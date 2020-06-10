Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъУмер писатель-сатирик Анатолий Трушкин

Писатель-сатирик Анатолий Трушкин умер 9 июня в 52-ой больнице Москвы, подтвердили его друзья и коллеги информагентствам. Писателю было 78 лет, у него был подтвержден коронавирус COVID-19.
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с чего всё началось

Писатель-сатирик Анатолий Трушкин умер от коронавируса

Писатель-сатирик Анатолий Трушкин умер после заражения коронавирусом. Вчера, 9 июня, он скончался в 52-ой больнице Москвы, сообщает источник kp.ru.
Комсомольская правда04:19

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Владимир Моисеенко назвал Трушкина великолепным драматургом

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Сатирик Анатолий Трушкин умер от коронавируса в Москве

Газета.Ru05:10

Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин

РБК05:00

«Толю должны были выписать в четверг»: Клара Новикова говорила с Трушкиным за несколько дней до его смерти

Комсомольская правда06:47

Писатель-сатирик Анатолий Трушкин умер от коронавируса

Вести.Ru04:27

Писатель-сатирик Анатолий Трушкин скончался от коронавируса

Ёлдаш04:21

Умер сатирик Анатолий Трушкин

РИА Новости05:39
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Путин намерен лично проголосовать по поправкам к Конституции

Российский лидер Владимир Путин планирует лично принять участие в голосовании по поправкам к Конституции, электронное голосование он пока не рассматривает.
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Политика

Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы

ТАСС 05:57
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Общество

В России резко подешевели медицинские маски

Средняя цена на медицинские маски в России снизилась с 55 до 13 рублей.
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Удален и эффективен. Российские компании оценили плюсы работы из дома

Результаты опроса, проведенного ТАСС, показали, что комфортнее всего на "удаленке" себя чувствуют представители финансового сектора и торговли, а вот энергетики не готовы насовсем переводить сотрудников из офисов на дом.
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Видеозапись допроса Ефремова появилась в Сети

Видеосъёмка части проведённого на следующий день после смертельного ДТП допроса актёра Михаила Ефремова опубликована в Интернете.
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Происшествия

Возможный организатор убийства Старовойтовой доставлен в Петербург

В Петербурге продолжается расследование убийства депутата Государственной Думы РФ Галины Старовойтовой, совершенного в 1998 году.
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Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на его предложение о помощи

DixiNews 03:01
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Политика

На Украине против Порошенко возбудили уголовное дело

Бывший президент Украины Петр Порошенко стал фигурантом уголовного дела.
РИА Новости Крым 05:26
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Происшествия

Перечислены штрафы Ефремова за вождение

За джипом актера Михаила Ефремова числится 155 штрафов на сумму 275 тысяч рублей.
Lenta.ru 07:32
Общество

Роспотребнадзор дал регионам рекомендации по снятию ограничений

Регионы должны выдерживать не менее 14 дней при переходе от одного этапа снятия ограничений по COVID-19 к следующему, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова 10 июня на заседании координационного совета по борьбе с инфекцией.
ИА Красная Весна 06:41
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Политика

Украинские силовики сообщили о возможности ареста Порошенко

Бывший президент Украины, а ныне депутат Верховной рады Петр Порошенко может быть взят под стражу, об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований Украины (ГБР).
РБК 07:19
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Шоу-бизнес

«Дослужилась со мной до генеральши»: Нагиев впервые о любимой женщине

Дмитрий уверен, что с любимым человеком должно быть легко.
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Менеджер Хабиба Нурмагомедова рассказал о состоянии отца бойца

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Политика

Песков заявил, что олигархов в России не существует

Таким образом он в среду ответил на просьбу прокомментировать слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, который ранее упомянул "деньги российских олигархов" в контексте финансирования оппозиционеров в республике.
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Общество

Жара в России сменится «арктическим вторжением»

Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана.
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Политика

Песков отверг занижение в России статистики по коронавирусу

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Гаджеты

Пользователи Xiaomi и Redmi заявили о «странном поведении» MIUI 12

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В России задумали отказаться от повышения тарифов ЖКХ с 1 июля

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В Сургуте полиции пришлось силой задержать отдыхавшую в парке женщину

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Коронавирус добрался до Минфина Алтайского края

Заболели два сотрудника структурного подразделения ведомства Два сотрудника автономного учреждения "Алтайский центр финансовых исследований" заболели коронавирусом, сообщает "правительственный" Telegram-канал "Ленина, 59".
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Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
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Происшествия

В Брянске в Десне утонули две девочки

В пресс-службе ведомства уточняют, что из реки Десна водолазы подняли тела двух подростков.
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США подняли истребители для сопровождения Ту-95МС над Тихим океаном

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МВД опровергло сообщения о пассажире в машине Ефремова в момент ДТП

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Кроссовер Toyota Wildlander ставит рекорды продаж

Как выяснил портал "Новые автомобили" в ходе мониторинга авторынка, в мае текущего года Wildlander установил рекорд по продажам и стал вторым по популярности кроссовером в модельном ряду японского автогиганта с результатом 7,6 тысячи реализованных авто, уступив только собрату RAV4.
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В Подмосковье задержан «авторитет» Вася Бандит

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Вышел геймплейный трейлер Destiny 2: Beyond Light

Bungie сосредоточится на выпуске улучшений Destiny 2. Следующим после Beyond Light станет The Witch Queen и год спустя Lightfall.
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СК задержал руководителей ТЭЦ-3 по делу о разливе топлива в Норильске

По делу о разливе дизельного топлива в Норильске задержали директора ТЭЦ-3 Павла Смирнова, главного инженера электростанции Алексея Степанова и его заместителя Юрия Кузнецова, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
РИА Новости 06:17
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Анатолий Трушкин
Писатель
Советский и российский писатель-сатирик, юморист, редактор и сценарист, телеведущий.
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