Общество
ИнтерфаксУмер писатель Александр Кабаков
Писатель, сценарист и журналист Александр Кабаков скончался, сообщил редактор "Русского пионера" Андрей Колесников.
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Александр Кабаков умер в субботу в 22:40 в московской больнице.
— Андрей Колесников, российский журналистТАСС 17:12
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