Культура
ИнтерфаксУмер писатель Александр Кабаков
Писатель, сценарист и журналист Александр Кабаков скончался, сообщил редактор "Русского пионера" Андрей Колесников.
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Вирусолог обозначил сроки победы России над коронавирусом
Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков обозначил сроки победы России над коронавирусом.
Lenta.ru 18:12
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В Швеции ежедневно умирают 60 человек от коронавируса
Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл на пресс-конференции заявил, что число смертей от коронавируса держится на уровни 60-ти случаев в сутки.
Pravda.Ru 16 апреля в 09:07
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В ГИБДД названы самые непопулярные автомобили в РФ
Основываясь на статистике ГИБДД, эксперты назвали самые непопулярные автомобили в России.
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FightTime.ru 01:44
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Легкомоторный самолет разбился под Хабаровском
Частный самолет разбился под Хабаровском. Крушение произошло вблизи поселка Лесное в 30 километрах от города, соообщает «Интерфакс».
BFM.ru 02:22
Политика
Посольство России объяснило «переезд» на новый адрес в Праге
Посольство России в Чехии опровергло информацию, появившуюся в местных СМИ со ссылкой на чешский МИД, о том, что оно якобы намерено использовать в качестве "нового" официального адреса в Праге адрес своего консульского отдела: улица Коруновачни, 34.
РИА Новости 20:58
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Дочь Якубовича поразила поклонников сменой образа
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Онищенко ответил на критику Лукашенко российских тест-систем
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что российские тесты на выявление коронавируса со своей задачей справляются.
Известия 12:09
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США спасли «атакованный» Россией международный спутник
Транспортное средство Mission Extension Vehicle 1 (MEV-1) завершило спасение телекоммуникационного спутника Intelsat 901, сообщает компания из США Northrop Grumman, изготовившая MEV-1.
Lenta.ru 13:42
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В Китае за сутки выявили 16 случаев заражения коронавирусом
В Китае за последние сутки выявили 16 случаев заражения новым коронавирусом, выздоровели 33 пациента, летальных исходов не зарегистрировано, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
РИА Новости 21:32
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Врач рассказала, для кого из молодых особенно опасен коронавирус
Заразившиеся коронавирусом пациенты с хроническими заболеваниями входят в особую группу риска, рассказала врач из научно-клинического центра ФМБА в ролике, опубликованном телеведущей Еленой Малышевой в инстаграме.
РИА Новости 07:23
Общество
Мусульмане возмущены сериалом «Зулейха открывает глаза»
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Общество
Чужие номера обнаружили пользователи в приложении Сбербанка
В результате неудачного запуска обновления приложения «Сбербанк Онлайн» большинство пользователей отметили, что к их аккаунтам автоматически привязали чужие номера телефонов.
Live24 вчера в 10:58
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В Москву доставлен Благодатный огонь
Mossovetinfo.ru – Спецборт, на котором из Иерусалима доставили в Москву Благодатный огонь, приземлился в аэропорту Внуково, сообщает РИА Новости со ссылкой на Фонд Андрея Первозванного.
Моссовет 14:08
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Российская армия получила одну из самых мощных пушек в мире
Генеральный директор «Уралтрансмаш» Дмитрий Семизоров, которого цитирует пресс-служба, отметил, что это одна из самых мощных в мире самоходных пушек, которая предназначена для поражения важных целей и объектов противника в тактической глубине обороны за линией фронта.
Известия 16 апреля в 03:27
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Трамп оценил отношения с Россией
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Доктор Комаровский научил правильно дезинфицировать маски
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Если ни одна из предложенных вакансий не подойдет, то заявителя признают безработным.
Тульская служба новостей вчера в 09:10
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RT на русском 16 апреля в 10:31
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Из вулкана Ключевской на Камчатке начала извергаться лава
На восточном склоне самого высокого в Евразии вулкана Ключевской на Камчатке появились потоки лавы в ночь на 19 апреля.
Московский Комсомолец 21:25
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На Кубани за сутки выявили 45 новых случаев коронавируса
В Краснодарском крае за последние сутки подтвердили 45 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, такие данным приводит сайт Стопкоронавирус.рф.
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В МЧС рассказали о бесполезности масок на улице
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Lenta.ru 16 апреля в 20:31
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Собчак назло Галкину сравнила Пугачеву с Нюшей
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Экономика
Власти России нашли деньги на спасение экономики от коронавируса
Власти России придумали, как изменить расходы федерального бюджета в 2020 году, и найти деньги на спасение экономики от коронавируса.
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Юрий Шатунов удивился поведению немцев в период пандемии коронавируса
Певец Юрий Шатунов, проживающий в настоящее время в Германии, рассказал, как в стране борются с карантином, и отметил массовую скупку немцами туалетной бумаги.
Известия 22:14
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В Мосгордуме уточнили необходимые для похода в магазин документы
Позднее Щитов уточнил, что совет иметь при себе копии документов, подтверждающих фактическое проживание, является его личной рекомендацией.
RT на русском вчера в 11:26
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В Севастополе возросло количество инфицированных коронавирусом
Севастополь, 19 апреля 2020, 06:20 — REGNUM Количество инфицированных коронавирусом в Севастополе возросло до 16 человек.
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