Общество
ИнтерфаксУмер писатель-фронтовик Юрий Бондарев
Писатель-фронтовик Юрий Бондарев скончался в воскресенье в Москве на 97-м году жизни, сообщил "Интерфаксу" председатель правления Союза писателей России Николай Иванов. "Дочь Елена Юрьевна подтвердила, что Юрий Васильевич умер сегодня дома в 14 часов", - сказал Иванов.
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с чего всё началось
Советский писатель-фронтовик Юрий Бондарев умер в Москве в возрасте 96 лет. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила его жена Валентина Бондарева.ТАСС11:30
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