Культура

Газета.RuГазета.RuУмер журналист и писатель Александр Кабаков

Скончался русский писатель и корреспондент издания "Коммерсантъ" Александр Кабаков, сообщил на своей странице в Facebook журналист Андрей Колесников.
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Умер писатель и журналист Александр Кабаков

РБКвчера в 17:43

Умер писатель Александр Кабаков

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Умер журналист и писатель Александр Кабаков

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Московский Комсомолецвчера в 17:39

Умер писатель и журналист Александр Кабаков

ТАССвчера в 17:39

Умер писатель и журналист Александр Кабаков

РИА Новостивчера в 17:38
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Александр Кабаков
Русский писатель
Русский писатель, сценарист, публицист и обозреватель, журналист, колумнист.
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