Общество

ИнтерфаксИнтерфаксУмер писатель-фронтовик Юрий Бондарев

Писатель-фронтовик Юрий Бондарев скончался в воскресенье в Москве на 97-м году жизни, сообщил "Интерфаксу" председатель правления Союза писателей России Николай Иванов. "Дочь Елена Юрьевна подтвердила, что Юрий Васильевич умер сегодня дома в 14 часов", - сказал Иванов.
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с чего всё началось

Умер писатель Юрий Бондарев

Советский писатель-фронтовик Юрий Бондарев умер в Москве в возрасте 96 лет. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила его жена Валентина Бондарева.
ТАСС11:30

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Умер писатель-фронтовик Юрий Бондарев

РИА Новости12:44

В Москве умер писатель-фронтовик Юрий Бондарев

РБК12:05

Умер писатель-фронтовик Юрий Бондарев

Интерфакс11:45

Умер писатель Юрий Бондарев

ТАСС11:30

Скончался писатель-фронтовик Юрий Бондарев

Московский Комсомолец12:13

Умер писатель Юрий Бондарев

Lenta.ru11:02

Бондарев останется в литературе как советский писатель, который писал правду о войне – литературовед

Эхо Москвы11:54
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Общество

Глава Минздрава оценил влияние погоды на распространение коронавируса

Глава Минздрава Российской Федерации оценил влияние погоды на распространение коронавируса.
Evo-rus.com вчера в 11:08
Общество

Собянин объявил об ежемесячных выплатах потерявшим из-за вируса работу

Москвичи, потерявшие работу из-за распространения коронавируса, могут рассчитывать на ежемесячную выплату в размере 19,5 тыс. руб. в месяц.
РБК 13:39
Общество

В Москве с 30 марта вводят режим самоизоляции для всех жителей

В Москве с 30 марта вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста.
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Певец поделился впечатлениями об участии в неординарной программе. Каждый из участников шоу «Маска» спрятан за сложным костюмом.
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Lenta.ru 12:16
Экономика

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Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Вести.Ru 05:12
Общество

Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском вчера в 21:30
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Женщина с подтвержденным коронавирусом сбежала из больницы в Коммунарке. Об этом узнали «Известия» в воскресенье, 29 марта.
Известия 11:16
Общество

В России зафиксировано более 1,5 тысячи случаев заражения COVID-19

В России за сутки выявлено 270 новых случаев заражения COVID-19, в результате чего общее количество заражённых в стране перешагнуло отметку в 1,5 тыс. человек, более тысячи из них — в Москве.
RT на русском 08:24
Экономика

Минпромторг предложил меры по поддержке потребрынка из-за коронавируса

Максимальная ставка кредитов для предприятий общественного питания и для предприятий, которые продают непродовольственные товары, должна быть ограничена в размере 8%. Такое предложение сделал глава Минпромторга России Денис Мантуров в письме премьер-министру страны Михаилу Мишустину в воскресенье, 29 марта.
Известия 09:43
Общество

Названа температура, при которой активизируется коронавирус

Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
РИА Новости 02:48
Общество

Москвичи с коронавирусом получат лекарства бесплатно

Ранее сообщалось, что Собянин ввел в столице всеобщий режим изоляции. Он начинает действовать 30 марта.
Lenta.ru 13:32
Общество

В Пскове умер пациент с коронавирусом

Первый случай смерти в связи с коронавирусом зафиксирован в Пскове, сообщил в воскресенье региональный оперативный штаб.
Интерфакс 10:44
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Большой скандал с Андреем Ермаком и его братом. Нардеп

Нардеп от Слуги народа Гео Лерос продолжает на него системно наезжать (как считают во фракции делает он это по наущению экс-главы ОП Андрея Богдана).
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В Италии за день умерли 756 заразившихся коронавирусом

В Италии 756 человек умерли за последние сутки от заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа (COVID-19).
ТАСС 12:19
Общество

Рошаль рассказал о правилах походов в магазин во время эпидемии

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал, как обезопасить себя во время посещения продуктовых магазинов.
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Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
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Патриарх Кирилл призвал не ходить в храмы

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Назван процент тяжелобольных коронавирусом моложе 40 лет

Власти сообщили, что среди столичных пациентов, которые больны коронавирусом и находятся в тяжелом состоянии, почти 40% в возрасте до 40 лет.
Газета.Ru 13:41
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Биолог из США оценила российский препарат от коронавируса

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Нерабочая неделя: какие организации в Туле продолжают работать

Напомним, период ограничений продлится до 24.00 5 апреля 2020 года.
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В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

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Скончался экс-председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов

Экс-глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов скончался на 67-м году жизни, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в Twitter.
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В Астраханской области выявили новые случаи заражения коронавирусом

Медики в Астраханской области зафиксировали три новых условно подтвержденных случая заражения короновирусом.
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Песков опроверг информацию о переходе на удаленную работу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не переходил на режим удаленной работы. Об этом он сам заявил в воскресенье ТАСС.
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Отели в Сочи начали выселять туристов

Отели в Сочи начали выселять туристов. Их отправят домой чартерами, сообщили ТАСС в администрации города.
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В Марий Эл два человека заболели коронавирусом

В Марий Эл подтверждены два случая заболевания коронавирусной инфекцией. Первые два случая заболевания COVID-19 выявлены в Йошкар-Оле.
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Две ракеты хуситов перехвачены над Саудовской Аравией

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Юрий Бондарев
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Русский советский писатель и сценарист, член Союза писателей СССР, общественный деятель, занимал различные должности в правлении СП СССР и СП РСФСР, с 1971 года - первый заместитель председателя правления Союза писателей РСФСР, входил в состав редколлегий многих литературных журналов, возглавлял различные общественные организации. C 1990 по 1994 год - председатель Союза писателей России. Участник Великой Отечественной войны. Капитан, командир батареи. Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской, двух Государственных премий СССР и Государственной премии Российской Федерации имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова в области литературы и искусства...
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