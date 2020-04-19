Культура

ИнтерфаксИнтерфаксУмер писатель Александр Кабаков

Писатель, сценарист и журналист Александр Кабаков скончался, сообщил редактор "Русского пионера" Андрей Колесников.
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В Москве в возрасте 76 лет умер писатель и журналист Александр Кабаков

Эхо Москвы22:27

Умер писатель и журналист Александр Кабаков

РИА Новости17:38

Умер журналист и писатель Александр Кабаков

Известия17:51

Умер писатель и журналист Александр Кабаков

РБК17:43

Писатель Александр Кабаков умер в Москве

Московский Комсомолец17:39

Умер писатель и журналист Александр Кабаков

ТАСС17:39

Умер писатель Александр Кабаков

Коммерсантъ17:54
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Русский писатель, сценарист, публицист и обозреватель, журналист, колумнист.
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