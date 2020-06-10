Коронавирус
КоммерсантъУмер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Писатель-сатирик Анатолий Трушкин умер 9 июня в 52-ой больнице Москвы, подтвердили его друзья и коллеги информагентствам. Писателю было 78 лет, у него был подтвержден коронавирус COVID-19.
Читать в источнике
Оценить893
с чего всё началось
Писатель-сатирик Анатолий Трушкин умер после заражения коронавирусом. Вчера, 9 июня, он скончался в 52-ой больнице Москвы, сообщает источник kp.ru.Комсомольская правда04:19
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 07:42, Ашберн
Политика
Путин намерен лично проголосовать по поправкам к Конституции
Российский лидер Владимир Путин планирует лично принять участие в голосовании по поправкам к Конституции, электронное голосование он пока не рассматривает.
RT на русском 06:06
Общество
В России резко подешевели медицинские маски
Средняя цена на медицинские маски в России снизилась с 55 до 13 рублей.
Lenta.ru 06:06
Экономика
Удален и эффективен. Российские компании оценили плюсы работы из дома
Результаты опроса, проведенного ТАСС, показали, что комфортнее всего на "удаленке" себя чувствуют представители финансового сектора и торговли, а вот энергетики не готовы насовсем переводить сотрудников из офисов на дом.
ТАСС 01:29
Происшествия
Видеозапись допроса Ефремова появилась в Сети
Видеосъёмка части проведённого на следующий день после смертельного ДТП допроса актёра Михаила Ефремова опубликована в Интернете.
News.ru вчера в 21:06
Происшествия
Возможный организатор убийства Старовойтовой доставлен в Петербург
В Петербурге продолжается расследование убийства депутата Государственной Думы РФ Галины Старовойтовой, совершенного в 1998 году.
Российская газета 06:53
Политика
На Украине против Порошенко возбудили уголовное дело
Бывший президент Украины Петр Порошенко стал фигурантом уголовного дела.
РИА Новости Крым 05:26
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери
Анна рассказывала, что им с супругом Артуром не пришлось долго думать по поводу имени наследницы, так как Маша Белова стала частью Анны Хилькевич за те годы, что актриса играла эту роль.
Вокруг ТВ вчера в 03:55
Происшествия
Перечислены штрафы Ефремова за вождение
За джипом актера Михаила Ефремова числится 155 штрафов на сумму 275 тысяч рублей.
Lenta.ru 07:32
Общество
Роспотребнадзор дал регионам рекомендации по снятию ограничений
Регионы должны выдерживать не менее 14 дней при переходе от одного этапа снятия ограничений по COVID-19 к следующему, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова 10 июня на заседании координационного совета по борьбе с инфекцией.
ИА Красная Весна 06:41
Политика
Украинские силовики сообщили о возможности ареста Порошенко
Бывший президент Украины, а ныне депутат Верховной рады Петр Порошенко может быть взят под стражу, об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований Украины (ГБР).
РБК 07:19
Шоу-бизнес
«Дослужилась со мной до генеральши»: Нагиев впервые о любимой женщине
Дмитрий уверен, что с любимым человеком должно быть легко.
7Дней.ру вчера в 08:30
Единоборства
Менеджер Хабиба Нурмагомедова рассказал о состоянии отца бойца
МИР 24 вчера в 21:41
Политика
Песков заявил, что олигархов в России не существует
Таким образом он в среду ответил на просьбу прокомментировать слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, который ранее упомянул "деньги российских олигархов" в контексте финансирования оппозиционеров в республике.
ТАСС 05:52
Общество
Жара в России сменится «арктическим вторжением»
Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана.
REGNUM 06:57
Политика
Песков отверг занижение в России статистики по коронавирусу
Ранее ИА REGNUM сообщало, что за всё время в России выявили 485 253 случая заражения новым коронавирусом.
REGNUM вчера в 19:47
Гаджеты
Пользователи Xiaomi и Redmi заявили о «странном поведении» MIUI 12
Владельцы китайских смартфонов Xiaomi и Redmi сообщили о странностях в прошивке MIUI 12.
ПРАЙМ 03:19
Общество
В России задумали отказаться от повышения тарифов ЖКХ с 1 июля
«Сегодня есть инициатива о том, чтобы с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ, не увеличивать платежи населения», — отметил чиновник.
Lenta.ru 07:12
Происшествия
В Сургуте полиции пришлось силой задержать отдыхавшую в парке женщину
По данным полиции, две жительницы Сургута 1968 и 1979 годов рождения, несмотря на действующие в Югре ограничительные меры, отдыхали на берегу реки.
Российская газета 03:07
Здоровье
Коронавирус добрался до Минфина Алтайского края
Заболели два сотрудника структурного подразделения ведомства Два сотрудника автономного учреждения "Алтайский центр финансовых исследований" заболели коронавирусом, сообщает "правительственный" Telegram-канал "Ленина, 59".
АМИТЕЛ 05:40
Культура
Арнольда Шварценеггера не хотели брать на роль во «Вспомнить все» из-за «Конана-варвара»
Popcornnews.ru 02:00
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 08 июня в 07:58
Происшествия
В Брянске в Десне утонули две девочки
В пресс-службе ведомства уточняют, что из реки Десна водолазы подняли тела двух подростков.
БрянскToday 05:29
Армия и оружие
США подняли истребители для сопровождения Ту-95МС над Тихим океаном
РИА Новости 04:36
Происшествия
МВД опровергло сообщения о пассажире в машине Ефремова в момент ДТП
Московский Комсомолец 05:02
Авто
Кроссовер Toyota Wildlander ставит рекорды продаж
Как выяснил портал "Новые автомобили" в ходе мониторинга авторынка, в мае текущего года Wildlander установил рекорд по продажам и стал вторым по популярности кроссовером в модельном ряду японского автогиганта с результатом 7,6 тысячи реализованных авто, уступив только собрату RAV4.
Новые автомобили вчера в 22:24
Происшествия
В Подмосковье задержан «авторитет» Вася Бандит
Игорь Кокунов (Вася Бандит), который 27 лет координировал действия криминалитета, задержан в Московской области.
Коммерсантъ 05:36
Киберспорт
Вышел геймплейный трейлер Destiny 2: Beyond Light
Bungie сосредоточится на выпуске улучшений Destiny 2. Следующим после Beyond Light станет The Witch Queen и год спустя Lightfall.
Evo-rus.com вчера в 13:29
Происшествия
СК задержал руководителей ТЭЦ-3 по делу о разливе топлива в Норильске
По делу о разливе дизельного топлива в Норильске задержали директора ТЭЦ-3 Павла Смирнова, главного инженера электростанции Алексея Степанова и его заместителя Юрия Кузнецова, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
РИА Новости 06:17