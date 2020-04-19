Александр Кабаков умер в субботу в 22:40 в московской больнице.

Музыка Группа Little Big выступит на официальном концерте «Евровидения» в мае От России на концерте выступят участники группы Little Big с песней "Uno", которая не сможет прозвучать на "Евровидении" в 2021 году согласно правилам конкурса. 177

Политика Трамп заявил, что у США сложились хорошие отношения с Россией Президент США Дональд Трамп не видит роста военной напряженности с Россией и убежден, что у двух стран сложились "очень хорошие отношения".

Религия Путин поздравил православных с Пасхой Президент РФ Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России, отмечающих Пасху. 2

Музыка Кавер на Леннона от Джонни Деппа, новое альтер эго Басты и (пока) лучший альбом 2020 года Джонни Депп решил перепеть песню Джона Леннона, гитарист Radiohead Эд О’Брайен наконец-то делится дебютной пластинкой своего сольного проекта, Баста придумал себе еще одно альтер-эго, а российская группа VOLCHOK выпускает мини-альбом с фольклористом Александром Маточкиным.

Политика В США прошли протесты с требованием отмены карантина По Соединенным Штатам в субботу прокатилась волна протестов, митингующие требуют приступить к отмене карантина и возвращению к нормальной жизни, передает Fox News. 1

Политика В США объяснили закупку космических двигателей у России Глава компании United Launch Alliance (подрядчик NASA) Тори Бруно объяснил, почему для запусков ракет семейства Atlas на протяжении многих лет используются российские двигатели РД-180. 240

Политика Жириновский потребовал арестов коммунистов Лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал арестовывать коммунистов, если те устроят акцию у мавзолея на Красной площади в честь 150-летия со дня рождения Владимира Ленина. 134

Общество Замглавы Нижегородской области заразился коронавирусом Заместитель губернатора Нижегородской области Игорь Носов заразился коронавирусом во время рабочей командировки в Москву, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление главы региона Глеба Никитина. 9

Экономика Набиуллина отвергла возможность введения моратория на вклады населения Глава регулятора указала, что возможность введения моратория на вклады населения не предусмотрена ни в Гражданском кодексе, ни в законодательстве о банковской системе. 935

Футбол «Барселона» передумала выплачивать клаусулу Лаутаро Мартинеса Тяжёлая экономическая ситуация, вызванная пандемией коронавируса, вынуждает «Барселону» отказаться от выплаты клаусулы 22-летнего форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса.

Общество В Швеции число жертв коронавируса превысило 1,5 тыс Число летальных исходов после заражения коронавирусом в Швеции увеличилось за минувшие сутки на 111 и достигло 1 511, сообщило управление здравоохранения страны. 1

Транспорт В Москве продлили действие пропускного режима Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры. 3,4K

Политика В Москве приземлился самолет с медицинскими масками из Узбекистана Самолет из Узбекистана с гумпомощью в виде медицинских масок и медицинской марли приземлился в Москве, сообщили РИА Новости в секретариате вице-премьера Алексея Оверчука. 349

Политика Мадуро согласился бы принять помощь не только от Ивана Дуке Отвечая на вопрос, принял ли бы Каракас помощь, если бы её предложила Богота, и в частности президент Колумбии Иван Дуке, глава Боливарианской Республики заявил, что принял бы.

Общество Власти Японии выдадут всем гражданам деньги Власти Японии решили начать прямые выплаты всем жителям страны с мая, сообщает РБК со ссылкой на Reuters. 451

Культура Кинорынок Marché Du Film пройдет онлайн С 22 по 26 июня в онлайн-формате пройдет постоянный деловой спутник Каннского кинофестиваля − кинорынок Marché du Film.

Экономика Эксперты проанализировали поведение россиян при финансовых трудностях По результатам исследований НАФИ, в среднем россиянину хватит денежной подушки на 63 дня, «поэтому финансовые трудности коснутся всех, в том числе тех самых родственников», отметила Никишова. 130