Писатель-сатирик Анатолий Трушкин умер после заражения коронавирусом. Вчера, 9 июня, он скончался в 52-ой больнице Москвы, сообщает источник kp.ru.

с чего всё началось

Писатель-сатирик Анатолий Трушкин умер 9 июня в 52-ой больнице Москвы, подтвердили его друзья и коллеги информагентствам. Писателю было 78 лет, у него был подтвержден коронавирус COVID-19.

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