы гею на YouTube, заявила об угрозах полицейских

Мать одного из детей, которые беседовали с геем на шоу для YouTube-канала Real Talk, заявила об угрозах на допросе в полиции, сообщает «МБХ-медиа».
Коммерсантъ 02:26
Хоккей

Ничушкин прервал безголевую серию, составлявшую 91 матч

Спорт-Экспресс вчера в 22:15
Политика

Адвокат Трампа уверен в причастности Байдена к коррупции на Украине

Адвокат американского президента Рудольф Джулиани уверен, что собранные им улики доказывают причастность бывшего вице-президента США Джозефа Байдена к коррупции на Украине.
Известия вчера в 22:37
Происшествия

Данные клиентов банка на Урале нашли на улице

Один из сотрудников банка заявил, что неизвестные в трамвае украли у него документы, которые затем выбросили на улицу.
Газета.Ru 04:29
Общество

Путин поздравил Кустурицу с юбилеем

Владимир Путин поздравил кинорежиссера Эмира Кустурицу с 65-летием. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
РБК 02:59
Происшествия

Погоня за убийцей из Петербурга завершилась в Карелии

Сотрудники угрозыска выехали следом за убийцей на личном транспорте одного из полицейских.
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Происшествия

В Хабаровске произошла вспышка кишечной инфекции у детей в интернате

Более 20 детей в детском психоневрологическом интернате заболели кишечной инфекцией в посёлке Берёзовка под Хабаровском.
REGNUM 03:10
Футбол

«Интер» выдал лучший старт за 69 лет

«Интер» разгромил «Торино» (3:0) в матче 13-го тура чемпионата Италии.
Матч ТВ 01:17
Футбол

Фанаты «Реала» ответили Бэйлу на его празднование с баннером

Фанаты «Реала» ответили хавбеку Гарету Бэйлу, нарисовав свой плакат.
Bookmaker-ratings.ru 01:51
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